HUAWEI lleva tus entrenamientos al siguiente nivel con Watch Faces más dinámicas y motivadoras

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Este verano, HUAWEI Watch Faces lanza una colección de temporada basada en una idea sencilla: cada paso cuenta, cada objetivo importa. Tanto si buscas batir tu mejor marca personal, como si celebras un momento de victoria o, simplemente, quieres disfrutar al máximo de la temporada,HUAWEI Watch Faces convierte tu muñeca en un reflejo de tu ambición, tu deporte y tu estilo.

Una esfera para cada objetivo, cada estado de ánimo y cada momento

Con más de 100.000 diseños disponibles, desde pantallas deportivas de alto contraste hasta elegantes esferas para el día a día, HUAWEI Watch Faces ofrece a los usuarios la libertad de expresar quiénes son y cómo se sienten en cualquier momento. Modo entrenamiento por la mañana, elegante y minimalista para una cena de verano, atrevida y festiva para el fin de semana: la esfera perfecta está siempre a un toque de distancia.

La colección de verano ya está disponible en la nueva serie HUAWEI WATCH FIT 5, el reloj inteligente más fino y elegante de Huawei hasta la fecha, así como en una amplia gama de relojes HUAWEI. Sea cual sea tu actividad, hay una esfera para ella.

Las estrellas de la colección

Watch Face Goal Panda (Nombre de la esfera: "Collect Football")

El protagonista de la colección de verano. Un panda, con un estadio de fondo, alegre, atrevido y fácilmente reconocible. Pero lo que hace que esta esfera sea realmente especial es lo que ocurre cuando te mueves: cada 1.000 pasos, aparece un mini balón de fútbol en la esfera. Al alcanzar los 10 000 pasos, estos balones se transforman en una única bola dorada, mientras que el panda gana una corona y una copa. Es un contador de objetivos diarios disfrazado de celebración; salud, motivación y el espíritu de la temporada, todo en tu muñeca. La esfera Collect Football está disponible por 0,49 €, o gratis para los usuarios con una suscripción al paquete VIP.

Watch Face Tennis (Nombre de la esfera: "Le Pouls du Court")

Para aquellos que viven para la temporada estival de tenis sobre hierba, esta esfera de reloj lleva la precisión y la elegancia del tenis a tu muñeca. Líneas limpias, una paleta de colores inspirada en la pista y métricas de actividad física en tiempo real que se adaptan a la intensidad de cada set. Una esfera de reloj para usuarios que saben que cada punto, al igual que cada paso, es un objetivo por el que vale la pena luchar.

Watch Face Football (Nombre de la esfera: "Football Set")

Para aquellos que quieran sentirse en plena acción, la esfera de reloj Football Set te transporta al campo de juego. Un exuberante fondo de césped, un bisel estilo estadio que hace las veces de escala de minutos y un vibrante balón en 3D en el centro hacen de esta una de las esferas deportivas más envolventes de la colección. Los pasos, la frecuencia cardíaca, la distancia y el tiempo se muestran con la claridad de un marcador: en negrita, en tiempo real y pensados para el movimiento.

Un mes gratis: HUAWEI Watch Faces VIP

¿Listo para explorar la colección completa? Por tiempo limitado, Huawei ofrece un mes gratis de Watch Faces VIP a usuarios de España. La suscripción VIP te permite descargar sin límites todo el catálogo premium, sin pagos por cada esfera, sin restricciones, incluida la esfera Collect Football. Prueba una nueva esfera cada día, combina deporte y estilo, y encuentra las que más te gusten. Los usuarios de relojes compatibles pueden acceder a la prueba gratuita visitando la sección VIP de la tienda HUAWEI Watch Faces.

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026 en los siguientes dispositivos compatibles: HUAWEI WATCH FIT Serie 5, HUAWEI WATCH GT Runner 2, HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI WATCH GT 5, HUAWEI WATCH FIT 4, HUAWEI WATCH FIT Serie 3, HUAWEI WATCH 5, HUAWEI WATCH Ultimate Series y HUAWEI WATCH D2.

Cómo empezar:

Más información

Explorar el catálogo de HUAWEI Watch: https://consumer.huawei.com/es/wearables/

Descargar HUAWEI Health: https://consumer.huawei.com/es/mobileservices/health/

HUAWEI Watch Faces – Summer Collection & Lucky Draw: https://bit.ly/4v6JHU3

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2998142/Live_Every_Goal_HUAWEI_Watch_Faces.jpg

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