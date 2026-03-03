Huawei Li Peng: Acelerando hacia la era de Internet con agentes con 5G-A e IA

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC Barcelona 2026, Li Peng, vicepresidente sénior y presidente de Ventas y Servicios de TIC de Huawei, ofreció una conferencia magistral sobre cómo los operadores pueden maximizar el valor del 5G-A y la IA para avanzar hacia la era del Internet con agentes. Li propuso que, a medida que las redes convergen con la IA, los operadores tienen la oportunidad de redefinir el valor de la conectividad mediante la actualización a "5G-A x IA". Esto les permitirá no solo monetizar el tráfico y la experiencia, sino también los servicios de IA.

Salto en el valor de la industria: Entrando en una era de internet con agentes de 10.000 millones de dólares

En los últimos años, la industria móvil ha evolucionado de forma constante del 4G al 5G, y algunos operadores han comenzado a implementar el 5G-A. A medida que las redes son más robustas que nunca, están llevando aplicaciones inteligentes a todo tipo de dispositivos.

Li afirmó: "Este año, entramos en la era de internet con agentes. Las redes no solo conectarán a las personas, sino también a cientos de miles de millones de agentes". Sin embargo, el auge de las aplicaciones de agentes durante la próxima década incrementará la demanda de conectividad, ya que las redes no solo facilitarán la comunicación humana, sino también la comunicación entre agentes. Esto impulsará a los operadores a pasar de ofrecer tráfico a ofrecer servicios de alto valor y abrirá un nuevo mercado con un valor de diez billones de dólares.

Actualización del modelo de negocio: Impulsando marcas y ofertas para generar nuevas fuentes de ingresos

La evolución de las capacidades de la red también generará cambios en los modelos de negocio de los operadores. En los siete años transcurridos desde la comercialización del 5G, más de 300 operadores de todo el mundo han lanzado nuevos paquetes para monetizar el tráfico, lo que les ha ayudado a aumentar tanto sus ingresos como su base de usuarios.

A medida que las redes 5G continúan madurando, la monetización de la experiencia será más esencial para el éxito de los operadores. 5G SA y 5G-A ofrecen recursos de red más diversos que más de 30 operadores líderes han utilizado para lanzar paquetes basados en la experiencia para monetizar velocidades, latencia y más.

Al programar recursos dinámicamente, los operadores pueden ir más allá del servicio de "máximo esfuerzo" hacia una experiencia determinista. Esto les ayuda a fortalecer la reputación de la marca y la disposición de los usuarios a invertir en servicios premium. Al ofrecer servicios como logotipos personalizados y aumentos de velocidad multinivel, los operadores pueden garantizar el rendimiento de la red en momentos críticos y mejorar la percepción de los usuarios sobre la calidad de la red.

Conectividad y convergencia de servicios de IA: Liberando un nuevo potencial de crecimiento con servicios para consumidores, hogares y empresas impulsados por IA.

Li también explicó cómo los operadores podrán transformar sus servicios principales y mejorar la satisfacción del consumidor mediante la aplicación de modelos de IA.

IA para consumidores: En primer lugar, la IA puede integrarse en los servicios de llamadas tradicionales. Actualmente hay 5.400 millones de usuarios de servicios de llamadas en todo el mundo, y la IA puede utilizarse para desbloquear funciones como transcripción, traducción y asistentes de IA. Muchas de estas funciones ya se han comercializado a gran escala en China y Corea del Sur. Además, cada vez más operadores lanzan teléfonos con IA que funcionan como portales para la era de la agencia. Utilizan estos teléfonos para mejorar sus servicios B2C, la mayor fuente de ingresos para la mayoría de los operadores.

Además de las recientes iniciativas de los operadores para actualizar la banda ancha doméstica hacia ultra-gigabit, la IA también se está implementando para habilitar servicios domésticos inteligentes. Por ejemplo, los asistentes de aceleración pueden garantizar velocidades deterministas para servicios clave como videojuegos y streaming en directo. Los asistentes de red pueden ayudar a las personas a optimizar su Wi-Fi y resolver fallos de red mediante comandos de voz. Los asistentes de estilo de vida con IA también son una opción prometedora para los operadores que buscan liberar nuevo valor de los servicios tradicionales. Al integrar la IA con servicios de video y almacenamiento, se logran, por ejemplo, generar automáticamente álbumes familiares en la nube que pueden compartirse entre dispositivos. IA para empresas: En entornos industriales, la convergencia del 5G-A y la IA puede utilizarse para transformar los flujos de trabajo principales y mejorar significativamente la eficiencia de la producción. Por ejemplo, en la fabricación flexible, las fábricas con IA podrán responder a la demanda en segundos, programar nuevas tandas de producción en minutos y entregar nuevos productos en horas.

Nueva visión: Ayudar a los operadores a mejorar su cartera de servicios con IA

"De cara al futuro, aún existen muchas oportunidades por descubrir con el 5G-A y la IA. Y los operadores están en la mejor posición para explorar aplicaciones futuras como el IoT masivo y la IA incorporada", indicó Li. También recomendó tres líneas de acción para que los operadores aprovechen estas oportunidades. En primer lugar, los operadores deben evolucionar todos los servicios, dispositivos y bandas de frecuencia a 5G-A para crear un ecosistema de red próspero. En segundo lugar, los operadores deben introducir la IA en los dominios de negocio, operaciones y gestión (BOM). Esto sentará las bases para servicios diversificados de operación y mantenimiento (O&M). En tercer lugar, los operadores deben incorporar inteligencia a la infraestructura para respaldar la evolución de la futura arquitectura de red.

"Huawei está lista para colaborar estrechamente con los operadores para aprovechar al máximo el 5G-A y la IA, y ayudarles a convertirse en proveedores de servicios de IA", concluyó Li. "Podemos colaborar con los operadores para actualizar sus servicios principales a través de la plataforma de colaboración multiagente. También podemos ayudarles a construir redes centradas en la IA para lograr operaciones más eficientes. Juntos, podemos abrir un mundo de nuevas oportunidades y sentar unas bases sólidas para las redes futuras".

El MWC Barcelona 2026 se celebrará del 2 al 5 de marzo en Barcelona, España. Durante el evento, Huawei presentará sus últimos productos y soluciones en el expositor 1H50 del pabellón 1 de Fira Gran Via.

La era de las redes con agentes se acerca rápidamente, y la adopción comercial del 5G-A a gran escala está cobrando impulso. Huawei trabaja activamente con operadores y socios de todo el mundo para liberar todo el potencial del 5G-A y allanar el camino hacia la evolución al 6G. También estamos creando soluciones de red centradas en la IA para habilitar servicios, redes y elementos de red (NE) inteligentes, acelerando el despliegue a gran escala de redes autónomas de nivel 4 (AN L4) y utilizando la IA para modernizar nuestro negocio principal. Junto con otros actores del sector, crearemos redes líderes basadas en valor y pilares de computación de IA para un futuro totalmente inteligente.

