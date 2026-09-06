Huawei presenta sus productos insignia de última generación en el evento "Chase the Wild" en Múnich

(Información remitida por la empresa firmante)

-Huawei presenta sus productos insignia de última generación en el evento global de lanzamiento de productos innovadores "Chase the Wild" en Múnich

MÚNICH, 6 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei dio inicio el 2 de septiembre a su evento global de lanzamiento de productos innovadores "Chase the Wild" en SHOWPALAST Munich, Alemania. Huawei presentó una amplia gama de nuevos dispositivos insignia en cuatro categorías clave: dispositivos portátiles inteligentes, tabletas, teléfonos inteligentes y audio. El evento destacó el compromiso de Huawei de integrar la tecnología inteligente de forma fluida en la vida cotidiana, permitiendo a los usuarios perseguir sus pasiones con libertad y vitalidad.

Lo salvaje representa una vitalidad relajada: galopar libremente, aventurarse con valentía. Lo salvaje es tecnología para todos: un poder invisible a tu lado. Lo salvaje es la chispa de la pasión, la alegría y la autoexpresión sin límites. La compañía enfatizó que sus productos más recientes están diseñados para convertirse en extensiones naturales de la vida de los usuarios, ya sea que estén explorando la naturaleza, documentando sus aventuras o liberando su potencial creativo.

El HUAWEI WATCH GT 7 Series, protagonista indiscutible, redefine la categoría de relojes inteligentes deportivos con mejoras integrales en diseño, funcionalidades para deportes al aire libre, gestión de la salud y duración de la batería. La serie incorpora la nueva correa EasyCross. El modelo GT 7 está disponible en versiones de 46 mm y 41 mm con ocho opciones de color, mientras que el GT 7 Pro ofrece tres colores e incorpora un bisel de cerámica con nanotecnología y un marco central de aleación de titanio para una mayor durabilidad. Para los amantes del deporte, la serie GT 7 presenta la detección de giros y la detección de fuerza G basadas en la muñeca, pioneras en el sector, junto con un nuevo modo para deportes de nieve en interiores y mapas de esquí al aire libre que cubren más de 3.000 estaciones de esquí en todo el mundo. Las funciones de ciclismo ahora incluyen planificación de rutas para ascensos, alertas de pendientes y advertencias de giros bruscos. En cuanto a la salud, la función Health Insights mejorada ofrece nuevas características como la puntuación de preparación física y análisis de salud inteligente, proporcionando recomendaciones de bienestar más claras y prácticas.

Tras un año de ausencia, el versátil reloj inteligente HUAWEI WATCH Serie 6 regresa a Europa. Destacando por su diseño inteligente, modos de entrenamiento avanzados y análisis de entrenamiento mediante IA, el reloj admite funciones independientes de llamadas, navegación y pagos. Las funciones mejoradas de Resumen de Salud[i], Información sobre la Salud[ii], y Vida Saludable[iii] hacen que la gestión proactiva de la salud sea más intuitiva que nunca.

Huawei también lanzó oficialmente el HUAWEI WATCH D3, un monitor de presión arterial de última generación que cuenta con la certificación médica europea CE-MDR. Este dispositivo ahora permite medir la presión arterial antes y después del ejercicio, además de ofrecer recordatorios inteligentes para medirla, brindando una gestión más completa de la presión arterial desde la muñeca. Esto representa un importante avance para Huawei en el campo de la gestión de la salud digital.

Para potenciar la productividad y la creatividad, Huawei presentó la HUAWEI MatePad Pro de 12 pulgadas, una tableta insignia con tan solo 4,7 mm de grosor y un peso de 454 gramos. Cuenta con una pantalla flexible OLED PaperMatte de 12 pulgadas, con conversión de voz a texto mediante IA, mejora de la escritura a mano con IA y gestos aéreos con lápiz óptico, lo que permite a los usuarios crear sin esfuerzo en cualquier momento y lugar. En cuanto a dispositivos de audio, Huawei lanzó la serie HUAWEI FreeBuds Neo, diseñada para el estilo de vida moderno, con un diseño innovador y un sonido envolvente. En el ámbito de los smartphones, debutó la serie HUAWEI nova 16s, que ofrece una experiencia renovada con capacidades excepcionales para la fotografía de retratos.

Para cerrar el evento, Huawei anunció la apertura mundial de su "GoPaint" Worldwide Creating Activity 2026, que este año añade una nueva categoría: "Easy Creation", para fomentar una mayor participación en la expresión artística. Huawei reafirmó su compromiso de ofrecer a los consumidores globales innovaciones de vanguardia, explorando cómo la tecnología puede convertirse en una compañera inseparable en la búsqueda de la pasión y el descubrimiento.

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