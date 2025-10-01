Huawei lanza Xinghe AI Fabric 2.0 en Europa, acelerando la transformación digital empresarial

(Información remitida por la empresa firmante)

MÚNICH, 1 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En la Cumbre de Redes de Huawei (HNS) 2025, Huawei presentó la solución Xinghe AI Fabric 2.0 para Europa bajo el lema "Xinghe AI Fabric 2.0: Creación de una DCN siempre activa con plena potencia de procesamiento". Como una actualización integral de AI Fabric, presentada en 2018, la nueva solución está diseñada para construir DCN que ofrecen un uso completo de la computación y servicios ininterrumpidos, impulsando la transformación digital inteligente de las empresas locales.

Bingyu Zhou, subdirector del Departamento de Marketing y Ventas de Soluciones TIC de Huawei para Europa, destacó que Huawei ya ha construido infraestructuras DCN profesionales en diversos sectores de Europa. Con soluciones de red de alto rendimiento, altamente fiables y seguras, Huawei facilita la innovación empresarial y la eficiencia operativa.

Wang señaló que la rápida iteración de la IA y la evolución de las arquitecturas en la nube están transformando las redes de datos de datos (DCN). Xinghe AI Fabric 2.0, basado en una arquitectura de tres capas: cerebro de IA, conectividad de IA y elementos de red de IA, integra capacidades clave como StarryWing Digital Map (automatización de tres niveles), arquitectura Rock-Solid (iReliable) y análisis inteligente de flujo completo para ayudar a las empresas a lograr un cómputo completo y servicios siempre activos.

Principales ventajas de Xinghe AI Fabric 2.0

Cerebro de IA : Con StarryWing Digital Map y NetMaster, permite la orquestación de servicios con función de arrastrar y soltar, la automatización integrada de operaciones y mantenimiento de aplicaciones y redes, y la automatización de extremo a extremo en redes heterogéneas y la seguridad, lo que aumenta la eficiencia.

: Con StarryWing Digital Map y NetMaster, permite la orquestación de servicios con función de arrastrar y soltar, la automatización integrada de operaciones y mantenimiento de aplicaciones y redes, y la automatización de extremo a extremo en redes heterogéneas y la seguridad, lo que aumenta la eficiencia. Conectividad de IA : La tecnología iReliable multiplica por diez la fiabilidad. El innovador motor Eagle-Eye supervisa 200.000 flujos de servicio en tiempo real, lo que permite un análisis completo de la calidad, la detección de fallos en segundos y la recuperación en minutos.

: La tecnología iReliable multiplica por diez la fiabilidad. El innovador motor Eagle-Eye supervisa 200.000 flujos de servicio en tiempo real, lo que permite un análisis completo de la calidad, la detección de fallos en segundos y la recuperación en minutos. Elementos de red de IA: Mediante conmutadores CloudEngine y módulos ópticos StarryLink, ofrece un conocimiento preciso del tráfico y visualización de la pérdida de paquetes y la latencia, mientras que la seguridad intrínseca y el aislamiento basado en grupos mejoran la protección general.

En la cumbre, Suleyman Hilmi Tekinture, de la empresa turca Migros, y Matteo Turisini, de la italiana Cineca, compartieron los resultados de su cooperación con Huawei. Daniele De Sensi, profesor asociado de la Universidad La Sapienza de Roma, analizó las tendencias futuras y las mejores prácticas para las redes de datos de IA y HPC.

Aspectos destacados de la exposición

El stand de Huawei presentó demostraciones en vivo y simulaciones de Xinghe AI Fabric 2.0, mostrando las ventajas de su arquitectura de tres capas. Entre los productos estrella se encontraban el conmutador Ethernet XH9230 de alta densidad de 128400 GE con refrigeración líquida y los módulos ópticos interactivos StarryLink.

De cara al futuro, Huawei reafirmó su compromiso con la colaboración abierta y la innovación continua con socios y clientes europeos, impulsando la evolución de la red inteligente y las actualizaciones generacionales para crear un mayor valor para las industrias locales.

