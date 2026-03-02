Huawei ICNMaster MDAF permite que las redes centrales avancen hacia AN L4

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En nuestra era digital actual, la vida moderna y la actividad económica dependen en gran medida de las redes. La estabilidad de la red impacta directamente en el bienestar digital y el sentido de participación social de las personas. Como el "cerebro" de las redes de telecomunicaciones, la red central afecta a decenas de millones de usuarios, lo que significa que cualquier interrupción del servicio puede tener consecuencias inconmensurables para la sociedad. Con la creciente complejidad de las redes, los métodos tradicionales de operación y mantenimiento (O&M) ya no son suficientes. Las Redes Autónomas (AN) L4 se consideran ampliamente como el camino clave a seguir.

2025 marcó el primer año de comercialización de AN L4. TM Forum, junto con socios del sector, publicó la séptima edición del Libro Blanco de Redes Autónomas, que definió los hitos de implementación, las tecnologías clave y los paquetes de soluciones para AN L4. Esto proporcionó a los operadores globales una guía completa para la implementación de soluciones L4. Dieciocho operadores líderes a nivel mundial ya han presentado sus estrategias y objetivos para AN L4. Al mismo tiempo, la evaluación de alta estabilidad de las redes centrales se ha convertido en un consenso del sector. Desde la publicación de los criterios de evaluación, seis operadores han obtenido la certificación oficial de TM Forum.

Durante el último año, el ICNMaster MDAF de Huawei se ha centrado en la estabilidad y la eficiencia. Introdujo la primera arquitectura de modelo híbrido de la industria, Mezcla de Modelos (MoM), que ofrece precisión y eficiencia óptimas. También lanzó agentes inteligentes para la gestión de fallos y la gestión de quejas, lo que permite la automatización basada en escenarios. Tras un año de desarrollo, el MDAF se ha implementado con éxito en las redes de 14 operadores líderes a nivel mundial. Ha mejorado significativamente la eficiencia de las operaciones y el mantenimiento (O&M), reducido el tiempo de recuperación del servicio y optimizado la experiencia operativa del personal de O&M.

De cara a 2026, el ICNMaster MDAF de Huawei seguirá innovando y liderando la industria. Se presentará una nueva solución AN L4 para abordar los desafíos más urgentes de los operadores. Junto con clientes y socios globales, Huawei impulsará el avance de la industria AN y los criterios de evaluación de alta estabilidad, ayudando a los operadores de todo el mundo a lograr operaciones y mantenimiento eficientes y una sólida estabilidad de la red, en un paso decisivo hacia AN L4. ¡Esperamos su participación!

