Huawei lanza NG WAN para impulsar el crecimiento de los operadores

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC Barcelona 2026, Leon Wang, presidente de la línea de productos de comunicación de datos de Huawei, presentó la arquitectura NG WAN de la compañía. Afirmó que, en la era del Internet de los Agentes, Huawei está modernizando las redes portadoras IP centrándose en la seguridad y la resiliencia, la conciencia multidimensional y la autonomía de la red. Esto permitirá a los operadores establecer una base de red autodefensiva que garantice la experiencia, acelere el crecimiento de los ingresos, impulse la eficiencia de la red y potencie la conectividad inteligente.

Conciencia multidimensional@2H

Huawei ha presentado el primer motor de identificación de tráfico cifrado de la industria: Xingluo Identification Engine. Este motor ofrece una precisión de identificación superior al 95% para flujos de tráfico cifrados. Además, construye una base de datos multidimensional de características de servicio de usuario, con el nivel de detalle suficiente para crear perfiles de usuario con una precisión del 90%. Esto ayuda a los operadores a captar nuevos clientes rápidamente.

Conciencia multidimensional@2B

Las tarjetas de computación inteligente sin pérdidas de Huawei permiten la transmisión sin pérdida de paquetes de datos de potencia de procesamiento, lo que garantiza una eficiencia informática sostenida. Gracias al algoritmo sin pérdidas Xingluo, Huawei transforma los datos de entrenamiento-inferencia en vectores indescifrables de alta dimensión, lo que protege los datos empresariales y permite a los operadores ofrecer servicios distribuidos de entrenamiento-inferencia colaborativos y separación de almacenamiento-computación.

Seguridad y resiliencia

Huawei ofrece paneles de seguridad intrínseca inteligentes que permiten a los dispositivos detectar al instante cualquier actividad inusual relacionada con archivos, memoria, procesos y tráfico. Además, identifican y bloquean rápidamente las intrusiones para evitar que los ataques se escondan o se propaguen.

Para abordar el secuestro de rutas, Huawei ha presentado una placa de control principal inteligente y resistente. Mediante un gráfico de conocimiento de 40 dimensiones, esta placa identifica dinámicamente los atributos de las direcciones de enrutamiento, las rutas y cualquier manipulación de la información de enrutamiento, garantizando así la ausencia de secuestro de rutas en situaciones críticas.

Seguridad y resiliencia

Huawei ha presentado una solución de seguridad cuántica. Esta solución ayuda a los operadores a establecer redes portadoras con seguridad cuántica, garantizando así la ausencia total de fugas de datos de los usuarios.

Los operadores pueden aprovechar la solución de despliegue dinámico multipunto Xsec de Huawei para configurar rápidamente conexiones cifradas con PQC, lo que mejora la eficiencia de despliegue de líneas privadas cuánticas en un 60%. Además, para los operadores que optan por la ruta QKD, Huawei ha presentado la primera placa QKD intrínseca del sector: LPUI-Q. Esta placa se puede insertar directamente en los routers de la serie NetEngine 8000. Gracias al exclusivo algoritmo de supresión de ruido de Huawei, la placa facilita la integración de QKD con las redes de comunicación, lo que ayuda a reducir la inversión total de los operadores en más del 60%.

Autonomía de red

Huawei ha presentado la solución inteligente de O&M para ofrecer protección de red las 24 horas. Netmaster, el cerebro inteligente de la red, simula el análisis experto, la formulación de estrategias y la ejecución de acciones, facilitando la transición de una operación y mantenimiento reactivos a uno proactivo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924297/IMAGE.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-lanza-ng-wan-para-impulsar-el-crecimiento-de-los-operadores-302702856.html