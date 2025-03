(Información remitida por la empresa firmante)

- HUAWEI eKit presenta más de 20 productos de vanguardia para impulsar la transformación digital e inteligente de las PYMES

BARCELONA, España, 12 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- HUAWEI eKit causó sensación en el Mobile World Congress (MWC) 2025, con una extraordinaria ceremonia de lanzamiento de productos bajo el lema Explore New Horizons and Create a Better Future Together. En el evento se presentaron más de 20 productos de distribución diseñados para nueve sectores clave, como oficinas, hostelería y educación. HUAWEI eKit tiene como objetivo impulsar la transformación digital e inteligente y fomentar estrategias de crecimiento eficientes a través de la innovación continua de productos para pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Dado que las PYMES buscan cada vez más productos inteligentes de alto rendimiento, HUAWEI eKit se ha propuesto satisfacer estas demandas lanzando más de 20 nuevos productos en diversos ámbitos. En el ámbito de las comunicaciones de datos, HUAWEI eKit presentó los eKitEngine AP572 y AP673E para una cobertura Wi-Fi 7 de alta densidad tanto en aulas como en grandes salas de conferencias. También creó el conmutador eKitEngine S310 con velocidad de 2,5 Gbit/s, acceso totalmente óptico y PoE en los 48 puertos, destinado a campus de tamaño medio como escuelas y hoteles de negocios. Además, Huawei presentó su rentable firewall AI eKitEngine USG6000F-S. En el dominio MiniFTTO, HUAWEI eKit desarrolló un punto de acceso (AP) Wi-Fi 7 óptico tres en uno - eKitOptix F700D, el AP Wi-Fi 7 de próxima generación - eKitOptix FG736, la eficiente unidad de estado sólido - eKitStor Xtreme 200E, y el dispositivo de almacenamiento portátil - eKitStor Shield 210, que es conocido por su excepcional rendimiento y características de protección de última generación. En el ámbito de la colaboración inteligente, HUAWEI eKit lanzó el IdeaHub S3, que redefine las experiencias de conferencias de alta gama con su cámara 4K de calidad profesional, sonido cinematográfico de alta fidelidad y capacidades avanzadas de IA. Estos productos ofrecen a las PYMES una amplia gama de soluciones basadas en escenarios y experiencias de mantenimiento premium, impulsando una transformación digital sin fisuras y acelerando el crecimiento empresarial.

HUAWEI eKit también ha actualizado su solución de red para oficinas de PYMES para satisfacer mejor los requisitos del sector. La nueva y mejorada solución cuenta ahora con una combinación de puertos 2,5GE de alta densidad y Wi-Fi 7, además del Wi-Fi 6 básico existente y un conmutador rentable compatible con GE y 2,5GE. También es capaz de soportar 120 flujos simultáneos de videoconferencia HD con cero lag, lo que proporciona a las PYMES capacidades más avanzadas. Además, la aplicación HUAWEI eKit y el SME Network Center (SNC) han introducido nuevas funciones, como la solución simplificada de problemas 2.0 y la expansión optimizada, que mejoran la eficiencia general del mantenimiento para los instaladores.

De cara al futuro, HUAWEI eKit colaborará a nivel mundial para impulsar la innovación y explorar las tendencias en las tecnologías de comunicación emergentes. Centrándose en el desarrollo de nuevos productos y soluciones basadas en escenarios, Huawei seguirá ofreciendo un sólido apoyo a las PYMES y allanando el camino hacia un futuro inteligente.

El MWC Barcelona 2025 se celebró del 3 al 6 de marzo en Barcelona, España. Durante el evento, Huawei presentó sus últimos productos y soluciones en el expositor 1H50 del pabellón 1 de Fira Gran Via.

En 2025, el despliegue comercial de 5G-Advanced se acelerará, y la IA ayudará a los operadores a remodelar el negocio, la infraestructura y la operación y mantenimiento. Huawei está trabajando activamente con operadores y socios de todo el mundo para acelerar la transición hacia un mundo inteligente.

