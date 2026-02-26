Huawei Cloud Core Network marca el comienzo de una nueva era en la monetización de experiencias

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- En 2025, la monetización de la experiencia 5G-A dio un gran salto. Impulsada tanto por la industria como por la tecnología, ha pasado de la implementación conceptual al uso comercial a gran escala. Hasta la fecha, hemos prestado servicio a más de 45 millones de usuarios en China. Estos esfuerzos han ayudado a los operadores a evolucionar desde servicios básicos de comunicación hasta la monetización de experiencias reales. Durante el último año, nos centramos en tres aspectos: mejorar las capacidades de la red, innovar en los modelos de negocio y fomentar la colaboración en el ecosistema. Trabajando en estrecha colaboración con GSMA Foundry y más de 10 operadores líderes a nivel mundial, hemos logrado un éxito inicial en la incubación de casos de negocio y la exploración de oportunidades de negocio.

En cuanto a lacapacidad de red, incorporamos inteligencia a las redes. De esta manera, la red central de paquetes puede comprender la experiencia del usuario en tiempo real y con mayor precisión, basándose en la calidad de la experiencia (QoE) en lugar de en los KPI. Hemos propuesto "cinco capacidades" basadas en nuestras prácticas en China. Estas son: definición de la experiencia, garantía de la red, promoción del producto, percepción del consumidor y estimación del aprovisionamiento. Estas capacidades pueden ayudar a los operadores a monetizar la experiencia de ciclo cerrado.

En cuanto al modelo de negocio, el concepto de diseño empresarial se ha explorado gradualmente. Es decir, el privilegio de experiencia se integra principalmente en el paquete principal y, secundariamente, en los paquetes complementarios. Por ejemplo, añadimos el privilegio de experiencia a los paquetes VIP Diamante y VIP Platino. Esto aumenta la fidelidad de los usuarios de alto nivel e impulsa las mejoras de paquete. Además, lanzamos complementos para usuarios en situaciones específicas, como viajar en trenes de alta velocidad o sentarse en estadios abarrotados. Esto ayuda a los operadores a satisfacer las necesidades bajo demanda y a aumentar el ARPU.

En cuanto a la colaboración en el ecosistema, los terminales convencionales ahora admiten la visualización estática de MyLogo. En 2025, colaboramos con socios como Huawei Device Company y China Mobile Group Device Company para evolucionar MyLogo de estático a interactivo. Ya hemos completado pruebas piloto en las provincias de Henan y Zhejiang. En el futuro, MyLogo se convertirá en una puerta de entrada para la monetización de experiencias y el marketing inteligente.

Seguiremos incorporando capacidades de IA a la red central de paquetes para mejorar la inteligencia de la red. También estamos desarrollando nuevas soluciones, como Media Relay y Mobile Home, para ayudar a los operadores a generar nuevo valor y alcanzar el éxito empresarial.

Nos reunimos en el MWC Barcelona 2026 para trabajar juntos y crear una red más inteligente y un futuro definido por la experiencia.

