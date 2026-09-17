Huawei presenta OceanStor M900 Context Memory Storage para centros de datos de hiperescala

(Información remitida por la empresa firmante)

-Huawei presenta OceanStor M900 Context Memory Storage para acelerar la inferencia de IA en centros de datos de hiperescala

SHANGHAI, 17 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- En HUAWEI CONNECT 2026, David Wang, vicepresidente del Consejo y presidente rotatorio de Huawei, presentó oficialmente OceanStor M900 Context Memory Storage durante su discurso principal. Diseñado para la inferencia de IA en centros de datos de hiperescala, el producto dota a los SuperPoDs de un espacio de memoria totalmente compartido que ofrece capacidad a escala de petabytes (PB) y un rendimiento a nivel de terabytes por segundo (TB/s). Esto supone un cambio en la infraestructura de IA: se pasa de un modelo centrado en la computación a uno de profunda colaboración entre la computación, la red y el almacenamiento. Esto ayudará a liberar todo el potencial de cómputo de los SuperPoDs.

El año 2026 ha sido testigo de una transición acelerada de la IA, pasando de los avances tecnológicos a la implementación a gran escala. Las aplicaciones de IA han evolucionado desde simples chatbots hasta agentes capaces de completar tareas complejas de forma autónoma. Estos agentes están siendo ampliamente adoptados en sectores críticos, lo que marca el inicio de la era de la IA basada en agentes.

A medida que los grandes modelos alcanzan una escala de 10 billones de parámetros, los SuperPoDs se consolidan como la opción óptima para la infraestructura de IA. Los grandes modelos actuales ya admiten ventanas de contexto que superan el millón de tokens; la inferencia de múltiples turnos y la ejecución de tareas complejas se han convertido en la norma, y el volumen de datos de caché KV generados durante la inferencia sigue creciendo. Estas tendencias han llevado a la memoria en chip y a la DRAM al límite de sus capacidades y de su rentabilidad. Existe ya un consenso en la industria sobre la necesidad de construir sistemas de almacenamiento de varios niveles que coordinen la memoria en chip, DRAM y las unidades SSD para crear un espacio de memoria totalmente compartido y de enorme capacidad.

Huawei presentó OceanStor M900 Context Memory Storage para superar los cuellos de botella en la capacidad de memoria asociados a contextos ultralargos e inferencias de múltiples turnos. OceanStor M900 utiliza la red UnifiedBus para crear una caché KV global, multinivel y a escala de petabytes (PB) con conexiones de un solo salto. Esto libera por completo el potencial de potencia de cómputo de los SuperPoDs y acelera la inferencia de IA en centros de datos de hiperescala. OceanStor M900 Context Memory Storage ofrece tres capacidades clave:

Superación de los límites de capacidad para potenciar la IA a gran escala mediante una memoria masiva

Gracias a la red de interconexión de alta velocidad UnifiedBus, la caché KV logra una agrupación y un uso compartido globales mediante almacenamiento multinivel. La caché KV de los SuperPoDs se amplía desde la memoria en chip y la DRAM hasta las unidades SSD, lo que permite que un único clúster ofrezca una capacidad de 64 PB. La capacidad de caché KV disponible por NPU aumenta de gigabytes a terabytes, permitiendo almacenar, compartir y reutilizar más contexto. Esto incrementa significativamente la tasa de aciertos de la caché KV.

Impulso del rendimiento de inferencia para liberar totalmente la potencia de cómputo

OceanStor M900 es la primera arquitectura del sector que integra la CPU, la unidad controladora de red y la unidad controladora NAND. Ofrece semántica KV nativa para permitir una conexión de un solo salto desde la NPU del SuperPoD hasta las unidades SSD. Esto elimina la necesidad de conversión de protocolos y reenvío por parte de la CPU, reduciendo drásticamente la latencia de acceso de milisegundos a 60 microsegundos (una disminución del 90 %). Un único clúster proporciona un ancho de banda de acceso agregado de 40 TB/s, una cifra 1,5 veces superior a la de soluciones equivalentes. En escenarios típicos de programación de IA, esta arquitectura duplica el rendimiento de tokens del clúster de inferencia y reduce a la mitad el tiempo hasta el primer token, transformando así la potencia de cálculo en productividad.

Reducción de los costes de tokens para facilitar una adopción económica de la IA a gran escala

OceanStor M900 utiliza la primera tecnología de almacenamiento adaptativo del sector con reconocimiento KV, la cual predice los ciclos de vida de la caché KV basándose en el valor de los datos y los distribuye de forma inteligente entre los distintos soportes de almacenamiento. Esta tecnología permite alcanzar hasta 24 escrituras en disco al día (DWPD), lo que multiplica por 16 la vida útil de los SSD y garantiza la estabilidad durante tres años. Al reducir la necesidad de sustituir soportes y disminuir los costes de operación y mantenimiento (O&M), se reducen los costes a largo plazo de las infraestructuras de inferencia de IA a gran escala y se facilita una adopción más rápida de la IA.

A medida que la IA se integra en los principales sistemas de producción de diversos sectores, la infraestructura de IA evoluciona desde un modelo centrado en la computación hacia una colaboración más estrecha entre computación, red y almacenamiento. El almacenamiento de memoria de contexto será fundamental para mejorar continuamente la capacidad y la eficiencia de acceso de las cachés KV para inferencia a hiperescala.

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