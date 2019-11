COMUNICADO: Huakai: la primera agencia de viajes en grupo para 'millennials' en España

Publicado 27/11/2019 12:24:42 CET

La startup española Huakai reinventa los viajes en grupo para atraer a un público que tradicionalmente huye de este formato

"¿Organizamos un viaje de amigos a Tailandia?" “Yo no tengo vacaciones”, “Tengo un compromiso familiar”, “Prefiero visitar otro destino”. No, no es falta de intención es uno de los dilemas a los que se enfrentan los millennials actualmente. ¿Cómo poner de acuerdo a todos los amigos para hacer un viaje al extranjero? La ‘startup’ española Huakai viene a poner a fin a este quebradero de cabeza. ¿Cómo? Reuniendo a jóvenes viajeros con ganas de descubrir el mundo, hacer amigos y vivir experiencias únicas.

Esta es la fórmula Huakai , una comunidad donde personas con edades e intereses similares se conocen y ponen de acuerdo para descubrir el mundo de la mano de un viajero experimentado, que lidera el grupo y garantiza una aventura inolvidable.

“Una experiencia Huakai se compra online, en un click y engloba desde el alojamiento, hasta el transporte, excursiones, y la gestión del itinerario por parte del coordinador. No incluimos el vuelo internacional ya que consideramos que no tiene sentido imponer un aeropuerto de salida, con qué aerolínea volar o hacer escalas interminables. Hoy en día cualquiera puede encontrar las mejores ofertas en los muchos comparadores de vuelos que existen.”

Son palabras de Fernando Cerro, cofundador, junto a Roberto Castelli, de esta agencia de viajes en grupo que quiere seducir al público millennial con una fórmula que transforma los paquetes de viajes tradicionales. Porque los jóvenes no van a las agencias de viajes, pero están interesados en los viajes organizados.

La fórmula Huakai

La aventura comienza en el grupo de Facebook llamado Huakai: conoce a tus compañeros de viaje donde los viajeros interesados hablan y hasta deciden los destinos que visitar juntos. A partir de aquí, cada uno escoge sus vuelos y se conocen en el destino donde el coordinador les estará esperando y acompañará durante todo el viaje.

Todos los grupos van junto a un coordinador experimentado, un compañero más del grupo que se encarga de la gestión del itinerario previsto. Además, todos los coordinadores están continuamente formados por Huakai para desenvolverse ante las diferentes situaciones que puedan surgir durante el viaje. “Viajar de esta manera nos permite mayor libertad, un toque de aventura extra y la participación de todo el grupo en la toma de decisiones” señala Fernando Cerro.

Turismo responsable

Además, Huakai es una empresa comprometida con la realidad social y ecológica del planeta. Cada itinerario es organizado bajo los estándares de turismo sostenible y responsable: #HazQueCadaViajeCuente es el hashtag con el quieren concienciar a los viajeros y aportar su granito de arena sobre la importancia de cuidar el planeta que todo el mundo comparte.

“Fomentamos un turismo sostenible, reduciendo al máximo el impacto sobre el medio ambiente y ayudando a las personas y economías locales. Por esta razón estamos siguiendo los pasos para convertirnos en B Corp, una empresa que tiene como objetivo maximizar su impacto positivo en los empleados, en las comunidades que visitamos y en el medio ambiente.” apunta Roberto Castelli.

