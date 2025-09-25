Huawei y el Hospital Zhongshan presentan una muestra internacional de atención sanitaria inteligente

(Información remitida por la empresa firmante)

Shanghái, 25 de septiembre de 2025.- Durante la HUAWEI CONNECT 2025, Huawei y el Hospital Zhongshan de la Universidad de Fudan (en adelante, Hospital Zhongshan) presentaron oficialmente una muestra internacional de atención sanitaria inteligente

Shi Yinghong, vicepresidente del Hospital Zhongshan; Sean Zhou, codirector ejecutivo de United Imaging Intelligence; y Li Junfeng, vicepresidente de Huawei y CEO de la Unidad de Negocio del Sector Público Global, participaron conjuntamente en la presentación de la muestra internacional.



Como dice el refrán: Para hacer un buen trabajo, primero hay que afilar las herramientas. Para construir un hospital inteligente que cumpla con los altos estándares y expectativas de la población, el Hospital Zhongshan se ha asociado con Huawei para codesarrollar un nuevo ecosistema de servicios de salud, centrado en una base inteligente integrada y en soluciones basadas en escenarios.



En el ámbito de los escenarios, aprovechando las innovaciones conjuntas de Huawei con sus socios, que incluyen campus hospitalarios inteligentes y tecnología médica inteligente, el Hospital Zhongshan ha implementado progresivamente 8 escenarios centrales y 24 escenarios ampliados de atención médica inteligente. Esto permite operaciones inteligentes en 1 campus principal y 9 secundarios, con esfuerzos conjuntos en tecnología médica e investigación, apoyando la innovación científica en más de 40 áreas principales de enfermedades. En el departamento de radiología, la IA asiste a los médicos en la anotación, el análisis y la generación de informes de imágenes, aumentando la eficiencia diagnóstica en un 50 %.



En su intervención, Gu Jianying, secretaria del partido en el Hospital Zhongshan, enfatizó que con el respaldo de tecnologías de vanguardia como la computación avanzada, el almacenamiento y los modelos de IA a gran escala, el Hospital Zhongshan continuará impulsando la demostración y la difusión de tecnologías médicas innovadoras en todo el panorama sanitario.



Por su parte, Sean Zhou, co-CEO de United Imaging Intelligence, compartió que, aprovechando la base del modelo uAI NEXUS de la compañía, ya se han desplegado seis agentes especializados en atención médica en el Hospital Zhongshan. Estos incluyen agentes para radiología, procedimientos quirúrgicos y gestión del control de calidad, entre otros. En conjunto, ayudan al hospital a ofrecer servicios de salud equitativos, de alta calidad y eficientes.



Finalmente, Li Junfeng, vicepresidente de Huawei y director ejecutivo de la Unidad de Negocio del Sector Público Global, afirmó que con el impulso de la IA, el sector de la atención sanitaria está entrando rápidamente en una nueva era de experiencias inteligentes y personalizadas. Huawei mantiene su compromiso de desarrollar tecnologías esenciales e innovar constantemente en soluciones basadas en escenarios. A través de esta labor, Huawei apoya al Hospital Zhongshan en la construcción de un modelo de atención sanitaria inteligente líder a nivel mundial, promoviendo las innovaciones sanitarias más avanzadas de China en el ámbito internacional.



