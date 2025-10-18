(Información remitida por la empresa firmante)

-Huawei Digital Power ayuda a ASEAN a lograr una transformación sin emisiones de carbono con tecnologías de formación de redes para todos los escenarios

KUALA LUMPUR, Malasia, 18 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El ASEAN Energy Business Forum (AEBF-25) se celebró en Kuala Lumpur, Malasia, del 15 al 17 de octubre, bajo el lema "Impulsando la ASEAN: Uniendo fronteras, construyendo prosperidad". Centrado en la interconexión energética regional, la transición energética limpia, la inversión y la financiación, y la implementación de tecnología, el foro atrajo a más de 1.500 representantes, entre ellos ministros de energía, responsables políticos, organizaciones industriales y líderes empresariales de los diez países de la ASEAN. Como participante clave, Huawei Digital Power Asia Pacific presentó soluciones e innovaciones Smart PV+ESS de alta calidad para todo tipo de escenarios, y mantuvo una estrecha colaboración con clientes y socios de la industria en los países de la ASEAN, lo que refuerza su compromiso de impulsar la transformación de la ASEAN hacia una economía de cero emisiones de carbono.

Xia Hesheng, vicepresidente de Huawei Digital Power y presidente del Departamento de Estrategia y Marketing de Huawei Digital Power, pronunció el discurso inaugural el 15 de octubre, titulado "Habilitando la red eléctrica de la ASEAN: El papel crucial de las tecnologías de formación de redes para el comercio transfronterizo de energía". Hesheng mencionó que la interconexión de redes en la región de la ASEAN y la transmisión transfronteriza de energía renovable son clave para lograr la neutralidad de carbono. En particular, la transmisión y el consumo estables de electricidad para redes eléctricas con una alta proporción de energía renovable son cruciales. Durante la última década, Huawei Digital Power ha liderado la industria de PV+ESS desde la integración de redes hasta la formación de redes. Al incorporar capacidades técnicas de formación de redes para todo tipo de escenarios, alta confiabilidad y alta seguridad, Huawei Digital Power ha establecido un referente de alta calidad en la industria. En el primer proyecto de microrredes de GWh del mundo, las tecnologías de formación de redes impulsan el destino The Red Sea, un megaproyecto de turismo regenerativo en Arabia Saudita que utiliza energía 100 % verde. En el primer proyecto de almacenamiento de energía de 1 GWh para la formación de redes en Camboya, la solución de Huawei Digital Power recibió la certificación de TÜV SÜD. En el futuro, Huawei Digital Power seguirá colaborando con clientes y socios en los países de la ASEAN para establecer un referente en transformación energética con tecnologías avanzadas de formación de redes y un compromiso con la alta calidad.

Chen Xieming, experto global en redes eléctricas de Huawei Digital Power, mencionó en la mesa redonda "Fortalecimiento de la resiliencia de la red eléctrica de la ASEAN: Políticas y estrategias de inversión para la seguridad energética y la integración de las energías renovables" que es necesario establecer estándares de red regionales unificados para sentar una base sólida para la seguridad de la red y promover la interconexión de la ASEAN. Especialmente en sistemas energéticos con una alta proporción de energías renovables, los estándares tecnológicos de formación de red son clave para salvaguardar la resiliencia de la red regional.

Chong Chern Peng, vicepresidente de Huawei Digital Power Malaysia Business, destacó la posición estratégica de Malasia en la red eléctrica de la ASEAN durante la mesa redonda "Reflexiones de consejeros delgados y líderes con Boston Consulting Group". Como centro de interconexión energética regional, Malasia ha llevado a cabo una cooperación energética clave con países vecinos como Tailandia y Singapur mediante transacciones eléctricas transfronterizas. Para hacer realidad la visión de la red eléctrica de la ASEAN, las redes eléctricas de cada país deben ser resilientes y dinámicas. Por ello, las tecnologías de formación de redes son indispensables. La inversión continua de Huawei Digital Power en la formación de redes PV+ESS está contribuyendo a construir un sistema de red eléctrica más resiliente que se adapta al futuro de las energías renovables con bajas emisiones de carbono.

En el "Diálogo de Ministros y Consejeros Delegados", Xia Hesheng señaló que la clave para promover la prosperidad de la economía energética en la ASEAN reside en construir una infraestructura energética estable y de alta calidad, así como en formular directrices y estándares de política pertinentes. Huawei Digital Power utiliza soluciones de conformación de red para todo tipo de escenarios para mejorar el nivel de cortocircuito, la inercia y la capacidad de arranque en negro de la red eléctrica. En Arabia Saudita, destino del Mar Rojo, miles de PCS están conectados en paralelo en modo aislado de la red, lo que permite implementar un arranque en negro en minutos. Huawei Digital Power ha establecido un sistema de protección de seguridad ESS, desde las celdas hasta las redes. La arquitectura de cadena inteligente y un estricto control de calidad contribuyen a sentar las bases para la seguridad del producto. La gestión de calidad, que abarca todo el ciclo de vida, desde la I+D hasta el servicio técnico, garantiza el funcionamiento fiable del sistema a largo plazo. Por ejemplo, el proyecto Golmud en Qinghai ha mantenido una tasa de fallos inferior al 0,5 % durante 13 años de funcionamiento estable. Huawei Digital Power se compromete a apoyar a la ASEAN en el desarrollo de la industria PV+ESS para convertirla en un referente mundial en transformación energética, impulsado por tecnologías y productos de alta calidad de extremo a extremo.

El futuro verde de la ASEAN se basa en una energía estable y eficiente. En la AEBF-25, Huawei Digital Power no solo presentó sus tecnologías de formación de redes líderes en la industria y su solidez a nivel de sistema, sino que también resaltó su compromiso con la construcción de un futuro verde, inteligente y sostenible. De cara al futuro, Huawei Digital Power intensificará su inversión en investigación y desarrollo, y profundizará la cooperación con socios locales para promover conjuntamente la transformación de la matriz energética de la ASEAN. Creemos firmemente que la tecnología es clave para lograr un mundo sin emisiones de carbono. Con sus robustas tecnologías de formación de redes, Huawei Digital Power será un aliado confiable en este camino.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799111/Huawei_Digital_Power_Helps_ASEAN_Achieve_Zero_Carbon_Transformation_All_Scenario_Grid.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799112/Huawei_Digital_Power_Helps_ASEAN_Achieve_Zero_Carbon_Transformation_All_Scenario_Grid_2.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799113/Huawei_Digital_Power_Helps_ASEAN_Achieve_Zero_Carbon_Transformation_All_Scenario_Grid_3.jpg

