Huawei Cloud: Fomentando el terreno fértil para la informática (1)

-Huawei Cloud: Fomentando el terreno fértil para la informática, empoderando a los pioneros de la IA para las industrias

SHANGHAI, 21 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En el segundo día de HUAWEI CONNECT 2025, Zhang Ping'an, director ejecutivo de la Junta Directiva de Huawei y consejero delegado de Huawei Cloud, pronunció un discurso inaugural titulado "Toda la Inteligencia: Impulsando a los Pioneros de la IA para las Industrias". Expuso la innovación y las prácticas de Huawei Cloud en servicios de computación de IA, modelos de base, IA incorporada, agentes de IA y mucho más.

Innovación constante en el Servicio de Computación de IA: Impulsando la computación potente en la era inteligente

Este año, Huawei Cloud anunció su Servicio de Computación de IA impulsado por CloudMatrix384. Las especificaciones del supernodo Huawei CloudMatrix se actualizarán de 384 tarjetas a 8.192. Los supernodos pueden soportar un clúster de hiperescala que funciona con entre 500.000 y 1 millón de tarjetas, lo que proporciona una computación de IA robusta, un recurso muy valioso en la era inteligente. Huawei Cloud también anunció un innovador almacenamiento de memoria con su Servicio de Memoria Elástica (EMS), que logró una primicia en la industria al expandir la RAM de video con memoria. Esto reduce drásticamente la latencia de las conversaciones de múltiples rondas en los modelos base, mejorando considerablemente la experiencia del usuario.

Huawei Cloud ha desplegado centros de datos de IA con refrigeración líquida en Guizhou, Mongolia Interior y Anhui, China. Estos centros de datos de IA admiten una disipación de calor de 80 kW por gabinete, reducen la eficiencia energética (PUE) a 1,1 y ofrecen operaciones y mantenimiento (O&M) basados en IA. Esto significa que las empresas no necesitan reconstruir centros de datos tradicionales ni construir nuevos. En su lugar, solo necesitan un par de fibras ópticas para conectarse al centro de datos y acceder a computación de IA eficiente, así como a servicios integrales de IA en la nube dedicados, en Huawei Cloud.

Zhang Ping'an señaló que el Servicio de Tokens de IA de Huawei Cloud elimina la complejidad técnica subyacente y proporciona directamente a los usuarios los resultados finales de computación de IA. Esto permite a los usuarios utilizar la potencia de computación de inferencia de la manera más eficiente posible. El supernodo CloudMatrix384 gestiona la agrupación completa de recursos de computación, memoria y almacenamiento, desacopla las tareas de computación, las tareas de almacenamiento y los sistemas expertos de IA, y convierte las tareas en una serie en tareas paralelas distribuidas, mejorando considerablemente el rendimiento de inferencia del sistema. En escenarios que involucran tareas de inferencia con diferentes requisitos de latencia, como inferencia en línea, casi en línea y fuera de línea, CloudMatrix384 ofrece un rendimiento de inferencia promedio por tarjeta que es de 3 a 4 veces mayor que el de H20.

En la conferencia, Zhang Ping'an anunció el lanzamiento oficial del Servicio de Tokens de IA impulsado por CloudMatrix384. Este servicio ofrece a los clientes un rendimiento, un servicio y una calidad superiores.

Afrontando los desafíos de frente: Ayudando a las empresas a construir sus propios modelos

Huawei Cloud ha perfeccionado sus Modelos Pangu analizando escenarios específicos de cada sector y ha colaborado con sus clientes para abordar sus desafíos más urgentes de frente, reimaginando las posibilidades de estos sectores. Huawei utiliza openPangu para ofrecer las mejores prácticas de entrenamiento e inferencia de IA, lo que facilita a los desarrolladores el uso eficiente de la potencia computacional de la IA. Zhang Ping'an señaló que, al mismo tiempo, Huawei está desarrollando el Modelo Pangu de código cerrado. Huawei aumentará continuamente la inversión en Modelos Pangu, estudiará constantemente los escenarios del sector para comprender mejor las necesidades de los clientes y los apoyará en el desarrollo de sus propios modelos específicos para cada sector, acelerando así la transformación inteligente en todas las industrias.

Los modelos Pangu se han aplicado en más de 500 escenarios en más de 30 industrias. Han desempeñado un papel fundamental en campos como los servicios gubernamentales, las finanzas, la fabricación, la atención médica, la minería del carbón, el acero, los ferrocarriles, la conducción autónoma y la meteorología.

Más allá de las terminales: Habilitando la evolución de la inteligencia infinita en la nube

Este año, Huawei Cloud lanzó la plataforma de IA incorporada CloudRobo, que implementa algoritmos complejos y lógica inteligente en la nube para crear robots más ligeros. Al aprovechar la enorme potencia de procesamiento y los modelos avanzados de IA en la nube, la plataforma hace que la ejecución de los robots sea más inteligente. La inteligencia en la nube supera las limitaciones que han frenado el desarrollo de los robots, haciéndolos aplicables a más escenarios.

Para construir un canal de comunicación unificado, abierto y seguro entre los robots y la nube, Huawei Cloud lanzó el protocolo Robot to Cloud (R2C). Zhang Ping'an anunció la incorporación oficial de los primeros 20 socios del protocolo R2C.

Kunpeng Cloud Services: Impulsando la innovación en la industria con sinergias de software y hardware y un ecosistema abierto

Una de las estrategias clave de Huawei Cloud es desarrollar servicios en la nube ARM con tecnología Kunpeng que ofrezcan rendimiento, seguridad y fiabilidad. El año pasado, el número de núcleos de cómputo Kunpeng en Huawei Cloud aumentó de 9 millones a 15 millones, un incremento del 67 %. Además, la plataforma Kunpeng se ha mejorado continuamente para ser compatible con el software convencional y se ha adaptado a más de 25.000 aplicaciones. La plataforma Kunpeng proporciona un sólido soporte para que los servicios en la nube Kunpeng se apliquen a escenarios informáticos aún más generales, además de transcodificación, bases de datos, aplicaciones web y teléfonos en la nube.

GaussDB: Construcción de bases de datos eficientes y fiables basadas en supernodos y agrupación completa

Basadas en supernodos de computación de propósito general, las bases de datos GaussDB de Huawei Cloud agrupan en capas los recursos de computación, memoria y almacenamiento, y permiten la lectura y escritura simultáneas en cualquier nodo, superando así las restricciones de la arquitectura tradicional, donde solo el nodo principal admite la lectura y escritura de datos. Las bases de datos GaussDB también admiten la programación dinámica de carga, lo que mejora considerablemente el rendimiento del procesamiento de transacciones concurrentes. Un clúster GaussDB implementado con base en supernodos de computación puede procesar 5,4 millones de transacciones por minuto, lo que representa un aumento de rendimiento de 2,9 veces en comparación con clústeres sin supernodos.

Nube distribuida para todos los escenarios: Cómputo ubicuo y óptimo con acceso local

Huawei Cloud ha desarrollado una solución de nube distribuida que abarca todos los escenarios, incluyendo CloudOcean, CloudSea, CloudLake y CloudPond. Esto abarca regiones centrales, puntos de acceso y sitios perimetrales, brindando una experiencia consistente de Huawei Cloud dondequiera que se encuentren las empresas de los clientes.

Construir una plataforma fácil de usar, eficaz y abierta para desarrollar y ejecutar agentes

Huawei Cloud ha lanzado Versatile, una plataforma de agentes de nivel empresarial. Su objetivo es ofrecer una plataforma fácil de usar, eficaz y abierta para el desarrollo y la ejecución de agentes de IA. Con esta plataforma, los clientes estarán mejor preparados para desarrollar rápidamente agentes de IA que se adapten a sus escenarios de aplicación.

Basándose en Versatile, los usuarios simplemente necesitan preparar e introducir documentos de descripción del negocio y diagramas de flujo. Tras una simple confirmación, el agente se puede generar en dos pasos, lo que mejora considerablemente la eficiencia de la generación.

Además de las conferencias magistrales del evento, Huawei Cloud presentó diversas agendas, como foros y mesas redondas. Huawei Cloud también colabora con clientes y socios para presentar una amplia gama de tecnologías y prácticas innovadoras en campos como la infraestructura en la nube, los grandes modelos, las bases de datos, los agentes de IA y la IA incorporada, demostrando cómo la tecnología puede facilitar la transformación digital e inteligente de las industrias.

