Huawei lanza la solución SMART de logística y almacenamiento para aprovechar todo el potencial de la IA

Huawei presentó su solución SMART de logística y almacenamiento en la cumbre de transporte de HUAWEI CONNECT 2025 bajo el lema Creando una base digital e inteligente para un transporte y una logística integrales

Shanghái, 6 de octubre.- Ma Yue, vicepresidente de Huawei y CEO de la unidad de negocio de Transporte Inteligente de Huawei, indicó que la empresa mantiene su compromiso con la innovación tecnológica y profundizará en la innovación conjunta en redes de comunicaciones, capacidad de cómputo, inteligencia artificial y formación de talento para impulsar el desarrollo sostenible del transporte.



Kumpol Boonchom, subdirector del Ferrocarril Estatal de Tailandia, manifestó su intención de crear una red integrada para ayudar a Tailandia a convertirse en el centro neurálgico del Sudeste Asiático. La construcción del ferrocarril Tailandia-China es una oportunidad para que el Ferrocarril Estatal de Tailandia (SRT) desarrolle un centro logístico ferroviario estratégico en la región.



Guo Shuangqing, subdirector de marketing de SF Technology, señaló que SF Technology y Huawei maximizarán sus respectivas fortalezas para ampliar las capacidades en la coordinación de múltiples aeropuertos, lo que se traducirá en un aumento sustancial de la eficiencia en todo el sector de la logística aérea.



Jiang Xingxiang, asistente del director general de Yunnan Construction and Investment Holding Group (Grupo de Inversión y Construcción de Yunnan), compartió su visión acerca de las operaciones de cadena de suministro integrada. De cara al futuro, YCIH Logistics seguirá priorizando la cadena de suministro digital e inteligente para impulsar un desarrollo colaborativo.



Yang Bin, presidente del Shandong Port Technology Group (Grupo Tecnológico del Puerto de Shandong), indicó que han desarrollado con éxito una base digital formada por una red, una nube y un sistema de seguridad basados en el sólido soporte técnico de Huawei. El grupo trabaja con socios para desarrollar soluciones integradas de puerto inteligente que abarcan tanto la infraestructura física como los servicios digitales.



Gracias a su completa base inteligente de TIC y tecnologías innovadoras, Huawei está convirtiendo en realidad conceptos como ‘Movilidad como Servicio’ y ‘Logística como Servicio’, aprovechando todo el potencial de la inteligencia digital, afirmó Rachad Nassar, director global de negocios y socios estratégicos de Huawei.



Qiu Shikui, vicepresidente de la unidad de negocio de Logística y Almacenamiento Inteligente de Huawei, anunció el lanzamiento de la innovadora solución SMART de logística y almacenamiento. La solución se centra en cinco capacidades principales: servicios basados en plataforma, gestión digitalizada de operaciones, asignación inteligente, reubicación automatizada y transporte autónomo.



Huawei ha prestado servicio a más de 100 puertos y más de 200 empresas de logística y almacenamiento; más de 300 líneas ferroviarias urbanas en más de 70 ciudades y más de 180 000 km de ferrocarriles; una red de carreteras de más de 200 000 km; más de 300 ciudades atendidas con servicios de transporte urbano; y más de 210 aerolíneas y organismos de gestión del tráfico aéreo en todo el mundo.







