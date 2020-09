Huawei impulsa 100 soluciones típicas basadas en escenario creadas sobre una fuerte alianza (1)

-"Paradigm Shift for Greater Value": Huawei impulsa 100 soluciones típicas basadas en escenario creadas sobre una fuerte alianza

SHANGHÁI, 23 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- En HUAWEI CONNECT 2020, Peng Zhongyang, miembro de la junta, presidente de Enterprise BG, Huawei, dio un discurso de apertura sobre el tema de "Paradigm Shift for Greater Value". Peng dijo que el cambio a un nuevo paradigm de transformación digital industrial se necesita urgentemente para el desarrollo de nuestra sociedad inteligente futura. Para impulsar la digitalización industrial y construir el nuevo paradigma, necesitamos centrarnos en las demandas y sueños de nuestros clientes, realizar el nuevo paradigma mediante innovación basada en scenario y mediante la sinergia en cinco dominios de tecnología para establecer un ecosistema digital para beneficios mutuos con la creación conjunta mientras crea nuevo valor para las industrias.

Tecnología de vanguardia, saber-hacer industrial y prácticas

2020 es un año extraordinario, testigo de un crecimiento explosivo en tecnologías junto con reformas en diferentes industrias. El enorme potencial de la transformación digital se libera sobre la base de sinergia en cinco dominios tecnológicos, en los que la conectividad, cloud computing, IA y aplicaciones desarrollan 5G circundante de maneras nunca vistas antes.

Convirtiendo las minas de carbón en estructuras digitales para más de 10 escenarios, Huawei ha logrado el hermanamiento digital, hacienda que todo el negocio de la minería sea digital e inteligente.

Para el Malanshan Video Cultural Creative Industrial Park, Huawei ha colaborado con clientes y socios para establecer la plataforma cloud para filmar procesos, racionalizar toda la producción de vídeo que va desde rodar, editar reproducciones, a almacenamiento y retorno, recortando el ciclo en un 30% y reduciendo el coste en un 20%.

Huawei ha estado adhiriéndose a las mejores prácticas para un futuro mejor. En 2018, el parque logístico de Huawei en Dongguan pasó por una transformación que duró medio año. Con la ayuda del equipamiento automatizado y algoritmos inteligentes, la eficiencia de entrega (volume de productos ofrecidos per cápita ) ha aumentado un 67%, y el ciclo de entrega se ha recordado más del 50%.

Peng concluyó:,"Hay tres factores decisivos en la digitalización de escenarios. El primero es la tecnología de vanguardia, que permite la integración de TIC con los escenarios principales. El segundo es el saber-hacer de la industria. Finalmente, se trata de la ejecución. Que es poner todo esto en práctica, convirtiendo las teorías en realidad con la continua exploración e innovación".

Un nuevo paradigma de la transformación digital

Un ecosistema digital con el que Huawei crea y comparte valor es crucial para la construcción del futuro digital próspero.

En la era digitalizada, la esencia del negocio es "hacer la tarta más grande" y lograr resultados beneficiosos para ambas partes, en lugar de competir en el juego de suma cero. Para ello, Huawei proposes to build a "digital ecosystem cube" from three dimensions. The first dimension se dirigirá al futuro de la digitalización, obtendrá perspectivas de las demandas no satisfechas de numerosos escenarios segmentados en varias industrias, que es la premisa del "pastel más grande". La segunda dimensión consiste en agregar distintas capacidades de varios socios y aprovechar sus puntos Fuertes, que es la base de "hornear una tarta más grande". El tercero es desarrollar varios enfoques para modelos de colaboración y empresa y realizar un esfuerzo consciente para crear y compartir valor juntos. Esta es la fuerza permanente que continuamente impulsa la expansión del tamaño del mercado.

Tomemos el Aeropuerto Shenzhen como ejemplo. Trabajando con socios de soluciones líderes en la industria y basándonos en la sinergia en cinco dominios que integra dispositivos finales, gestión de datos y aplicación industrial, Huawei ha desarrollado soluciones basadas en escenarios diversas y segmentadas, como programación de vuelos, asignación de stand y apoyo en tierra. En 2019, ayudó a reducir el número de pasajeros que cogieron el bus de enlace en unos 2,6 millones, impulsando la eficiencia de la comprobación de seguridad en un 60%. Ha conducido a un aeropuerto más seguro con una mejor eficiencia y experiencia superior adaptada a los viajeros.

Ahora, Huawei ha creado 100 soluciones basadas en escenario, creando más valor industrial asociado con los socios.

"No se puede encontrar una nueva tierra con un mapa antiguo", dijo Peng, pidiendo a los clientes que adopten cambios y elaboren un nuevo paradigma de transformación digital industrial para un mejor futuro.

En HUAWEI CONNECT 2020, la compañía TIC líder global también invitó a los clientes con grandes logros en transformación digital a compartir su experiencia.

Chen Jinzu, director general de Shenzhen Airport Group, dijo que el Aeropuerto Shenzhen es un pionero en transformación digital, contribuyendo a un aeropuerto cívico inteligente con la sabiduría y experiencia de Shenzhen.

Tang Shaojie, director general de Shenzhen Metro Group, dijo que como la huella del transporte público, Shenzhen Metro facilitará la integración estación-ciudad, alto grado de amalgama de varios modos de transporte en Shenzhen y la región, y la construcción conjunta del "Greater Bay Area on the track", con una iniciativa de ciudad inteligente.

Para agradecer a los socios globales sus esfuerzos por impulsar el crecimiento empresarial y el éxito compartido en los últimos años, Huawei les ha entregado los destacados premios a los socios de 2020. Estos reconocimientos incluyen el Excellent Global Channel Partner, Excellent Global Strategic Partner, Excellent Global Distributor, Excellent Global Industry Solution Partner, Excellent Global Talent Ecosystem Partner y Excellent HUAWEI CLOUD Channel Partner. A su vez, Huawei ha anunciado su declaración de ecosistema industrial, que es innovar y crecer juntos en el futuro.

HUAWEI CONNECT 2020 es un evento insigne anual celebrado por Huawei para la industria TIC global, y que se celebra en Shanghái del 23 al 26 de septiembre. HUAWEI CONNECT es una plataforma abierta diseñada para ayudar a nuestros clientes y socios a navegar por estos cambios, compartir experiencia y trabajar juntos para crear nuevo valor. En el evento de este año, exploraremos las tendencias y oportunidades en digitalización industrial; mostraremos tecnologías TIC avanzadas, productos y soluciones; le daremos una visión desde dentro de los frutos de la innovación conjunta; y compartiremos las mejores prácticas en transformación digital. Nuestro objetivo final es construir un ecosistema industrial abierto y sonoro que beneficiará a todas las partes implicadas y creará nuevo valor para todas las industrias. Para más información, visite:

https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2020/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2926017-1&h=1846142289&u...]

