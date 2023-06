Huawei Cloud lanza nuevas soluciones de IA con una nube preferente para Oriente Medio y Asia Central

TechWave Summit Middle East & Central Asia 2023 en Almaty , Kazajistán, pretende acelerar la modernización inteligente de gobiernos e industrias de Oriente Medio y Asia Central

ALMATY, Kazajistán, 7 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Huawei Cloud celebró la TechWave Summit Middle East & Central Asia 2023 el 7 de junio en Almaty, Kazajistán, donde lanzó una gama de nuevas soluciones de IA, publicó un Libro Blanco de Modelos Pre-entrenados y anunció una nueva Huawei Cloud Stack para acelerar la actualización inteligente a través de gobiernos e industrias para Oriente Medio y Asia Central.

Celebrada bajo el lema "AI for Industries", la TechWave Summit reunió a los principales expertos, clientes y socios de Huawei Cloud para explorar cómo la IA, impulsada por los últimos avances en Cloud, está generando nuevo valor y acelerando la economía digital.

La TechWave Summit se celebró al margen del Huawei Middle East & Central Asia (ME&CA) Tech Carnival 2023, el evento anual estrella de la compañía, que tuvo lugar en Kazajistán por primera vez del 5 al 7 de junio. Bajo el lema "Leading Digital Infrastructure for New Value Together", el evento reúne a líderes de opinión del sector de la región ME&CA para explorar las infinitas posibilidades de la digitalización.

En el evento, Frank Dai, presidente de Huawei Cloud Middle East & Central Asia, destacó la ventaja de Huawei en la digitalización de la industria. "Creemos que la IA para las industrias será el próximo gran punto de inflexión. Huawei Cloud ofrece modelos Pangu preentrenados con cientos de miles de millones de parámetros para ayudar a impulsar el desarrollo de la IA a escala industrial, de modo que el poder de la IA pueda liberarse realmente en todas las industrias."

IA para industrias que aceleran la actualización inteligente

La IA ha entrado en los principales sistemas de producción y ha empezado a crear mayor valor. La tasa de penetración de la IA en las industrias se ha acelerado y alcanzará el 20% en 2026, según muestran los datos de la investigación. El Dr. ZHU Shenggao, vicepresidente de AI Business, Huawei Cloud Middle East & Central Asia, compartió cómo Huawei ha presentado una estrategia innovadora para la IA en las industrias. Durante su intervención, presentó los modelos Pangu CV y NLP de Huawei Cloud que aceleran la adopción de la IA y hacen avanzar la inteligencia en diversos sectores.

Durante su discurso, el Dr. ZHU presentó el Libro Blanco del Modelo Preentrenado de Huawei, que explora temas como el futuro de la IA, las oportunidades y los retos de los modelos preentrenados y los estudios de caso del Modelo Pangu.

Mientras tanto, Huawei Cloud, junto con los socios PERCENT, Universal Language Tech y Emotech, lanzó una serie de soluciones conjuntas, que comprenden cinco soluciones conjuntas de Big Data, cuatro soluciones conjuntas de IA y tres soluciones conjuntas de IA multimodal para acelerar la inteligencia de la industria.

Para seguir explorando la aplicación de la IA en todos los sectores, Huawei Cloud celebró una mesa redonda sobre IA junto con el profesor Peter Sachsenmeier (miembro de la Academia Nacional Alemana de Ciencia e Ingeniería), expertos de la industria y empresas líderes para compartir y debatir las últimas tendencias en IA, las mejores prácticas de las aplicaciones de IA, el impacto de los grandes modelos en la adopción de la IA y cómo acelerar la adopción de la IA en Oriente Medio y Asia Central.

Johnny Lyu, director de Negocios Internacionales de Huawei Cloud Stack, lanzó oficialmente Huawei Cloud Stack 8.2 en Oriente Medio y Asia Central. "Esperamos aprovechar Huawei Cloud Stack 8.2 para aportar nueva vitalidad al mercado de la nube híbrida al tiempo que aceleramos las actualizaciones inteligentes y liberamos lo digital para más empresas", añadió.

Los gobiernos regionales dan el salto a la nube para dar rienda suelta a lo digital

Impulsados por políticas reguladoras progresistas y una creciente demanda de servicios digitales, los países de ME&CA están a la vanguardia de la transformación digital.

Citando estadísticas de la ONU, el libro blanco de IDC clasifica a Kazajstán como líder de la digitalización en Eurasia Central, impulsado por un alto nivel de servicios públicos, regulación, un mercado de TI bien desarrollado y una población educada equipada con habilidades digitales relevantes.

Por su parte, Uzbekistán se ha erigido en líder del gobierno digital. En el evento, el director Adjunto del Centro de Gobierno Electrónico de Uzbekistán, Makhmudov Khozhiakbarkhon Makhsumovich, compartió su postura sobre cómo Huawei Cloud Stack ayudó a Uzbekistán a implementar el centro de gestión de proyectos de gobierno electrónico. Como habilitador digital líder en Uzbekistán, Uzbekistan E-Government Center está comprometido con su estrategia en la que "las tecnologías digitales son el futuro de la humanidad; fomentan el crecimiento de todos los aspectos de la vida humana y del gobierno, mientras que la digitalización de datos impulsará las métricas de desarrollo del país."

Huawei Cloud tiene como objetivo construir una base cloud para un mundo inteligente con Everything as a Service. De cara al futuro, Huawei Cloud seguirá ampliando su infraestructura cloud global y proporcionará a clientes, socios y desarrolladores servicios en la nube estables, seguros y sostenibles.

