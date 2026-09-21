Huawei presenta la nueva arquitectura de computación UnifiedBus para SuperPoDs y clústeres

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Durante una ponencia sobre innovación en arquitectura de computación en HUAWEI CONNECT 2026, Yang Chaobin, director ejecutivo del Consejo de Administración de Huawei y consejero delegado del Grupo de Negocio de TIC, reveló nuevos detalles sobre la arquitectura de interconexión UnifiedBus, anunció una serie de productos de computación basados en dicha arquitectura y explicó cómo la empresa ha colaborado con comunidades de código abierto para facilitar la innovación en aplicaciones por parte de clientes, socios y desarrolladores.

En una arquitectura informática tradicional, la utilización de recursos disminuye a medida que el clúster escala. Los modelos aprovechan apenas un 20 % de la capacidad de cómputo de un clúster de 100.000 NPU, dejando una enorme cantidad de recursos inactivos durante las comunicaciones de datos. Un modelo de 10 billones de parámetros, que requiere volúmenes masivos de datos intermedios para su entrenamiento, supera con creces la capacidad de memoria de un único acelerador bajo las arquitecturas tradicionales. La interconexión y las comunicaciones entre los componentes de un clúster se han convertido en un cuello de botella crítico para el rendimiento de los sistemas informáticos.

Según Yang, la solución de Huawei a este problema es su nueva arquitectura informática, impulsada por la tecnología de interconectada denominada UnifiedBus, la cual facilita la colaboración entre clústeres y SuperPoDs. Esta arquitectura ha sido diseñada para responder al auge de la demanda de cómputo que está surgiendo con la llegada al mercado de nuevas aplicaciones basadas en agentes. Los sistemas informáticos equipados con UnifiedBus presentan cuatro características clave:

Protocolo y semántica de memoria unificados: Se han integrado más de diez protocolos de interconexión bajo el protocolo UnifiedBus, lo que eleva el ancho de banda de interconexión del rango de 100 GB/s al de TB/s y reduce la latencia de tiempo de ida y vuelta (RTT) de 7 a 2 microsegundos. Este protocolo también permite un direccionamiento de memoria global unificado dentro de los SuperPoDs.

Se han integrado más de diez protocolos de interconexión bajo el protocolo UnifiedBus, lo que eleva el ancho de banda de interconexión del rango de 100 GB/s al de TB/s y reduce la latencia de tiempo de ida y vuelta (RTT) de 7 a 2 microsegundos. Este protocolo también permite un direccionamiento de memoria global unificado dentro de los SuperPoDs. Colaboración de computación heterogénea: UnifiedBus interconecta directamente CPU, NPU, memoria y unidades de estado sólido (SSD) para facilitar un acceso descentralizado entre pares ( peer-to-peer ) y permitir una combinación flexible CPU-NPU. Asimismo, la aceleración de hardware escalonada para modelos Transformer posibilita la desagregación Attention-FFN (AFD).

UnifiedBus interconecta directamente CPU, NPU, memoria y unidades de estado sólido (SSD) para facilitar un acceso descentralizado entre pares ( ) y permitir una combinación flexible CPU-NPU. Asimismo, la aceleración de hardware escalonada para modelos Transformer posibilita la desagregación Attention-FFN (AFD). Almacenamiento jerárquico con agrupación global de recursos: UnifiedBus utiliza la agrupación de recursos de medios híbridos para facilitar el almacenamiento en caché de las activaciones. La memoria DDR (Double Data Rate) actúa como memoria alternativa para las NPU, lo que reduce la latencia en servicios de búsqueda, recomendación y publicidad, y duplica el rendimiento de la recuperación vectorial para conjuntos de datos a escala de 100.000 millones de elementos con miles de dimensiones. Asimismo, esto disminuye los requisitos de capacidad HBM por NPU para el entrenamiento de modelos con 10 billones de parámetros y mejora la utilización de FLOPs del modelo en el clúster (MFU).

UnifiedBus utiliza la agrupación de recursos de medios híbridos para facilitar el almacenamiento en caché de las activaciones. La memoria DDR (Double Data Rate) actúa como memoria alternativa para las NPU, lo que reduce la latencia en servicios de búsqueda, recomendación y publicidad, y duplica el rendimiento de la recuperación vectorial para conjuntos de datos a escala de 100.000 millones de elementos con miles de dimensiones. Asimismo, esto disminuye los requisitos de capacidad HBM por NPU para el entrenamiento de modelos con 10 billones de parámetros y mejora la utilización de FLOPs del modelo en el clúster (MFU). Interconexión optoelectrónica y redes flexibles: UnifiedBus funciona como una "autopista de datos" global de ancho de banda ultraalto y latencia ultrabaja, lo que permite una escalabilidad flexible de la capacidad de cómputo.

A continuación, Yang presentó los nuevos productos de interconexión UnifiedBus de Huawei, que abarcan la interconexión dentro de los armarios, entre armarios y a través de clústeres. Esto permite una escalabilidad elástica, desde un único armario hasta un clúster de un millón de NPU.

Dentro de los armarios, el UnifiedBus LinkBlade elimina las pérdidas en los circuitos gracias a un diseño sin cables, lo que reduce el cableado de cobre en un SuperPoD de 4.096 NPU en aproximadamente 196 kilómetros.

Entre armarios, el UnifiedBus LinkDevice admite 176 puertos con un ancho de banda de 1,6 Tbit/s por puerto, proporcionando una interconexión totalmente óptica de 280 Tbit/s. Se trata del dispositivo de interconexión basado en protocolos de bus de alta velocidad con mayor ancho de banda y mayor número de puertos de la industria, con una latencia de ida y vuelta (RTT) de tan solo 2 microsegundos.

A nivel de clústeres, el conmutador UnifiedBus UBG ofrece una capacidad masiva de distribución de señal de hasta 1.024 puertos, lo que permite dar soporte a un SuperCluster de un millón de NPU y facilita la evolución hacia el manejo de decenas de billones de parámetros de modelos.

Yang también presentó el SuperCluster de IA de agentes de Huawei, impulsado por la tecnología UnifiedBus, el cual está compuesto por SuperPoDs TaiShan 950 y Atlas 960, almacenamiento OceanStor M900 y un conmutador Xinghe UBG. Este clúster permite una colaboración informática diversa y la agrupación escalonada de recursos.

Más allá de los SuperPoDs, Huawei también ha aplicado la tecnología UnifiedBus a sus dispositivos de computación. La compañía ha desarrollado una nueva serie de dispositivos basados en UnifiedBus (compatibles con entre una y ocho NPU) y módulos Kunpeng y Ascend, lo que permite a las pequeñas y medianas empresas ejecutar localmente modelos de billones de parámetros.

En cuanto al ecosistema, Yang señaló que Ascend colabora con marcos de código abierto como DeepSeek Harness, OpenCode y openJiuwen para desarrollar complementos de agentes para marcos de gestión inteligente, aceleración de inferencia y seguridad, todos ellos de código abierto.

Yang afirmó: "Huawei está comprometida con la innovación a nivel de sistema, la creación de una cartera de productos que sirva de base informática y la apuesta por el código abierto y los sistemas abiertos. Seguiremos trabajando con clientes, socios y desarrolladores para ayudar a que este ecosistema prospere y ofrecer al mundo una nueva opción de computación".

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