(Información remitida por la empresa firmante)
-Huawei organiza la tercera Cumbre Global de Visionarios de Comercio e Industria, dando forma a un futuro más verde en diversos sectores
DONGGUAN, China, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power organizó la tercera Cumbre Global de Visionarios de Comercio e Industria (C&I), un evento de cuatro días con sesiones de presentación y análisis de tendencias. Más de 800 participantes de 50 países exploraron valores culturales, estrategias y lanzamientos de nuevos productos, soluciones comerciales e industriales de vanguardia e historias de éxito, que marcan las tendencias futuras en digitalización y desarrollo bajo en carbono.
Zhou Jianjun, vicepresidente de Huawei y presidente de Marketing, Ventas y Servicios Globales de Huawei Digital Power, afirmó que los sectores residencial y comercial e industrial lideran la transición hacia la energía limpia. Huawei fortalece sus capacidades y empodera a sus socios, ofreciendo soluciones rentables de sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de energía (ESS).
Xia Hesheng, director de Marketing (CMO) de Huawei Digital Power, destacó los valores fundamentales de Huawei: enfoque en el cliente, dedicación y perseverancia. Huawei Digital Power prioriza la calidad en productos y servicios a lo largo de todo su ciclo de vida, colaborando con socios globales para impulsar la excelencia.
Jack Tong, presidente de Marketing y Ventas para los sectores residencial y comercial e industrial de Huawei Digital Power, presentó la estrategia Huawei FusionSolar C&I y nuevos productos. La solución One-Fits-All 2.0 reduce el coste nivelado de la electricidad (LCOE) y garantiza un suministro eléctrico seguro y confiable desde la generación hasta el consumo, logrando un mayor beneficio nivelado de la electricidad (LBOE).
Allen Zeng, presidente del Departamento de Servicio Técnico y Operaciones de Huawei Digital Power, destacó que los equipos de servicio de Huawei Digital Power optimizan los servicios y equipos, combinando calidad superior, operación y mantenimiento confiables y garantía de rendimiento para asegurar el éxito a largo plazo.
El equipo de expertos en soluciones Huawei FusionSolar presentó soluciones personalizadas para proyectos de gran, mediana y pequeña escala, y exploró la aplicación innovadora de la solución integrada PV+ESS+cargador. Basándose en tecnologías de IA, ofrecieron perspectivas, estrategias, estudios de caso y metodologías de marketing para impulsar a visionarios globales.
Catorce visionarios globales compartieron ideas y prácticas para escenarios clave de aplicación comercial e industrial, incluyendo supermercados, hoteles, cadena de frío, logística, fabricación y parques empresariales, abarcando el diseño de soluciones, la ejecución de proyectos y las operaciones de valor agregado, para impulsar la eficiencia, construir sostenibilidad y mejorar el valor para el cliente.
- En los Países Bajos, el cuerpo de bomberos logró un suministro de energía más seguro y sostenible.
- En Myanmar, una fábrica de bebidas mejoró su eficiencia y redujo costes.
- En Alemania, un parque empresarial superó los desafíos de la transformación, garantizando la excelencia operativa, y la industria logística local obtuvo beneficios tangibles.
- En Malasia, una fábrica de baterías logró un suministro de energía verde confiable en entornos difíciles.
- En las montañas de Pakistán, un hospital obtuvo suministro eléctrico estable 24/7, salvando vidas.
- En Chile, una fábrica garantizó la producción ininterrumpida con menores costes de electricidad.
- En Brasil, un supermercado garantizó un suministro eléctrico confiable, siendo pionero en aplicaciones de energía para el sector minorista.
- En México, una fábrica de alimentos redujo sus costes de electricidad, logrando una mayor eficiencia energética.
- En Kenia, las escuelas adoptaron la energía verde, abriendo el camino hacia una educación baja en carbono.
Los visionarios del sector comercial e industrial impulsan el acceso inclusivo a la energía, la transformación verde y el crecimiento de alta calidad. La cumbre reunió a líderes mundiales para alinear las necesidades del mundo real con la innovación, acelerando la adopción de PV+ESS+cargador. Huawei Digital Power, guiada por la transparencia y el éxito compartido, fortalecerá sus alianzas e impulsará el desarrollo sostenible de la industria para construir un futuro más verde.
Para obtener más información sobre la cumbre, visite el sitio web oficial de Huawei Digital Power:https://solar.huawei.com/en/news/2026/huawei-successfully-hosts-the-3rd-global-c-i-visionaries-summit
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