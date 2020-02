COMUNICADO: Huawei construye una base sólida para el mundo inteligente de 2030 (1)

Publicado 24/02/2020 19:13:45 CET

Huawei construye una base sólida para el mundo inteligente de 2030 con una nueva conectividad, computación, plataforma y ecosistema

Primera transmisión mundial en vivo de la Conferencia sobre transformación digital industrial

SHENZHEN, China, 24 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2020 ha sido cancelada debido al brote de coronavirus, pero hoy, Huawei ha celebrado su Conferencia Global de Transformación Digital Industrial. Se llevó a cabo a través de una transmisión en vivo conectando a los invitados de todo el mundo, incluido Reino Unido, Suiza, EE.UU., Alemania e Italia con el lema "Hola, Mundo Inteligente". La conferencia anticipó cinco tendencias de un mundo inteligente dentro de 10 años y propuso una base construida sobre nuevos tipos de conectividad, computación, plataforma y ecosistema. Esto permitirá el desarrollo inteligente de una amplia variedad de sectores, entre los que se incluye el desarrollo urbano, la fabricación, la energía, las finanzas, el transporte, etc. La Comunidad Económica de ASEAN, Shenzhen Airport Group y otros clientes también compartieron sus conocimientos y experiencias en la transformación digital.

En el futuro, los flujos de información con las nuevas TIC, como 5G, IA e IoT, nos ayudarán a establecer los cimientos sobre los que todo se origina. En pocas palabras, el mundo del 2030 será inteligente. Al comienzo de una nueva década, Huawei cree que el mundo inteligente de 2030 tendrá cinco características:

1. A nivel gubernamental, se crearán gobiernos digitales orientados a las personas para que se adapten mejor a sus medios de vida; 2. A nivel económico, los robots inteligentes serán una parte esencial de la futura fuerza de trabajo; 3. A nivel social, la tecnología digital ayudará a igualar el reparto y la distribución adecuada de la educación, la atención sanitaria y otros recursos públicos, logrando la igualdad digital; 4. Desde un punto de vista cultural, los ciudadanos se liberarán del pesado trabajo físico y del tedioso trabajo repetitivo, y su planteamiento se desplazará naturalmente del valor material al valor mental; y 5. Desde un punto de vista medioambiental, la implantación de varias tecnologías digitales, nos ayuda a vigilar y controlar las emisiones de carbono de manera más eficaz y, como resultado, ayudar a proteger la tierra.

Ma Yue, Vicepresidente of Huawei Enterprise Business Group, comentó: "La próxima década será testigo del rápido desarrollo de las nuevas TIC. Huawei cree que los nuevos tipos de conectividad, computación, plataforma y ecosistema construirán una base sólida para el mundo inteligente de 2030. La banda ultraancha y las redes de alta velocidad construidas usando 5G, Wi-Fi 6 y las comunicaciones cuánticas tenderán un puente entre el mundo físico y el digital, sentando las bases para el mundo inteligente".

El Sr. Ma continuó: "La nueva computación ofrecerá una solución completa que abarca desde los chips de capa inferior hasta los algoritmos de capa superior, abarcando desde los consumidores hasta las empresas y que constituye el núcleo de la transformación inteligente. La plataforma digital convergente y compartida se caracteriza por su gran eficiencia y apertura, lo que permite a los clientes centrarse en sus propias ventajas únicas y en la innovación de los servicios, por lo que desempeña un papel clave para permitir la transformación digital de las industrias. Basándose en la Estrategia, Arquitectura, Política y Operaciones Empresariales (SAPO, por sus siglas en inglés), el nuevo ecosistema que proporciona un único campo de especialización aliado a múltiples habilidades y que está profundamente integrado, puede ofrecer una solución empresarial más completa y orientada al cliente".

El mundo inteligente de 2030 no puede existir sin la transformación digital de las industrias de todo el espectro. Huawei ha acumulado una amplia experiencia en ayudar a sectores como el gubernamental, el transporte, las finanzas y la energía eléctrica a lograr la transformación digital para el presente y el futuro, mediante una nueva conectividad, computación, plataforma y ecosistema. Actualmente, más de 700 ciudades de todo el mundo y 228 de las empresas de la lista Fortune Global 500, incluidas 58 de las empresas de la lista Fortune Global 100, han seleccionado a Huawei como su socio para la transformación digital.

El Dr. Aladdin D. Rillo, Secretario General Adjunto de la Comunidad Económica de ASEAN comentó:

"La economía digital de ASEAN se disparó a 100 000 millones de USD por primera vez en 2019, y se espera que crezca a más de 300 000 millones de USD para 2025. Para los gobiernos, las empresas y la sociedad, la transformación digital ya no es una opción, sino una vía imprescindible para potenciar la economía y las empresas. Para seguir promoviendo la transformación digital en ASEAN, se están llevando a cabo nuevas iniciativas como el desarrollo del ecosistema 5G, el marco de la itinerancia móvil internacional, la fabricación inteligente y una red de innovación de ASEAN. Pero para tener éxito, también necesitamos el apoyo del sector privado y de actores del mercado como Huawei, particularmente en la construcción de un ecosistema favorable a la innovación y en el tratamiento de cuestiones relacionadas con las grandes ideas y la privacidad de los datos".

Zhang Lixuan, Director General de Digitalización de Shenzhen Airport Group (SAG), habló de cómo el grupo ejecutó la transformación digital y construyó un aeropuerto inteligente. La transformación digital de un aeropuerto es un proyecto complejo, pero con su visión de "Un aeropuerto, un sueño", SAG creó un planteamiento sistemático para construir un aeropuerto completamente digital con una experiencia de usuario excepcional. El Grupo seleccionó a Huawei como su socio estratégico para la transformación digital, utilizando la Horizon Digital Platform de Huawei con la sinergia de la red de nubes.

La plataforma integró seis recursos de TIC - IoT, big data, IA, nube de vídeo, GIS e ICP - para construir cuatro sistemas de servicios integrales: seguridad, control de operaciones, servicios y gestión. La visión única de las operaciones aeroportuarias ha tenido importantes beneficios, como el aumento de la puntualidad de los vuelos hasta un 87 %, y la asignación inteligente de puestos que puede completarse en segundos, reduciendo el número de pasajeros de los autobuses de enlace en 4 millones anuales. Esto hace que el aeropuerto de Shenzhen se haya convertido en la primera organización del mundo en publicar casos en la plataforma de New Experience in Travel and Technologies (NEXTT). Desde el punto de vista de la seguridad, el nuevo sistema proporciona un control más preciso e inteligente sobre las áreas de terminales, aeropuertos, áreas públicas y áreas de carga. La solución de reconocimiento facial mejora la eficacia de los controles de seguridad en un 60 %, reduce el riesgo de que los pasajeros pierdan su carnet de identidad al sacarla para el control y satisface las necesidades diferenciadas de los pasajeros de la clase Business.

