COMUNICADO: Huawei lanza un libro blanco en su cumbre online "5G+, Better World"

SHENZHEN, China, 23 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Huawei celebró la cumbre online "5G+, Better World". En el evento, el presidente del Carrier BG Marketing and Solution Sales Dept de Huawei, Peng Song hizo un llamamiento a la industria TIC para permanecer unida y construir un mundo mejor.

"2020 conmemora el comienzo de la tercera década del siglo 21", dijo Peng. "Este año, la transformación digital global se acelerará, lo que supondrá oportunidades y retos para los operadores e industrias de telecomunicaciones. Para abordar estas oportunidades y retos, los operadores deben buscar redes objetivo más resistentes, automatizadas e inteligentes, y sus planes de redes y actividades anuales deberían dirigirse hacia la consecución de estos objetivos". Y añadió: "Huawei lanza su plataforma online '5G+, Better World' para trabajar con operadores y socios en todo el mundo, compartir experiencias valiosas y construir mejores redes objetivo".

En el evento, Huawei lanzó su libro blanco, Technology against Pandemic: Insights and Practice on Telecom Networks. Este libro blanco ofrece perspectivas profundas de las redes globales y explica el importante papel que las redes de telecomunicaciones han desempeñado en la lucha contra la pandemia. Las redes de telecomunicaciones estables han ayudado a las personas a trasladar sus actividades vitales al ámbito digital, como la educación online, la compra online y el teletrabajo. Esto ha sido la base del aprendizaje y la producción continuados cuando la escuela y el trabajo fueron suspendidos. El libro blanco también explica las prácticas recomendadas por los operadores globales para superar la pandemia con las redes. Por ejemplo, introdujeron 5G, IA, fibra 10G PON, y otras tecnologías avanzadas que permiten que más aplicaciones combatan la pandemia de manera más eficiente.

Varios invitados asistieron al evento y ofrecieron discursos de inauguración. Entre ellos, el doctor Su Yu, vicedecano del China Mobile Chengdu Industrial Research Institute, Robert Wigger, director empresarial de Sunrise, Su Xiaoming, vicepresidente de YITU Technology, Shaun Collins, consejero delegado de CCS Insight, y Bob Cai, director de Marketing de Carrier BG de Huawei.

