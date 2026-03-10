Huawei y China Telecom ganan el GSMA GLOMO por mejorar la vida de niños y jóvenes

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei y China Telecom recibieron el premio GSMA GLOMO a la Mejor Innovación Móvil para Mejorar las Vidas de Niños y Jóvenes en la categoría Tech4Good en el MWC 2026 Barcelona por el Plan Qingjiao en el Condado de Langcang, China.

Desarrollado por la Fundación de Emprendedores Sociales de China (CSEF) y lanzado en 2019, el Plan Qingjiao utiliza la red 5G de China Telecom y la plataforma WeLink de Huawei para ofrecer recursos de aprendizaje y una comunidad en línea para la formación docente, en beneficio de estudiantes y docentes rurales en zonas marginadas.

"En consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el Plan Qingjiao reduce significativamente la brecha entre las zonas urbanas y rurales en términos de equidad educativa", afirmó Cui Yangyang, director de la Oficina del Programa TECH4ALL de Huawei. "Proporciona a la actual generación de estudiantes en zonas remotas los recursos de aprendizaje que necesitan para prosperar en el mundo digital".

Hasta la fecha, el proyecto ha capacitado a casi 180.000 jóvenes docentes rurales en toda China, beneficiando indirectamente a decenas de millones de estudiantes. En el condado de Langcang, el proyecto ha formado a 600 docentes de primaria y secundaria, beneficiando a 5.000 estudiantes.

El jurado de los GLOMO está compuesto por más de 200 expertos independientes del sector, incluyendo analistas, periodistas, académicos y directores de tecnología de todo el mundo.

El jurado comentó lo siguiente sobre el Plan Qingjiao: "Impresionante en escala y con el potencial de beneficiar a un gran número de jóvenes estudiantes. Al ofrecer múltiples beneficios a la vez, la conectividad y los recursos docentes lo convierten en una solución integral".

Funciones de los socios del Plan Qingjiao

CSEF: Con el apoyo del gobierno, CSEF identifica a docentes destacados de toda China para compartir su experiencia en línea y proporcionar recursos educativos para mejorar las capacidades de los docentes rurales y así mejorar los resultados de los estudiantes.

Huawei: Implementada en el marco del programa de inclusión digital Huawei's TECH4ALL, la plataforma WeLink de Huawei Cloud ofrece una plataforma de enseñanza interactiva en línea que conecta a escuelas, estudiantes y docentes. Los estudiantes de zonas rurales de bajos recursos pueden recibir clases multimedia a distancia y disfrutar de la misma experiencia de aprendizaje que sus compañeros urbanos.

China Telecom: Proporciona su infraestructura de red 5G y óptica para brindar servicios de conexión a nivel nacional en zonas rurales mediante la integración de las redes 5G y Wi-Fi de sus campus. La solución de red facilita la itinerancia fluida y la gestión segura de varios terminales entre redes móviles y fijas.

En la edición de este año, la campaña Huawei TECH4ALL Skills on Wheels también fue preseleccionada en la categoría de Excelencia en Marketing "Marketing for Good".

Acerca de TECH4ALL

TECH4ALL es la iniciativa y plan de acción a largo plazo de Huawei para la inclusión digital. Impulsada por tecnologías y alianzas innovadoras, TECH4ALL está diseñada para posibilitar un mundo digital inclusivo y sostenible.

