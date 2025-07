(Información remitida por la empresa firmante)

-Huawei nombrada como la opción preferida de los clientes de Gartner Peer InsightsTM 2025 para plataformas de almacenamiento de archivos y objetos por cuarto año consecutivo

SHENZHEN, China, 10 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- Huawei fue reconocido como la Elección de los Clientes por cuarto año consecutivo en el informe Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer 2025 para Plataformas de Almacenamiento de Archivos y Objetos. Según el informe de Gartner, Huawei obtuvo la calificación general más alta (5.0/5.0), el mayor número de reseñas (147) y un 99% de recomendación para su almacenamiento escalable OceanStor a 31 de enero de 2025.

"La Voz del Cliente" es un documento que sintetiza las reseñas de Gartner Peer Insights y las convierte en información útil para los compradores de tecnología y servicios. Esta perspectiva agregada de pares, junto con las reseñas detalladas individuales, complementa la investigación de expertos de Gartner y puede desempeñar un papel clave en el proceso de compra. Los homólogos son revisores verificados de un producto o servicio tecnológico que no solo califican la oferta, sino que también brindan comentarios valiosos para tener en cuenta antes de tomar una decisión de compra.

Un total de 11 proveedores fueron reconocidos por pares en el informe "La Voz del Cliente", y Huawei fue evaluado por clientes de los sectores de telecomunicaciones, finanzas, educación, salud, energía y manufactura en las regiones de Asia Pacífico, Europa y Oriente Medio. Creemos que este reconocimiento demuestra la confianza de nuestros clientes globales en la competitividad integral, el tamaño del mercado y la calidad del servicio posventa del almacenamiento escalable Huawei OceanStor.

De cara al futuro, Huawei seguirá priorizando la atención al cliente y mantendrá su compromiso con la innovación, como los medios de almacenamiento all-flash y las soluciones de data lake, para ayudar a los usuarios a crear una infraestructura de datos más ecológica, eficiente y flexible en el futuro.

Para obtener más información sobre los productos y soluciones de almacenamiento de datos de Huawei, visite: https://e.huawei.com/en/products/storage/scale-out-storage

Gartner, Voice of the Customer for File and Object Storage Platforms, 23 de mayo de 2025

El contenido de Gartner Peer Insights se compone de las opiniones de usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias y no debe interpretarse como una declaración de hechos ni representa la opinión de Gartner ni de sus filiales. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, ni aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner se componen de las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como una declaración de hechos. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

GARTNER y PEER INSIGTHS son marcas registradas de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE.UU. e internacionalmente, y se utilizan aquí con autorización. Todos los derechos reservados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2728624/image_986294_31668439.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-nombrada-como-la-opcion-preferida-de-los-clientes-de-gartner-peer-insightstm-2025-302502841.html