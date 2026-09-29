(Información remitida por la empresa firmante)

-Huawei lanza Intelligent RAIL 2.0 para acelerar la modernización de la inteligencia ferroviaria a nivel mundial

BERLIN, 29 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- En InnoTrans 2026, la exposición de transporte ferroviario más grande del mundo celebrada del 22 al 25 de septiembre, Huawei presentó Intelligent RAIL 2.0, una nueva generación de soluciones diseñadas para proporcionar soluciones inteligentes en múltiples escenarios para la industria ferroviaria global. El evento de lanzamiento reunió a organizaciones industriales como UIC (Unión Internacional de Ferrocarriles) y UITP (Asociación Internacional de Transporte Público), junto con clientes globales y socios del ecosistema, para explorar el futuro de la industria.

Jean-Michel Evanghelou, director de Sistemas Digitales e Innovación, Control Financiero y Operaciones de Proyectos de UIC, afirmó que FRMCS será el primer paso para que los operadores ferroviarios construyan una base digital sólida. Añadió que las aplicaciones de IA seguirán profundizándose e integrándose en los sistemas centrales de la industria ferroviaria, lo que hará que la estandarización de las aplicaciones de IA sea cada vez más importante.

Mohamed Mezghani, Secretario General de UITP, y Lidia Signor, Jefa de Transporte Multimodal de UITP, también asistieron al evento. Lidia Signor pronunció una ponencia titulada "Inteligencia y automatización mediante IA en el metro a nivel mundial", destacando que UITP, en colaboración con la Asociación China de Metro (CAMET), ha publicado un informe de investigación titulado "Transporte ferroviario inteligente impulsado por IA". El informe muestra cómo se han implementado soluciones de IA en diversos ámbitos —incluidos la construcción, la operación y el mantenimiento del metro—, mejorando así la eficiencia operativa y los niveles de seguridad de los sistemas de transporte ferroviario.

En su discurso principal, Raymond Zuo, presidente de la unidad de negocio Smart Rail de Huawei, señaló que, a medida que la sociedad humana entra en la era de la inteligencia, cada vez más partes interesadas exploran formas de integrar tecnologías digitales e inteligentes en sus procesos empresariales clave para abordar los problemas tradicionales del sector. En cuanto a las tendencias, la infraestructura evolucionará de GSM-R a FRMCS, el mantenimiento de equipos pasará a modelos basados en el estado y predictivos, el transporte de mercancías avanzará hacia un modelo logístico integral orientado al servicio que incluya el transporte multimodal, los servicios para pasajeros se orientarán hacia experiencias de viaje fluidas y la construcción de ingeniería adoptará cada vez más tecnologías digitales e inteligentes para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa.

Basándose en sus prácticas innovadoras con clientes líderes a nivel mundial, Huawei ha propuesto de manera creativa la estrategia de innovación "intelligent RAIL". Esta estrategia aprovecha las tecnologías digitales e inteligentes para mejorar continuamente la seguridad ferroviaria (fiabilidad), la eficiencia (automatización), los servicios integrados y la evolución a largo plazo. Asimismo, tras definir tecnologías clave a través de distintas generaciones, Huawei ha presentado en esta conferencia la nueva generación "intelligent RAIL 2.0", que incluye 20 soluciones adaptadas a escenarios específicos. Estas soluciones se centran en tres áreas fundamentales —construcción, transporte de pasajeros y mercancías, y mantenimiento de instalaciones y equipos— para abordar desafíos y problemas persistentes del sector. Dichas soluciones son desarrolladas conjuntamente por Huawei y sus socios: Huawei se concentra en las plataformas de comunicación y digitales, mientras que los socios se especializan en aplicaciones industriales, ofreciendo así soluciones modulares y combinables que se ajustan a las necesidades de los clientes del sector según escenarios empresariales concretos.

Hasta la fecha, Huawei ha prestado servicios a más de 50 importantes clientes ferroviarios en todo el mundo y a más de 300 líneas de transporte ferroviario urbano, cubriendo una red de más de 180.000 kilómetros de vías. Huawei no solo es un proveedor líder mundial de productos TIC, sino también un socio de confianza para la transformación digital en la era de la inteligencia. De cara al futuro, la compañía seguirá implementando su estrategia de "plataforma + ecosistema", colaborando con clientes y socios globales para profundizar la cooperación sectorial, comprender mejor las tendencias tecnológicas emergentes en la industria ferroviaria e impulsar la integración profunda de tecnologías de vanguardia en los entornos ferroviarios. Mediante la innovación y la evolución constante de sus soluciones, Huawei aspira a impulsar el transporte ferroviario mundial hacia un futuro inteligente, más seguro, eficiente y sostenible.

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