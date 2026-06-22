(Información remitida por la empresa firmante)

Huawei amplía su ecosistema de salud y fitness en la serie HUAWEI WATCH FIT 5, reforzando su compromiso con el bienestar femenino

Las nuevas colaboraciones con Life: Period Tracker, Clue y The Ginger Club reflejan el creciente interés de los desarrolladores externos por construir sobre la plataforma wearable de Huawei

LONDRES, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei ha anunciado la continua expansión de su ecosistema de aplicaciones de salud y fitness en la recién lanzada serie HUAWEI WATCH FIT 5, reforzando su estrategia de construir una plataforma abierta e impulsada por partners que aporte un valor real y cotidiano a los usuarios. Las últimas incorporaciones incluyen Life: Period Tracker, la aplicación de salud femenina reconocida mundialmente; Clue, la aplicación número 1 para el seguimiento del ciclo menstrual liderada por mujeres; y The Ginger Club, una comunidad de corredoras fundada en torno a la fisiología femenina, que ofrece seguimiento avanzado del ciclo, información de salud basada en datos y entrenamiento personalizado directamente en la muñeca.

Las aplicaciones están disponibles a través de HUAWEI AppGallery para todos los modelos de la serie HUAWEI WATCH FIT 5. Se trata de un reflejo de la ambición más amplia: atraer a los mejores desarrolladores de aplicaciones al ecosistema de dispositivos de Huawei y proporcionarles la plataforma, las integraciones de datos y el alcance de usuarios necesarios para crear experiencias de salud que mejoren genuinamente la vida diaria.

Una plataforma centrada en la salud femenina

Con la salud femenina como una clara prioridad estratégica, el equipo del ecosistema de Huawei ha colaborado estrechamente con sus partners para garantizar que la serie HUAWEI WATCH FIT 5 vaya más allá del simple recuento de pasos. Life: Period Tracker permite a las usuarias registrar datos del ciclo menstrual, síntomas, estado de ánimo y flujo directamente desde el reloj, de forma discreta y sin necesidad de usar el teléfono.

De cara a los usuarios que buscan un análisis más profundo, la integración de Clue con la aplicación Huawei Health incorpora datos de sueño y lecturas de temperatura corporal del reloj al análisis del ciclo menstrual, lo que permite obtener información de salud más personalizada y basada en datos. Disponible con una suscripción a Clue Plus, esta integración permite a los usuarios aprovechar al máximo los datos que su reloj ya registra.

De los datos en la muñeca al entrenamiento inteligente

The Ginger Club, fundado por la reconocida entrenadora de running Candela Pérez, lleva el enfoque del ecosistema en la salud femenina al rendimiento deportivo. Con una suscripción a Ginger Club, los planes de entrenamiento, desde 5 km hasta maratón, se diseñan en función de las fases del ciclo menstrual. Además, gracias a la sincronización perfecta con la serie HUAWEI WATCH FIT 5, la aplicación utiliza datos de ritmo, frecuencia cardíaca y recuperación en tiempo real para guiar a los usuarios sobre cuándo esforzarse y cuándo descansar, convirtiendo al reloj en un auténtico compañero de entrenamiento.

Estas colaboraciones ilustran el creciente atractivo de la plataforma wearable de Huawei:: su diseño ligero y cómodo para usar todo el día permite una mayor continuidad de datos y usuarios más comprometidos, ofreciendo una propuesta atractiva para los desarrolladores que buscan llegar a las personas en los momentos clave de su vida.

Una invitación a un ecosistema abierto

Para celebrar el lanzamiento, los nuevos compradores de la serie HUAWEI WATCH FIT 5 recibirán una suscripción premium exclusiva de tres meses, valorada en 15 euros, a Life: Period Tracker sin coste alguno, y una prueba gratuita de tres meses de Clue Plus, como parte del compromiso de Huawei de ofrecer un ecosistema realmente gratificante desde el primer día.

Para desarrolladores y marcas del sector de la salud, el camino hacia la colaboración está abierto: ya sea mediante la integración con Health Kit o el desarrollo de aplicaciones nativas para HUAWEI AppGallery, Huawei proporciona las herramientas, las APIs y el apoyo en la salida al mercado necesarios para llevar experiencias wearable de primer nivel a los usuarios. Además, la serie HUAWEI WATCH FIT 5 es compatible con pagos sin contacto a través de Curve Pay, así como acceso a Huawei MultiPass, que incluye la suscripción a Huawei Health+ y beneficios exclusivos de aplicaciones populares de deportes, fitness y estilo de vida como komoot, Naviki, URUNN y FIIT.

Los desarrolladores y marcas interesados en explorar oportunidades de colaboración pueden visitar el Portal para Desarrolladores de Huawei en https://developer.huawei.com/consumer/en/.

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