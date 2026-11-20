(Información remitida por la empresa firmante)

Impulsada por una infraestructura de IA híbrida abierta y tres fábricas inteligentes, Huawei ayuda a las instituciones financieras globales a construir ventajas competitivas diferenciadas.

SINGAPUR, 20 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- En SFF 2026, Huawei compartió perspectivas sobre Acelerar la IA financiera a gran escala y promover las finanzas basadas en agentes con instituciones financieras globales y socios del sector, dando a conocer sus tecnologías y soluciones.

Jason Cao, consejero delegado de Huawei Digital Finance, y Alvin Feng, presidente de la unidad de negocio de finanzas internacionales de Huawei (Huawei International Financial BU), ofrecieron ponencias principales en los escenarios Festival Stage y Frontier Stage. Huawei presentó soluciones para infraestructuras resilientes, modernización de aplicaciones, seguros, valores y bancos centrales, además de soluciones conjuntas desarrolladas en el marco del programa para socios financieros RONGHAI y los logros alcanzados mediante su ecosistema de colaboración 4-Win.

Para pasar de la adopción de la IA a su implementación a gran escala, las instituciones financieras deben desarrollar sus propias capacidades en materia de IA.

El enfoque competitivo en la IA financiera está pasando del rendimiento de los modelos a las capacidades de los sistemas a nivel empresarial. Las instituciones financieras deben ser capaces de seleccionar de forma independiente, operar de manera segura, replicar a gran escala y evolucionar continuamente sus capacidades de IA.

Jason Cao compartió lecciones extraídas de la trayectoria de China en el ámbito de la inteligencia artificial: un ecosistema abierto hace que la IA sea asequible; una ingeniería de alto nivel la hace eficaz; y su comercialización a gran escala permite que la IA se integre profundamente en las empresas, aportando fiabilidad. Asimismo, señaló cuatro características presentes en las instituciones financieras chinas: la modernización continua de sus aplicaciones (sin sistemas heredados o zero legacy); una infraestructura híbrida que combina implementaciones locales con la nube pública; una arquitectura de IA de nivel empresarial para el desarrollo y la gestión centralizados; y la incorporación de la IA en los flujos de trabajo fundamentales —como la banca móvil, la concesión de créditos y el control de riesgos—, lo que transforma los procesos empresariales y refuerza la competitividad.

A medida que la IA evoluciona para comprender la intención, planificar y actuar de manera proactiva, tanto los clientes como los empleados dependerán de sus propios agentes de IA. Los bancos deben garantizar que sus servicios financieros puedan ser comprendidos, conectados e invocados por dichos agentes, al tiempo que desarrollan un ciclo virtuoso de IA que vincule los datos, la ejecución, el aprendizaje y la retroalimentación, avanzando así hacia un modelo de finanzas adaptado a la IA y al cliente.

Huawei está explorando una arquitectura basada en dos superagentes y múltiples agentes especializados. El superagente para clientes y el superagente para empleados comprenden la intención del usuario, ofrecen servicios personalizados e invocan, de manera flexible, capacidades bancarias especializadas. Por su parte, los diversos agentes especializados brindan soporte en áreas como crédito, marketing, gestión de riesgos y gestión patrimonial, mediante la colaboración entre humanos e inteligencia artificial, así como a través de la interacción entre múltiples agentes. Los bancos pueden transformar su experiencia en normativas de cumplimiento, evaluación crediticia, estrategias de marketing y gestión de riesgos en capacidades de IA —reutilizables, en constante evolución y listas para ser invocadas—. Mediante estos dos superagentes y los múltiples agentes especializados, Huawei ayuda a las entidades bancarias a conectar a sus clientes con sus empleados, coordinar tareas operativas y capturar y perfeccionar continuamente el conocimiento experto, con el fin de desarrollar sistemas de nivel empresarial capaces de evolucionar por sí mismos.

Cao señaló que escalar la IA para el crecimiento empresarial requiere una infraestructura híbrida que combine el despliegue en instalaciones propias con la nube pública, a fin de ofrecer opciones flexibles; una arquitectura abierta que garantice agilidad técnica; una ingeniería estandarizada para desarrollar y replicar la IA de manera eficiente; y un conjunto de conocimientos, habilidades y capacidades de agentes —ya validados— que sirvan como activos compartidos, reutilizables entre distintos equipos y escenarios. Asimismo, subrayó que las instituciones financieras deben ser propietarias de sus datos, conocimientos y lógica de negocio —los activos fundamentales que sustentan una competitividad diferenciada— e integrarlos profundamente en sus procesos operativos para crear capacidades de IA con los estándares de rigor exigidos en el sector financiero.

Tres fábricas inteligentes, basadas en una infraestructura de IA híbrida y abierta, aceleran el despliegue a nivel de producción de agentes financieros

En el escenario Frontier, Alvin Feng presentó una ponencia titulada Adueñarse de la IA: impulsando las finanzas basadas en agentes y dio a conocer la solución de IA Fintelligent de Huawei. Feng expuso un marco de trabajo de nivel empresarial diseñado para abordar la seguridad, la sostenibilidad y la escalabilidad: una arquitectura abierta que garantiza flexibilidad y una evolución tecnológica continua; una ingeniería estandarizada para la producción a gran escala de agentes de IA; y activos compartidos que permiten su reutilización entre diversos equipos y escenarios.

Construida sobre una infraestructura de IA híbrida y abierta, la solución integra estas capacidades a través de tres fábricas inteligentes: la Agent Factory, destinada al desarrollo y la gobernanza de agentes; la Token Factory, para la gestión de tokens durante todo su ciclo de vida; y la Data&Knowledge Factory, orientada al suministro continuo de datos y conocimientos de alta calidad.

En el área de exposición dedicada al sector financiero, Huawei presentó sus capacidades y las prácticas desarrolladas junto a sus socios para escalar la inteligencia artificial a nivel mundial. Con 16 años de trayectoria en el ámbito financiero, Huawei ha prestado servicios a más de 7100 clientes del sector, entre ellos 54 de los 100 bancos más importantes del mundo.

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