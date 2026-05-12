(Información remitida por la empresa firmante)

-Huawei lanza el programa "Impulsando el comercio minorista inteligente en Europa" para acelerar la transformación

SHENZHEN, China, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei celebró su Cumbre Europea de Comercio Minorista 2026 y la Sesión de Tecnología para el Comercio Minorista durante el Huawei European Retail China Tour 2026 en Shenzhen. El evento, bajo el lema "Comercio Minorista Inteligente • Europa Inteligente", se centró en escenarios clave del sector, como tiendas inteligentes, almacenamiento y logística inteligentes, y marketing inteligente. Durante el evento, Huawei lanzó el programa "Impulsando el Comercio Minorista Inteligente en Europa", con el objetivo de ayudar a los minoristas europeos a acelerar la transformación digital e inteligente mediante infraestructura TIC avanzada, IA, big data, servicios en la nube, conectividad inteligente y más.

El programa "Impulsando el Comercio Minorista Inteligente en Europa"

Este programa, diseñado para abordar las necesidades de actualización inteligente de los minoristas europeos, se centra en escenarios que incluyen infraestructura en la nube, innovaciones en IA, inteligencia de datos y colaboración en el ecosistema. Huawei busca colaborar con clientes y socios minoristas europeos para explorar vías innovadoras para el comercio minorista inteligente y promover capacidades digitales en escenarios clave como operaciones de tienda, experiencia del cliente, colaboración omnicanal y gestión empresarial.

Huawei propone una ruta para la actualización inteligente en el sector minorista europeo

Zhang Yichi, presidente de la unidad de negocio de venta minorista y servicios de Huawei, afirmó que el sector minorista está avanzando rápidamente hacia una nueva fase caracterizada por una experiencia mejorada, una mayor eficiencia y la toma de decisiones basada en IA. "Basado en su década de experiencia en el sector minorista, Huawei se compromete a ser un socio y facilitador en la transformación inteligente de la industria minorista. Huawei continuará aprovechando sus ventajas en infraestructura digital y trabajará con clientes y socios europeos para construir un ecosistema de venta minorista inteligente, ayudando a que la industria se vuelva inteligente", dijo Zhang.

Jin Liyang, director del Departamento de Cuentas Empresariales Integradas de Huawei en Europa, afirmó que en 2026 Huawei seguirá ayudando a los minoristas europeos a mejorar la experiencia del cliente, optimizar las operaciones y reducir costes, centrándose en tiendas inteligentes, almacenes inteligentes y marketing digital. "Huawei y sus socios ayudarán a los minoristas europeos a potenciar cuatro capacidades digitales: redes convergentes, operaciones y mantenimiento simplificados, servicios personalizados y una experiencia de primer nivel, impulsando así el crecimiento de sus negocios", declaró Jin.

El sector minorista europeo está experimentando una nueva transformación. Las empresas minoristas están impulsando su competitividad mejorando la experiencia del cliente, las operaciones omnicanal, la eficiencia de las tiendas, la inteligencia de datos y la sostenibilidad. Huawei cree que los minoristas del futuro pasarán de proyectos digitales aislados a actualizaciones inteligentes sistemáticas, utilizando conectividad inteligente, infraestructura en la nube, IA y colaboración en ecosistemas abiertos para desarrollar capacidades de venta minorista inteligente.

En el marco del programa "Impulsando la Venta Minorista Inteligente en Europa", Huawei seguirá promoviendo la profunda integración de las TIC, la nube y la IA en el sector minorista. Esto ayudará a los clientes minoristas a mejorar la eficiencia operativa de las tiendas, optimizar la experiencia del cliente y acelerar la innovación inteligente.

Implementación de actualizaciones de venta minorista inteligente con capacidades integrales

Para tiendas inteligentes, Huawei ofrece redes minoristas, SD-WAN, Wi-Fi 7, acceso convergente IoT y capacidades inteligentes de operación y mantenimiento (O&M) para ayudar a las empresas minoristas a mejorar la conectividad, la eficiencia operativa y la sostenibilidad de sus tiendas.

En cuanto a inteligencia artificial (IA) e inteligencia de datos, Huawei aprovecha su plataforma informática y sus capacidades de modelos de IA para ayudar a las empresas minoristas a implementar aplicaciones de IA. Huawei también colabora con socios para innovar en áreas como la cadena de suministro inteligente, las tiendas inteligentes, el marketing inteligente y la toma de decisiones.

En lo que respecta a innovaciones basadas en la nube, Huawei Cloud ofrece soluciones nativas de la nube, Modelo como Servicio (MaaS), inteligencia de datos y soluciones sectoriales para ayudar a las empresas minoristas a lograr una iteración ágil de aplicaciones, una expansión elástica de servicios y actualizaciones digitales de procesos completos.

De cara al futuro, Huawei seguirá profundizando su colaboración con clientes y socios minoristas europeos. Aprovechando nuestra infraestructura TIC líder, servicios en la nube, capacidades de IA y ecosistema abierto, nuestro objetivo es impulsar la implementación de innovaciones de comercio minorista inteligente en más escenarios. Esto ayudará a las empresas minoristas europeas a mejorar la eficiencia operativa, optimizar la experiencia del cliente y lograr un crecimiento empresarial más sostenible.

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