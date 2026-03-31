Huawei gana el Global Best Practices Award de Frost & Sullivan

(Información remitida por la empresa firmante)

-La solución de alimentación eléctrica para emplazamientos de Huawei gana el Global Best Practices Awardde Frost & Sullivan

SHENZHEN, China, 31 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Recientemente, Frost & Sullivan otorgó a Huawei el premio Global Best Practices Award por sus esfuerzos en la promoción de la aplicación e industrialización de tecnologías innovadoras de Virtual Power Plant (VPP) en toda la industria de energía de telecomunicaciones. El premio reconoce las prácticas de innovación continua de Huawei para ayudar a los operadores globales a pasar de ser consumidores de energía a prosumidores.

A medida que el mundo transforma la matriz energética y avanza la digitalización, el potencial de los sistemas de almacenamiento de energía en grandes emplazamientos de telecomunicaciones está a punto de liberarse. La innovadora solución VPP de Huawei para emplazamientos de telecomunicaciones cuenta con una arquitectura flexible que admite tanto el respaldo de energía integrado como el separado, así como el almacenamiento de energía. Puede agregar simultáneamente hasta 10.000 emplazamientos, con un tiempo de respuesta del sistema inferior a 7,5 segundos y una precisión de control superior al 95 %. Esta solución cumple con los requisitos comerciales de VPP para una regulación rápida, precisa y a gran escala, y transforma el papel de las baterías de los emplazamientos, pasando de ser un simple respaldo a generar beneficios.

Huawei ha ayudado a varios operadores líderes en Europa a implementar soluciones VPP en sus emplazamientos, permitiendo que sus sistemas de almacenamiento de energía para telecomunicaciones generen ingresos en el mercado eléctrico flexible. Esto ha abierto una nueva fuente de ingresos para los operadores y está transformando los sistemas de almacenamiento de energía en activos rentables. Por ejemplo, al implementar la solución de Huawei, un operador del norte de Europa ha aumentado sus ingresos en más de 2.000 euros por emplazamiento al año. La solución también fue adoptada y publicada como estándar internacional por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), sentando así una base sólida para que las instalaciones de energía de telecomunicaciones globales participen en el mercado eléctrico.

Basándose en la exitosa implementación de VPP en emplazamientos de telecomunicaciones, Huawei está ampliando su experiencia a escenarios energéticos más amplios, proporcionando a los operadores soluciones VPP integrales que abarcan emplazamientos de telecomunicaciones, aplicaciones residenciales y campus comerciales e industriales. Esto ayuda a los operadores a impulsar la transformación digital del sector energético y a construir sistemas de energía ecológicos, eficientes e inteligentes.

El premio Global Best Practices Award no solo reconoce los logros innovadores de Huawei en VPP para el suministro de energía en emplazamientos, sino que también indica que la solución VPP de Huawei ha entrado en una nueva fase de implementación comercial a gran escala.

De cara al futuro, Huawei seguirá colaborando con operadores globales para promover el avance de la tecnología VPP, las innovaciones en emplazamientos ecológicos impulsados por IA y prácticas globales como la implementación de sistemas fotovoltaicos para el ahorro energético y la reducción de emisiones, con el fin de minimizar los gastos operativos y optimizar el coste total de propiedad.

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