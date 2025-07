Huawei, Challenger en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® para plataformas de respaldo y protección de datos

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 1 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- Recientemente, Huawei fue nombrada Challenger en el Cuadrante Mágico™ 2025 para Plataformas de Copia de Seguridad y Protección de Datos, publicado por Gartner. El informe reconoce a Huawei como Challenger por sus soluciones de protección de datos OceanProtect.

Las soluciones de protección de datos Huawei OceanProtect han prestado servicio a clientes de distintos sectores, incluidos finanzas, operadores, fabricación, atención médica, gobierno y servicios públicos, en más de 150 países y regiones.

Reconociendo las tendencias clave en el mercado de la seguridad de datos y comprendiendo las demandas de los clientes, Huawei ha lanzado OceanProtect Backup Storage, OceanProtect Appliance y OceanCyber Data Security Appliance, productos que incorporan tecnologías de vanguardia, como arquitectura de escalamiento horizontal all-flash de gran capacidad, deduplicación multicapa en línea de longitud variable, copias de seguridad incrementales permanentes sin síntesis, protección multicapa contra ransomware con colaboración entre almacenamiento en red y detección exhaustiva de copias. Estos productos ayudan a los clientes a abordar desafíos comunes del sector, como la protección contra ransomware, así como a realizar copias de seguridad y recuperación eficientes. De cara al futuro, Huawei seguirá innovando e invirtiendo en arquitectura, algoritmos, hardware y ecosistema de protección de datos, con el foco puesto en la convergencia y la innovación, con el objetivo de convertirse en la mejor opción de infraestructura de datos para clientes de todos los sectores.

Cuadrante Mágico de Gartner para Plataformas de Copia de Seguridad y Protección de Datos, 24 de junio de 2025

