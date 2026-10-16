Huanyu Entertainment presenta nuevas producciones en la 42ª edición de MIPCOM Cannes

(Información remitida por la empresa firmante)

La IA cobra protagonismo mientras Huanyu amplía su alcance global

CANNES, Francia, 16 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La 42ª edición de MIPCOM Cannes comenzó el 12 de octubre en el Palais des Festivals de Cannes, Francia, centrándose en el entretenimiento de marca, el contenido generado por inteligencia artificial, los microdramas y el vídeo vertical. Huanyu Entertainment presentó nuevas producciones, entre ellas Shadows of Desire y Echoes, y participó como socio principal en el Foro de Entretenimiento con IA celebrado el 14 de octubre, donde se debatió sobre la monetización de contenidos generados mediante IA.

Las producciones chinas destacan el patrimonio cultural y la estética visual

El Pabellón de China, organizado bajo la supervisión de la Oficina de Información del Consejo de Estado y la Administración Nacional de Radio y Televisión (NRTA), puso de relieve la innovación en el sector bajo el lema "China brillante: innovación inteligente para el futuro". Huanyu presentó producciones como Shadows of Desire y Echoes, que exhiben el patrimonio cultural chino, una estética visual distintiva y unos elevados estándares de producción.

Huanyu mantuvo encuentros con representantes de decenas de plataformas internacionales y organizaciones del sector. He Youlin, cónsul general de China en Marsella, y Shi Zhiyan, funcionario de cooperación internacional de la NRTA, visitaron el stand de la empresa y se reunieron con Yang Le, cofundador y director general de Huanyu. Ambos elogiaron los esfuerzos de la compañía por llegar a audiencias internacionales y desarrollar contenidos innovadores.

El Foro sobre IA analiza la producción y monetización de contenidos

El contenido generado por inteligencia artificial (AIGC) tuvo un papel destacado en MIPCOM, especialmente en lo que respecta a sus implicaciones para la producción y los modelos de ingresos. Durante la sesión China New Productions Showcase, celebrada el 12 de octubre, el responsable de distribución de Huanyu presentó la serie Palace: Forbidden Scent, producida mediante inteligencia artificial.

En el foro del 14 de octubre, Huanyu, el único socio principal chino, presentó la ponencia 'Explorando la monetización de contenidos mediante IA', en la que expuso su labor en la producción asistida por inteligencia artificial, la creación y reutilización de activos digitales, la eficiencia en la producción y la comercialización.

Ampliación del alcance internacional de los contenidos chinos

La estrategia internacional de Huanyu abarca la narrativa, el talento, el patrimonio cultural inmaterial y la propiedad intelectual. Story of Yanxi Palace fue traducida a 15 idiomas y llegó a más de 90 mercados; Winter Begonia se convirtió en el primer drama chino centrado en la Ópera de Pekín que llegó a Norteamérica; Delicacies Destiny fue la primera serie en chino de Disney+; y Legacy constituyó la primera producción original de HBO proveniente de China continental. The Double fue la primera serie en chino estrenada simultáneamente en Netflix y Disney+, encabezando las listas de popularidad en varios países. Feud apareció en los rankings de audiencia de 15 países y regiones, mientras que Glory se distribuyó en más de 20 mercados.

Huanyu tiene previsto ampliar su distribución internacional y desarrollar nuevos enfoques para presentar las historias chinas ante el público global.

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