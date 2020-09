Huawei e Intel lanzan conjuntamente el servidor inteligente FusionServer Pro V6 de última generación (1)

SHANGHÁI, 23 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Hoy, el evento de Working Together to Drive New Value -- FusionServer Pro V6 Launch celebrado por Huawei fue transmitido en vivo en todo el mundo. Este evento tuvo el lanzamiento oficial el Huawei FusionServer Pro 2488H V6, el último miembro de la familia de productos FusionServer Pro. Este es un producto principal que muestra una combinación perfecta de innovación y rendimiento superior. Se basa en el compromiso de Huawei con las asociaciones industriales para una industria informática próspera, y marca un paso significativo para la rápida transformación digital de las industrias.

Empoderar la era digital con alto rendimiento

Kenneth Zhang, Presidente de FusionServer Business, Huawei, habló extensamente sobre cómo la industria de la computación necesita combinar una mayor potencia y densidad de computación de un solo nodo con O&M inteligente, para hacer frente a los desafíos actuales. "Mejorar el rendimiento del servidor a nivel de sistema, junto con la implementación de centros de datos de alta densidad y O&M inteligente, es esencial para el desarrollo de la industria informática," dijo Kenneth.

https://mma.prnewswire.com/media/1278946/FusionServer_Pro_24... [https://mma.prnewswire.com/media/1278946/FusionServer_Pro_24... ]

Los servidores inteligentes Huawei FusionServer Pro se ejecutan en la arquitectura x86 para desbloquear una informática general y heterogénea potente. La nueva generación FusionServer Pro 2488H V6 alberga cuatro procesadores Intel® Xeon® escalables de tercera generación en un espacio de 2U, con 48 DDR4 DIMMs y 11 ranuras PCIe para almacenamiento local. El servidor inteligente está equipado con los últimos módulos de formación de IA e inferencia para liberar hasta 560 potencias informáticas TFLOPS en un solo nodo.

Intel es uno de los socios globales más importantes de Huawei, asistiendo al evento de lanzamiento del FusionServer Pro 2488H V6, donde demostró los últimos productos de centros de datos Intel. Uno de estos productos fue el procesador Intel(®) Xeon(® )Scalable de tercera generación. Proporciona aceleración de IA y lleva el rendimiento de IA integrado al siguiente nivel con Intel(®) Deep Learning Boost (Intel(®) DL Boost) que admite el formato bfloat 16. El producto de nueva generación ofrece un rendimiento de inferencia 1,9 veces mayor que el de su predecesor. Intel ofrece tecnología de memoria persistente en forma de la serie Intel(®) Optane(TM) (PMem) 200 para admitir el análisis de big data en tiempo real. Al funcionar con la configuración sin igual del procesador Intel de última generación, Huawei FusionServer Pro 2488H V6 ofrece un mayor rendimiento y mejores servicios para los clientes.

Avanzar en el ecosistema con estrecha colaboración

Un ecosistema próspero apoya la tecnología y el desarrollo de productos desde cero. Esto explica por qué Huawei continúa desarrollando ecosistemas y aboga por la colaboración para obtener beneficios mutuos. Kenneth Zhang señaló que al trabajar con Intel y otros socios globales, Huawei ha creado una amplia cartera de productos y soluciones de servidores inteligentes FusionServer Pro. "Gracias a nuestro esfuerzo concertado, el ecosistema colaborativo FusionServer Pro ha florecido", dijo Kenneth.

Otro conjunto de soluciones conjuntas diversificadas son las soluciones Huawei SAP HANA. Estas soluciones conjuntas consisten en soluciones de nodo único, clúster y TDI y cuentan con alto rendimiento, alta fiabilidad y escalado suave. Las soluciones conjuntas están potenciadas por la serie Huawei FusionServer Pro, lo que permite a las empresas acelerar sus servicios críticos, como la planificación de recursos empresariales (ERP) y el almacenamiento de datos, y analizar rápidamente los datos clave para aprovechar de manera eficiente el valor de los datos masivos.

Otro ponente en el evento fue Li Peisong, responsable del SAP Partner Adoption Center (SAP PAC) China, un socio importante de Huawei. En sus opiniones, gracias a la estrecha colaboración técnica entre SAP PAC y Huawei, los productos conjuntos son capaces de lograr un alto rendimiento y sirven como una plataforma informática que cumple plenamente con las especificaciones técnicas de SAP.

La serie Huawei FusionServer Pro es muy apreciada por otros socios del sector en el evento. Leon Wang, director ejecutivo y consejero delegado de Automated Systems Holdings Limited (ASL), un proveedor global de soluciones que figura en el Consejo Principal de Hong Kong, presentó los beneficios de los productos de servidor inteligente Huawei FusionServer Pro. Para Leon, ASL se asociará con Huawei para llevar su negocio a nuevas alturas y crear nuevos valores juntos.

Las nuevas tecnologías 5G, IA y cloud están haciendo de la transformación digital una posibilidad. Sin embargo, trae ciertos desafíos, como la necesidad de una computación diversificada en todas las facetas de la sociedad. Para aceptar estos desafíos, Huawei trabajará con Intel y otros socios globales para cumplir con el compromiso de un sistema de suministro diversificado global y sobrecargar la industria informática y el ecosistema. Juntos, ofreceremos los productos y soluciones de servidor inteligente FusionServer Pro premium para los clientes, proporcionando un rendimiento sin igual y un ecosistema próspero que ayuda a las industrias a pasar a lo digital.

HUAWEI CONNECT 2020 es un evento insigne anual organizado por Huawei para la industria global de las TIC, y se celebra en Shanghái del 23 al 26 de septiembre de 2020. HUAWEI CONNECT es una plataforma abierta diseñada para ayudar a nuestros clientes y socios a navegar por estos cambios, compartir experiencia y trabajar juntos para crear un nuevo valor. En el evento de este año, exploraremos tendencias y oportunidades en la digitalización de la industria; mostrar tecnologías, productos y soluciones avanzadas de TIC; darle una mirada privilegiada a los frutos de la innovación conjunta; y compartir las mejores prácticas en la transformación digital. Nuestro objetivo final es construir un ecosistema de la industria abierta y sólida que beneficie a todas las partes interesadas y cree un nuevo valor para todas las industrias. Para más información, visite:https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2020/ [https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2020/]

Acerca de Huawei

Fundado en 1987, Huawei es un proveedor global líder de infraestructura de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) y dispositivos inteligentes. Contamos con más de 194.000 empleados, y operamos en más de 170 países y regiones, atendiendo a más de tres mil millones de personas en todo el mundo.

Nuestra visión y misión es llevar lo digital a cada persona, hogar y organización para un mundo totalmente conectado e inteligente. Para ello, impulsaremos la conectividad omnipresente y promoveremos el acceso igualitario a las redes; llevando la nube y la inteligencia artificial a los cuatro rincones de la tierra para proporcionar una potencia de computación superior donde la necesite, cuando la necesite; construir plataformas digitales para ayudar a todas las industrias y organizaciones a ser más ágiles, eficientes y dinámicas; redefinir la experiencia del usuario con IA, haciéndola más personalizada para las personas en todos los aspectos de su vida, ya sea en casa, en la oficina o en cualquier lugar.

Para más información, visite Huawei online en www.huawei.com [http://www.huawei.com/] o síganos en:

(CONTINUA)