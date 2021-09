Huawei gana el WWF Climate Solver Award 2020

PEKÍN, 24 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Semana de la Acción Climática - 2021 Zero Carbon Mission International Climate Summit (de aquí en adelante "la Cumbre"), organizada conjuntamente por World Wide Fund for Nature (WWF) y Phoenix TV, se celebró en Pekín el 22 de septiembre. En el evento, Huawei Technologies Co., Ltd. (de aquí en adelante "Huawei") ganó el WWF Climate Solver Award 2020 por su solución líder en el mundo FusionSolar Smart PV.

La Cumbre de este año lanzó oficialmente el premio anual Carbon Neutrality Action Leadership Award, que, basándose en la iniciativa Science Based Targets (SBTi) y en la iniciativa Race to Zero, apoyada por la ONU, fue diseñado para reconocer a personas, equipos y proyectos con una actuación destacada en el compromiso empresarial, la innovación en tecnología, las acciones que producen resultados y las comunicaciones impactantes, con el objetivo de animar a las empresas a emprender acciones que ayuden a mitigar el cambio climático, impulsando a diversas industrias a establecer objetivos de reducción de emisiones, y dando ejemplo en la adopción de dichas acciones.

El premio Carbon Neutrality Actor - Climate Solver of the Year es un componente clave del Carbon Neutrality Action Leadership Award, y se basa en el programa WWF Climate Solver, un programa anual lanzado en China en 2011. Su objetivo es crear condiciones favorables para la promoción de tecnologías climáticas con un potencial revolucionario, identificando y seleccionando tecnologías innovadoras con bajas emisiones de carbono, a fin de contribuir a la realización del objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2℃.

Desde su lanzamiento en 2011, el premio ha reconocido 34 tecnologías innovadoras de baja emisión de carbono. Las solicitudes para el 2020-2021 Climate Solver Award se abrieron en diciembre de 2020 y se cerraron en marzo de este año. Tras un riguroso examen de conformidad, una elección primaria, dos rondas de evaluación por parte de expertos, la contabilización del potencial de reducción de emisiones y las respuestas in situ, la solución FusionSolar Smart PV de Huawei fue seleccionada como ganadora entre una gran cantidad de candidatos.

Los criterios de selección de este año han sido especialmente estrictos. En la sesión de respuesta in situ se examinó no sólo el nivel de avance técnico (20%), la economía (20%) y la madurez (15%) de las tecnologías candidatas, sino también sus beneficios ecológicos y medioambientales, su potencial de crecimiento y sus beneficios sociales, que representan el 20%, el 15% y el 10% de la puntuación global, respectivamente.

Hasta el 30 de junio de 2021, Huawei Digital Power había ayudado a los clientes a generar 403.400 millones de kWh de electricidad con energía verde, ahorrando 12.400 millones de kWh de consumo eléctrico y reduciendo las emisiones de CO2 en 200 millones de toneladas, lo que equivale a plantar 270 millones de árboles.

La Cumbre, bajo el lema "La neutralidad global del carbono y el papel de China", invitó a más de 70 invitados, entre los que se encontraban Al Gore, ex vicepresidente de los Estados Unidos; Tu Ruihe, representante de la Oficina de UNEP en China; Jia Feng, director del Centro de Educación y Comunicación Medioambiental del Ministerio de Protección Medioambiental; y Marco Lambertini, director general de WWF Internacional, para debatir temas como la neutralidad global del carbono, la determinación de las empresas para alcanzar los objetivos climáticos, las finanzas verdes, la transformación energética, la construcción ecológica y el transporte con bajas emisiones de carbono. El evento pretende reunir recursos, movilizar plenamente el compromiso de las empresas para hacer frente al cambio climático, y ofrecer diversas orientaciones y servicios, como la planificación estratégica, la aplicación de tecnologías, la demostración de resultados, el intercambio de conocimientos y los intercambios internacionales para que los gobiernos locales y las empresas alcancen los objetivos de pico de emisiones de CO2 y neutralidad de carbono.

