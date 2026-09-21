Huawei presenta arquitectura de referencia de WAN inteligente para proveedores de servicios de Internet

(Información remitida por la empresa firmante)

—Reforzando la base de conectividad para los servicios de IA de los proveedores de servicios de Internet—

SHANGHÁI, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 17 de septiembre, durante la celebración del HUAWEI CONNECT 2026, concluyó en Shanghái la mesa redonda titulada "WAN inteligente: reforzar la base de conectividad de los servicios de IA para los proveedores de servicios de Internet (ISP)". El evento reunió a expertos y socios de proveedores de servicios de Internet de todo el mundo para analizar las tendencias del sector, las soluciones y las mejores prácticas. En la mesa redonda, Huawei presentó su arquitectura objetivo de WAN inteligente para aprovechar todo el potencial de la IA y la potencia de cálculo en la era de la inteligencia.

Wayne Zhou, vicepresidente de la Unidad de Negocio de Infraestructura de Redes y Computación para Proveedores de Servicios de Internet (ISP) de Huawei, destacó que la comercialización de la IA se está acelerando, lo que permite a las empresas con grandes activos monetizar sus capacidades a través de servicios ligeros. Las nuevas tendencias están transformando el sector de los proveedores de servicios de Internet (ISP). Más allá de ser meros conductos, los ISP están aprovechando los nodos periféricos y sus ventajas únicas para integrar conectividad, computación y API, pasando de vender ancho de banda a ofrecer servicios de IA. Al mismo tiempo, están creando una red de área amplia (WAN) unificada, inteligente y orientada a los servicios para mejorar la preparación para la IA e impulsar una evolución continua.

Ado, consejero delegado del dominio de redes de área amplia (WAN) de Huawei, presentó la arquitectura objetivo de la WAN inteligente. Señaló que la IA basada en agentes está impulsando tres cambios en las redes: las conexiones pasan de los humanos a los agentes; los patrones de tráfico pasan de un tráfico intenso en el enlace descendente a un tráfico masivo en el enlace ascendente; y la garantía de la experiencia de red se amplía desde aplicaciones específicas a todo el flujo de trabajo de los agentes. Para gestionar y aprovechar estos cambios, los proveedores de servicios de Internet (ISP) deben reforzar sus redes. Propuso dar prioridad a tres pilares estratégicos: en primer lugar, construir una arquitectura objetivo convergente IP+óptica jerárquica, modular y estandarizada. Esto permite a los ISP ampliar rápidamente su presencia, prestar servicios y mejorar la resiliencia de la red, acelerando así el despliegue de servicios de IA. En segundo lugar, centrarse en la experiencia del usuario de extremo a extremo para transformar las capacidades de la red en servicios diferenciados definibles, medibles y prestables. Esto impulsa la monetización tanto de las capacidades de la red como de la IA. En tercer lugar, potenciar las capacidades inteligentes de operación y mantenimiento (O&M). Mediante herramientas como el mapa digital de la red, el agente de localización de fallos y el asistente de IA, los ISP pueden reducir significativamente los gastos operativos (OPEX) y mejorar la eficiencia de las operaciones y el mantenimiento. También propuso una hoja de ruta de evolución para las redes WAN objetivo, que ayudará a los ISP a aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento en la era de la IA.

En la mesa redonda, Lintasarta Indonesia, SiliconFlow China y Telconet Ecuador presentaron sus servicios de IA y compartieron sus conocimientos sobre el despliegue de redes inteligentes. Los expertos de los proveedores de servicios de Internet (ISP) que participaron aportaron valiosas perspectivas y ofrecieron orientaciones prácticas para la planificación y el despliegue de redes en la era de la IA.

De cara al futuro, Huawei seguirá reforzando su innovación e inversión en los ámbitos de los ISP y las redes informáticas, colaborando con los clientes para dar paso a un nuevo futuro inteligente.

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