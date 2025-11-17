(Información remitida por la empresa firmante)

-Huawei Digital Finance trae socios para una destacada participación en SFF 2025, impulsando la transformación inteligente en las finanzas globales

SINGAPUR, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En el Singapore FinTech Festival 2025 (SFF 2025), Jason Cao, consejero delegado de Huawei Digital Finance BU, pronunció un discurso titulado Más allá de lo digital: Hacia unas finanzas impulsadas por la IA. Destacó las innovaciones de Huawei en agentes basados en escenarios, plataformas de IA, plataformas de datos y conocimiento, e infraestructura que abordan los principales desafíos de la adopción de la IA en las finanzas. Aprovechando sus capacidades de ingeniería sistemática, Huawei busca ayudar a las instituciones financieras a acelerar su transformación digital.

Cao señaló: "La era de la inteligencia se caracterizará por la hiperpersonalización. La IA en las finanzas ha alcanzado una etapa crítica, y la clave reside en su profunda integración en los procesos de producción y escenarios de negocio principales, donde puede generar un valor real para el negocio. Para obtener una ventaja competitiva en la próxima década, las instituciones financieras deben aprovechar la IA para impulsar una transformación estructural en sus flujos de trabajo".

En la última década, la digitalización financiera eliminó las barreras del tiempo y la distancia, pero aún se rige por la regla 80/20: el 80 % de los recursos se destina al 20 % de los usuarios principales. En la próxima década, la IA popularizará el modelo de "una persona, un equipo", empoderando a cada individuo con las capacidades de un equipo completo mediante asistentes de IA avanzados como principal plataforma de servicios. "Los servicios financieros del futuro evolucionarán desde la recomendación directa de productos a los usuarios hasta su canalización a través de asistentes personales avanzados. Quienes lideren este cambio y ofrezcan servicios hiperpersonalizados tendrán una ventaja inicial", enfatizó Cao. Añadió que la transformación estructural impulsada por la IA abarcará todos los aspectos, incluyendo los modelos de servicios financieros, los modelos de colaboración, la toma de decisiones sobre riesgos y la infraestructura.

Construyendo una solución sistemática de cuatro capas para lograr inteligencia en todos los escenarios

Cao describió dos estrategias que las instituciones financieras globales están adoptando para impulsar las aplicaciones nativas de IA: las grandes instituciones crean una matriz de agentes, proporcionando un asistente de IA para cada rol y un asesor de IA de confianza para cada cliente; las instituciones pequeñas y medianas se centran en escenarios de alto valor, como el crédito, desplegando agentes rápidamente para lograr procesos inteligentes. Hasta la fecha, Huawei ya ha ayudado a clientes financieros globales a implementar más de 500 casos de uso de IA, que abarcan administración, operaciones, marketing, gestión de riesgos y servicio al cliente. Esto ayuda a los clientes a mejorar su eficiencia interna, ofrecer mayor valor a los usuarios finales y marcar la transición de escenarios aislados a soluciones sistemáticas e integrales.

Huawei ha situado su plataforma de computación inteligente en el centro de una solución sistemática que abarca potencia de cómputo, plataformas, ingeniería y escenarios. Para satisfacer las demandas de alta concurrencia y baja latencia en la inferencia de IA, Huawei ha desarrollado una plataforma de potencia de cómputo líder. Esta base respalda la gobernanza de datos de IA en toda la empresa a través de una plataforma unificada de conocimiento y datos, integrada con las plataformas de agentes financieros y las prácticas de ingeniería de datos y modelos, formando en conjunto un ciclo cerrado de capacidades de IA de extremo a extremo (E2E). Mediante la colaboración con socios del ecosistema global, Huawei está impulsando un desarrollo tecnológico integral para acelerar el despliegue de la IA en escenarios de alto valor.

En el entorno de la banca móvil inteligente, Huawei y un importante banco chino han innovado conjuntamente una arquitectura de servicio móvil inteligente de última generación. Basada en una infraestructura de computación inteligente y plataformas de IA, la arquitectura aprovecha la colaboración jerárquica multiagente, el almacenamiento en memoria a largo plazo y la optimización del rendimiento de extremo a extremo (E2E) tanto en hardware como en software. Esto ha permitido alcanzar una precisión de reconocimiento de intenciones superior al 90 % y una latencia de tan solo 1,2 segundos, lo que ha ayudado al banco a pasar de una respuesta pasiva a un servicio proactivo.

De cara al futuro, Huawei seguirá desarrollando su plataforma de computación líder, su experiencia sistemática en ingeniería de IA, el desarrollo estructurado de su ecosistema y nuevos modelos de cocreación con clientes y socios. Estas iniciativas fortalecerán la interacción con el cliente, mejorarán la gestión de riesgos e impulsarán la transformación empresarial de extremo a extremo, integrando aún más las aplicaciones de IA orientadas al valor en el sector financiero y ayudando a las instituciones financieras a acelerar la adopción efectiva de la IA.

Colaboración con más socios de RongHai para establecer un nuevo ecosistema de IA financiera

Durante este evento, Huawei, junto con tres socios de RonghHai —Neuxnet, Speakly AI y TrustDecision—, firmaron acuerdos de cooperación estratégica con Atmaal, la principal institución financiera de Arabia Saudita. La red de socios del programa RonghHai de Huawei también continuó expandiéndose con la incorporación de tres nuevos miembros: CMA, que proporciona servicios de pago estables para bancos centrales de todo el mundo; Instadesk, que ofrece capacidades inteligentes de llamadas salientes y marketing; y MagicEngine, que proporciona desarrollo de modelos, inferencia y servicios para instituciones financieras. Un número creciente de valiosos socios de soluciones financieras está acelerando la colaboración global con Huawei.

A través del programa Ronghai, Huawei busca cocrear con socios globales un clúster de seis capacidades para construir sistemáticamente un ecosistema de IA a lo largo del flujo de producción financiera. Esto incluye el desarrollo de modelos, la ingeniería de agentes, bases de conocimiento sectoriales y aplicaciones basadas en escenarios, optimizando la eficiencia de la implementación de IA mediante la sinergia integral de hardware y software.

A medida que el sector financiero avanza de la digitalización a la transformación digital e inteligente, Huawei seguirá fortaleciendo la innovación colaborativa con clientes y socios, centrándose en la reconfiguración de los flujos de trabajo financieros y el avance del desarrollo del ecosistema. Estos esfuerzos permitirán que la IA trascienda la mera habilitación tecnológica para lograr una mejora significativa de la productividad, abriendo así un nuevo capítulo en las finanzas inteligentes.

