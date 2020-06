COMUNICADO: Huawei gana ocho premios, incluyendo cinco Grand Awards, en Interop Tokyo 2020

TOKIO, 5 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- La pandemia del COVID-19 ha llevado a cambios sin precedentes experimentados por diversas industrias y sectores. Pero no puede prevenir el desarrollo rápido de la industria ICT, tal y como se ha visto. El Comité Organizador de Interop Tokyo 2020 -- la mayor muestra ICT de Japón -- ha anunciado a los ganadores de los Best of Show Awards. Los innovadores productos y soluciones de Huawei han conseguido ocho premios, demostrando con ello sus ventajas técnicas únicas.

Huawei ha recibido los siguientes premios:

Grand Prize in Network Infrastructure: OptiXtrans OSN 9800 M12, primer producto de transmisión de super banda C de la industria.

Grand Prize in Cloud Infrastructure: Conexión de centro de datos CloudEngine 16800, la tarjeta de línea de elevada densidad 400 GE de la industria para centros de datos en la era de la IA.

Grand Prize in Server and Storage: Almacenamiento de tipo all-flash de próxima generación OceanStor Dorado 8000/18000 V6 de Huawei, orientado a los escenarios de producción y transacción centrales, estableciendo de forma continuada los hitos de rendimiento, fiabilidad e inteligencia.

Grand Prize in IoT: Puerto de computación de tipo edge Huawei AR502H.

Grand Prize in Facility: Solución de instalación de computación de tipo eMIMO.

En la categoría de IA, la agrupación Atlas 900 AI líder en la industria es el único producto ganador de premio.

Special Prize in Enterprise IT: Huawei 5G AR NetEngine AR6000.

Special Prize in Network Infrastructure: Huawei OptiXtrans DC908, un producto inteligente de centro de datos interconectado (DCI) con capacidad de fibra única de 88 Tbit/s y compatible IA O&M.

Los premios de Huawei en Interop Tokyo en 2020, además de los años que lo preceden, son un reconocimiento de la industria para el énfasis de Huawei puesto en la innovación y calidad, siendo además un reflejo de su inversión en I+D. Este reconocimiento - tanto de sus similares como también de los clientes - sigue siendo una fuerza impulsora detrás de los esfuerzos en marcha de Huawei. Huawei se ha comprometido con la inversión en I+D a largo plazo, con el fin de proporcionar a los clientes productos y soluciones ICT más competitivos, innovadores y únicos por medio de la innovación tecnológica central.

Afectada por la pandemia, Interop Tokyo 2020 canceló las demostraciones de tipo on-site. En su lugar, las demostraciones online y actividades de selección de premios ICT se llevaron a cabo del 13 de abril al 30 de junio. La conferencia ha mostrado las innovaciones tecnológicas y prácticas más avanzadas de toda la industria. Con las soluciones destacadas de recopilación realizadas en múltiples campos, incluyendo IA, IoT, computación edge e Internet industrial, Interop Tokyo ha ayudado a inyectar una nueva vitalidad y confianza dentro de la industria, y por su parte, en un mundo más amplio.

Demostrando su cooperación de tipo "abierta, colaboradora y beneficiosa mutuamente" con sus socios, Huawei ha mostrado un nuevo ecosistema inteligente digital y casos de aplicación relevantes, incluyendo 14 productos y soluciones. Estas ofertas revolucionarias ilustran de forma hábil las capacidades de Huawei para promocionar por completo un desarrollo rápido digital e inteligente en el campo ICT. Con sus inversiones continuadas realizadas en nuevas tecnologías y ecosistemas ICT, y con la acumulación en marcha de la experiencia de los servicios mundiales, Huawei ha ganado confianza frente a una cifra cada vez mayor de empresas líderes en la industria. Hasta la fecha, más de 700 ciudades y 228 compañías de la lista Fortune Global 500 -- incluyendo 58 dentro del top 100 -- han seleccionado a Huawei como socio de transformación digital.

Acerca de Interop Tokyo

Interop Tokyo es uno de los eventos de computación en red más considerados de la industria, además de la muestra ICT más grande e influyente de Japón. El Best of Show Award es el premio icónico de Interop. Cada año, cientos de soluciones son revisadas por un panel de jueces formado por destacados expertos industriales y profesores de universidad. Han seleccionado los productos y soluciones más innovadores con las tecnologías más revolucionarias y con el valor comercial más destacado.

