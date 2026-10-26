HUAWEI lanza HUAWEI WATCH D3 con monitorización avanzada de la presión arterial y funciones de seguimiento

HUAWEI WATCH D3 - HUAWEI

(Información remitida por la empresa firmante)

HUAWEI lleva el cuidado de la salud a la muñeca con monitorización de calidad profesional y seguimiento las 24 horas

Madrid, 26 de octubre de 2026.- HUAWEI ha presentado HUAWEI WATCH D3, su nuevo dispositivo wearable que consolida su apuesta por la innovación aplicada a la monitorización de la presión arterial. Con un diseño más fino y cómodo, HUAWEI WATCH D3 incorpora monitorización de la presión arterial con certificación médica categoría II-A en múltiples situaciones, junto con recordatorios inteligentes de medición y análisis detallados que facilitan un seguimiento más completo y continuado a largo plazo.



Además, ofrece herramientas avanzadas de monitorización de la salud, como "Panorama de mi salud", y acceso a múltiples funciones de estudios de salud, ofreciendo a los usuarios una visión más completa de su estado físico y ayudándoles a adoptar un enfoque más proactivo sobre su bienestar.



Diseño ligero para una comodidad que dura todo el día

Inspirado en los colores y texturas de la naturaleza, HUAWEI WATCH D3 está disponible en tres acabados: Black, White, y Mocha Gold. Una propuesta pensada para combinar las funciones avanzadas de monitorización de la salud con un diseño cuidado, capaz de integrarse con naturalidad en el día a día como un accesorio elegante y versátil.



El dispositivo representa un importante avance en términos de ergonomía y comodidad. Con un grosor de tan solo 11,3 mm y un peso de apenas 40 g, su carcasa presenta un diseño más fino y estilizado que contribuye a reducir la sensación de presión sobre la muñeca durante el uso diario. A ello se suma una correa con airbag de 25,5 mm de ancho, diseñada para minimizar aún más la presión y ofrecer una experiencia de uso ligera y discreta. De este modo, HUAWEI WATCH D3 mantiene un elevado nivel de comodidad tanto durante las actividades cotidianas como durante la noche.



Monitorización de la presión arterial de calidad profesional en múltiples situaciones para facilitar el seguimiento a largo plazo

HUAWEI WATCH D3 incorpora un innovador sistema de airbag diseñado para proporcionar una compresión con una superficie de contacto reducida sobre la piel. En combinación con un sensor de alta precisión y un algoritmo de medición adaptativo, el dispositivo está preparado para ofrecer lecturas precisas de la presión arterial en diferentes situaciones de uso.



De acuerdo con las directrices clínicas de la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH) para la monitorización ambulatoria de la presión arterial, las mediciones durante 24 horas deben realizarse a intervalos de entre 15 y 30 minutos y contar con, al menos, un 70 % de lecturas válidas, incluyendo 20 mediciones diurnas y siete nocturnas.



HUAWEI WATCH D3 es compatible con la monitorización ambulatoria de la presión arterial durante las 24 horas, permitiendo realizar un seguimiento de sus variaciones tanto de día como de noche, incluso durante el sueño.



Un estudio con 50 pacientes hipertensos pone en valor el potencial de la tecnología wearable para el seguimiento de la presión arterial

Esta apuesta por la innovación en salud cardiovascular también se refleja en el estudio piloto realizado por la Unidad de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, en el que participaron 50 pacientes hipertensos. La investigación comparó las mediciones de HUAWEI WATCH D2 con las de un sistema tradicional de monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) durante 24 horas, obteniendo resultados similares entre ambos dispositivos. Además, el 80 % de los participantes valoró su experiencia con HUAWEI WATCH D2 como mejor o mucho mejor que con el sistema tradicional, destacando especialmente su comodidad y menor impacto en las actividades cotidianas y el descanso.



Estos resultados ponen de relieve el potencial de los dispositivos wearables para facilitar el seguimiento de la presión arterial, una línea de innovación que HUAWEI continúa desarrollando con el nuevo HUAWEI WATCH D3.



Tecnología de medición de referencia clínica y certificación médica europea para un seguimiento fiable de la presión arterial

HUAWEI WATCH D3 incorpora tecnología de medición de la presión arterial basada en el método oscilométrico, el mismo principio utilizado en tensiómetros clínicos profesionales y equipos de uso hospitalario. Este dispositivo cuenta con el marcado CE conforme al Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (CE-MDR) y la clasificación como producto sanitario de clase II a, lo que acredita el cumplimiento de los requisitos europeos de seguridad y funcionamiento aplicables. HUAWEI WATCH D3 ofrece a los usuarios información clínicamente relevante para realizar un seguimiento diario de su presión arterial, reforzando la confianza en sus mediciones y facilitando un mayor conocimiento de su salud cardiovascular.



Disponibilidad y precios

HUAWEI WATCH D3 estará disponible en España con un precio recomendado de 449 € y en los colores Black, White y Mocha Gold. A partir del 26 de octubre se podrá adquirir a través de su página oficial, las principales plataformas de comercio electrónico autorizadas, y los puntos de venta autorizados de HUAWEI.



Como parte de la promoción de lanzamiento, quienes realicen su compra a través de HUAWEI Store podrán conseguir HUAWEI WATCH D3, con un PVP recomendado de 449 €, junto con una HUAWEI Scale 3 de regalo valorada en 49 €.



HUAWEI Care Protección Total

Con la compra de HUAWEI WATCH D3, los usuarios podrán disfrutar de un paquete de protección durante los 24 meses posteriores a la fecha de compra, que ofrece una mayor cobertura del dispositivo frente a diferentes incidencias.



Durante este periodo, podrán acceder una vez a cada uno de los siguientes servicios incluidos:



• Protección de Pantalla: cobertura frente a daños accidentales en la pantalla durante el uso habitual del dispositivo.



• Servicio de Reemplazo de Batería: posibilidad de sustituir la batería del dispositivo de acuerdo con las condiciones establecidas por el servicio.



• Protección frente a la entrada de líquidos: cobertura frente a determinados daños ocasionados por la penetración accidental de líquidos.



• Protección de la Tapa Trasera: cobertura frente a daños accidentales en la parte posterior del dispositivo.



Además, durante los 24 meses de cobertura, los usuarios podrán acceder a hasta dos sustituciones del airbag integrado en HUAWEI WATCH D3, proporcionando una mayor tranquilidad y facilitando el mantenimiento de una de las funcionalidades clave del dispositivo.



Asimismo, los usuarios de HUAWEI WATCH D3 podrán disfrutar de las ventajas de Huawei MultiPass, incluida la suscripción a Huawei Health+, así como de un mes gratuito de esferas de reloj.



[i] La función "Panorama de mi salud" solo está disponible en determinados mercados. La disponibilidad de las funciones de control de la salud puede variar según el país y la región.



[ii] Se tiene la suscripción de 3 meses a Huawei Health+.



[iii] Se tiene una suscripción de 2 meses a komoot, una suscripción de 3 meses a Headspace, una suscripción de 2 meses a Naviki, una suscripción de 3 meses a FIIT y una suscripción de 3 meses a Kotcha.

Contacto

Nombre contacto: Marina Naharro

Descripción contacto: HAVAS

Teléfono de contacto: 914 56 90 00