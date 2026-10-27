Huawei se compromete a impulsar una Europa inteligente y ecológica junto con sus clientes y socios

(Información remitida por la empresa firmante)

FLORENCIA, Italia, 27 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La 11ª edición de Huawei Connect Europe se celebró hoy en Florencia, Italia. Adolfo Urso, ministro de Empresas y del Made in Italy de Italia; Eugenio Giani, presidente de la región italiana de Toscana; y Sara Funaro, alcaldesa de Florencia, intervinieron durante el evento.

Miles de asistentes, entre ellos líderes del sector, expertos en tecnología y socios de todo el mundo, se reunieron en el evento para explorar cómo las tecnologías digitales como la inteligencia artificial acelerarán la doble transición digital y ecológica de Europa, bajo el lema 'Avanzando hacia una Europa inteligente y ecológica'.

David Wang, vicepresidente del Consejo de Administración y presidente rotatorio de Huawei, señaló en su discurso inaugural: "A medida que avanzan las transiciones digital y ecológica de Europa, Huawei colabora con más de 5.000 socios para resolver los desafíos reales de los clientes mediante la innovación tecnológica. El mundo inteligente se acerca, más rápido que nunca, y los sectores de toda Europa se preparan para un gran salto en su productividad, impulsado por la IA y otras tecnologías avanzadas. Huawei ha estado y seguirá estando en Europa, para Europa. Trabajando junto a nuestros clientes y socios, apostamos por una colaboración abierta que permita aprovechar las oportunidades, fomentar el éxito compartido y contribuir a construir una Europa más inteligente y ecológica".

Leo Chen, vicepresidente sénior de Huawei y presidente de Ventas Empresariales, también intervino en el evento para explicar la estrategia de la compañía en el mercado europeo: "Huawei está en Europa, para Europa. Analizamos a fondo las necesidades de los clientes locales y transformamos la tecnología en acciones concretas para impulsar la doble transición, verde y digital, de Europa".

Chen añadió que Huawei se centra en dos aspectos clave en la región: el desarrollo de productos y soluciones innovadores adaptados a los escenarios industriales locales, y el fortalecimiento de los socios locales para que puedan ofrecer un mejor servicio a los clientes europeos.

Aprovechando el ecosistema de colaboración "Huawei + Partners" ya existente, Huawei presentó durante el evento el marco SCALE para Europa. Este marco abarca cinco iniciativas fundamentales: soluciones basadas en escenarios específicos, coinnovación, marketing alineado, servicios locales, calidad constante y colaboración eficiente. El objetivo de estas iniciativas es ayudar a los socios locales a innovar en función de las necesidades de los clientes, integrar con mayor facilidad las soluciones de Huawei en su propia oferta y mejorar sus capacidades de prestación de servicios.

Entre los demás invitados que compartieron sus perspectivas sobre la doble estrategia de transición de Europa y las prácticas inteligentes del sector se encontraban: Pierre Francois Rudant, director de Tecnología de Auchan Retail; Federico Ascoli, director de Plataformas de Extended Group Management Board; Sergio Grassi, Country Manager de Zeliatech y director de Ingresos para Valor, Energía Verde y Servicios de Esprinet Group Italia; y Marcel Poser, cofundador de Screening Eagle Technologies.

Para más información, consulte el sitio web oficial de HUAWEI CONNECT 2026 • FLORENCIA: https://www.huawei.com/eu/events/huaweiconnect-florence

Contacto para medios:Rafal Kwiatkowskirafal.kwiatkowski@huawei.com

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