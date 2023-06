Huawei Cloud lanza Financial Container Cloud para permitir el core bancario nativo en la nube

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 8 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- En esta era digital, en la que los datos crecen desde las nubes a una velocidad increíble, cada vez más empresas han estado invirtiendo en el uso de tecnologías nativas de la nube para impulsar la productividad y la portabilidad y para mejorar la seguridad, el rendimiento, la previsibilidad. El uso de clústeres de contenedores para establecer una base nativa de la nube se ha convertido en un consenso en la industria.

El 7 de junio, William Dong, presidente de Huawei Cloud Marketing, pronunció un discurso de apertura centrado en las perspectivas y propuestas de valor del sector y dio a conocer la innovadora solución Financial Container Cloud en la Huawei Global Intelligent Financial Summit. Siguiendo la estrategia Everything as a Service, Huawei Cloud aspira a convertirse en la base de la nube y en el habilitador de la industria para la transformación digital. Los bancos acelerarán su ritmo hacia la transformación digital y las finanzas inteligentes desde tres aspectos: infraestructura resiliente, aplicaciones financieras modernizadas y convergencia de datos financieros-IA.

Hu Yuhai, vicepresidente de Huawei Cloud Stack, presentó la nueva solución en detalle en la cumbre: "Apuntalada por Huawei Cloud Stack, Financial Container Cloud se despliega en los centros de datos locales de los clientes. Tiene cuatro características: alto rendimiento, alta escalabilidad y seguridad, alta capacidad de mantenimiento y buena apertura y compatibilidad".

Rendimiento extremadamente alto

Financial Container Cloud incorpora el último servicio cloud de Huawei Cloud, CCE Turbo, que ofrece un rendimiento estelar y una experiencia profunda.

CCE Turbo proporciona optimización vertical y, lo que es más importante, transforma las redes entre los contenedores y la plataforma IaaS, ayudando a los clientes a pasar de BUILD ON CLOUD a BUILD IN CLOUD. Utilizando la arquitectura de red pass-through, puede mejorar la latencia del sistema en un 20%. Además, CCE Turbo es compatible con una amplia gama de funciones de red, como IPv4 e IPv6 dual stack, así como Security Group y QoS.

El servicio de contenedores de desarrollo propio de Huawei ayudó al Banco Agrícola de China a hacer frente fácilmente a los picos en las horas punta, cuando se producen hasta 600.000 transacciones por segundo.

Capacidades mejoradas de nivel financiero, alta escalabilidad y seguridad

Además, las empresas financieras exigen flexibilidad y escalabilidad para sus sistemas informáticos.

Financial Container Cloud de Huawei puede utilizarse para escalar hasta 100.000 pods en un único clúster, y puede expandir 10.000 pods por segundo. Además, la nube proporciona expansión entre clústeres y ofrece una gestión de programación unificada y una experiencia coherente. También mejora la seguridad de la empresa, incluida la seguridad de sus hosts, clústeres e inquilinos.

Por ejemplo, Postal Savings Bank of China (PSBC) actualizó su negocio con la nube de contenedores de Huawei, para responder rápidamente al aumento del tráfico y acortar el ciclo de desarrollo de aplicaciones, y también puede garantizar una alta disponibilidad a través del diseño de la solución de clúster activo-activo.

Alta capacidad de mantenimiento: Análisis exhaustivo del rendimiento de las aplicaciones

Las aplicaciones nativas de la nube, cada vez más numerosas, hacen que los sistemas informáticos sean cada vez más complejos, lo que supone un reto para el mantenimiento de las aplicaciones.

Huawei ofrece funciones de gestión del rendimiento de las aplicaciones (APM) y de operación y mantenimiento de las aplicaciones (AOM) para ayudar a los clientes a crear un sistema completo de monitorización y análisis.

APM proporciona un seguimiento y análisis globales de las cadenas de llamadas de las aplicaciones. No tiene ningún impacto adverso en las aplicaciones, y puede ayudar a los clientes a llevar a cabo fácilmente la gobernanza de aplicaciones e identificar problemas de rendimiento.

AOM supervisa de forma exhaustiva las aplicaciones y la infraestructura en un panel unificado y proporciona análisis en tiempo real sobre aplicaciones, instancias, hosts y transacciones.

Contribución continua a la tecnología nativa de nube líder y de código abierto

Huawei ha estado incubando y donando continuamente proyectos a comunidades de código abierto como KubeEdge, Kamada y Volcano.

Huawei se convirtió en la única empresa emergente que es miembro de CNCF en Asia y el primer miembro platino en China. Ahora Huawei lidera las tecnologías nativas de la nube, especialmente las soluciones de nube de contenedores. La contribución de Huawei a la codificación en la comunidad Kubernetes ocupa el primer puesto en Asia.

En el sector financiero, cinco de los seis principales bancos estatales de China han utilizado los servicios de contenedores de Huawei, y más de la mitad de los bancos comerciales por acciones también son clientes nuestros. Hasta ahora, Huawei Cloud ha desplegado más de 50 millones de instancias de contenedores, incluidas más de 200.000 instancias en el sitio más grande.

De cara al futuro, Huawei Cloud Stack se asociará con clientes financieros para seguir adoptando tecnologías de contenedores y sumergirse juntos en la nube para un futuro digital.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2095737/image_845932_55145298.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2095752/image_845932_55146380.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-cloud-lanza-financial-container-cloud-para-permitir-el-core-bancario-nativo-en-la-nube-301846067.html