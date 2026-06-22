Huasun Energy presentará el módulo fotovoltaico HJT de la serie Himalaya PLUS en Intersolar Europe 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

XUANCHENG, China, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Huasun Energy, líder mundial en tecnología solar de heterounión (HJT) basada en silicio de tipo n, va a participar en Intersolar Europe 2026, que se celebrará del 23 al 25 de junio en Messe München, Alemania. En el expositor A2.550, la compañía presentará por primera vez al mercado europeo su serie de módulos Himalaya PLUS, junto con una gama de módulos especializados diseñados para diversos escenarios.

Himalaya PLUS: Alta potencia y mayor seguridad

El módulo Himalaya PLUS de 760 W integra múltiples mejoras de diseño, incluyendo obleas de silicio de gran tamaño, un diseño de espaciado negativo entre celdas y una película y técnica de encapsulado mejoradas. Con una relación de área activa del 95,8%, la potencia del módulo puede alcanzar hasta 760 W.

Además, la serie Himalaya PLUS se ha diseñado con el objetivo de proporcionar un rendimiento eléctrico superior y una mayor seguridad del sistema. Es compatible con voltajes de sistema de 2.000 V, lo que permite una mayor flexibilidad de diseño y reduce los costes de los componentes para instalaciones de alta tensión. Su arquitectura eléctrica está concebida para satisfacer las exigencias de fiabilidad de proyectos a gran escala donde la consistencia del rendimiento a largo plazo es fundamental.

Soluciones solares distribuidas para diversos escenarios

Junto con Himalaya PLUS, Huasun Energy presentará una gama de módulos diseñados a medida para aplicaciones solares distribuidas e integradas en edificios:

Módulo antirreflejos: diseñado para reducir el reflejo de la luz, adecuado para instalaciones en entornos urbanos, cerca de corredores de transporte, áreas circundantes de aeropuertos o cualquier lugar con estrictos requisitos de cumplimiento visual.

Módulo de instalación vertical Kunlun: optimizado para configuraciones de este a oeste o montadas en fachadas, lo que permite una mayor flexibilidad de instalación para cercas comunitarias, azoteas comerciales y proyectos agrovoltaicos.

Módulo de color: se integra a la perfección con los edificios y, especialmente, es ideal para aplicaciones orientadas al diseño, equilibrando la estética y la sostenibilidad.

"Europa es el mercado solar más consolidado a nivel global y sigue siendo nuestra máxima prioridad estratégica", declaró el doctor Jimmy Xu, presidente de Huasun Energy. "Como líder en tecnología HJT y proveedor especializado en soluciones solares, estamos firmemente comprometidos con el crecimiento de nuestra presencia en Europa, ofreciendo no solo productos, sino también soluciones diseñadas específicamente para cada aplicación. Esperamos colaborar con nuestros socios europeos para impulsar juntos la transición energética".

Acerca de Huasun Energy

Fundada en julio del año 2020, Anhui Huasun Energy Co., Ltd. (Huasun Energy) es el mayor fabricante mundial de productos solares HJT, con una capacidad de producción total de 20 GW. La compañía ha suministrado más de 16 GW de módulos HJT a clientes en más de 80 países y regiones de todo el mundo. Para más información, visite www.huasunsolar.com.

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