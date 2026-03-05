Huawei lanza soluciones específicas para cada escenario en oficinas, atención médica y educación

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC 2026, Huawei presentó una gama de nuevas soluciones específicas para cada escenario en los sectores de oficina, salud y educación. Al integrar tecnologías inteligentes y digitales en sus soluciones de videoconferencia, Huawei proporciona una sólida base técnica para impulsar la transformación digital de las empresas.

Solución inteligente para conferencias y oficina: Creación de un ecosistema de sinergia entre dispositivos y nube para todo tipo de escenarios

La solución inteligente para conferencias y oficina de Huawei presenta innovadoras funciones inteligentes, como un asistente de voz para programar reuniones, traducción en tiempo real con subtítulos durante las reuniones y resúmenes posteriores a las reuniones basados en roles para mejorar la eficiencia. Dispositivos como IdeaHub S3 y otras pantallas para reuniones se integran con las principales plataformas de conferencias en la nube fuera de China, utilizando IA para satisfacer las necesidades de colaboración fluida entre regiones y dispositivos de las empresas multinacionales.

Solución de Telemedicina: facilitando el acceso a recursos médicos de calidad

La distribución desigual de los recursos médicos a menudo impide que los pacientes reciban diagnósticos y tratamientos oportunos y eficaces, un problema antiguo en el sector sanitario. El sistema de telemedicina de Huawei facilita la comunicación remota en tiempo real entre médicos y pacientes, eliminando barreras entre departamentos, hospitales y regiones. El sistema de telepresencia inmersiva proporciona una experiencia de comunicación presencial en escenarios como consultas multidisciplinarias remotas y comandos de emergencia. Ge Fangmin, director del Centro de Medicina por Internet del Segundo Hospital Afiliado de la Universidad de Zhejiang, pronunció un discurso inaugural en el evento sobre cómo la colaboración digital asistida por IA está transformando el ecosistema de la telemedicina y ayudando a las pequeñas y medianas instituciones médicas a acceder fácilmente a recursos médicos remotos desde hospitales centrales. La conferencia incluyó experiencias prácticas en escenarios como la colaboración multihospitalaria y la consulta remota multidisciplinaria.

Aula con IA: Redefiniendo la educación

Huawei también presentó la solución de aula inteligente con IA, centrada en la serie IdeaHub K3 en varios tamaños, para impulsar una nueva forma de enseñar que prioriza la IA, las interacciones eficientes y la sostenibilidad ambiental. En colaboración con empresas líderes del sector como ULearning y Chaoxing, Huawei ha desarrollado plataformas de enseñanza inteligente para ofrecer una experiencia educativa fluida.

El IdeaHub K3 cuenta con funciones físicas de luz azul anti-azul y proyección ultrasónica, y se adapta a la perfección a múltiples sistemas y ecosistemas. El IdeaManager facilita la operación y gestión unificada de dispositivos, promoviendo el ahorro energético. Huawei y Chaoxing Fanya lanzaron conjuntamente la plataforma de enseñanza inteligente Newvar AI-LMS. Esta plataforma integra a la perfección el aprendizaje en línea y presencial, permite una instrucción instantánea y personalizada basada en IA e introduce un nuevo modelo de enseñanza híbrido que aprovecha los datos de IA para mejorar los resultados del aprendizaje. Esta solución para el aula con IA acelerará la transformación digital de la educación.

De cara al futuro, Huawei seguirá innovando sus productos y tecnologías, colaborando estrechamente con socios globales de colaboración inteligente para impulsar la transformación digital de las industrias verticales. La visión de Huawei es facilitar la interconexión y la colaboración eficientes entre personas, equipos y organizaciones, y construir un mundo inteligente y totalmente conectado.

