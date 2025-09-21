Huawei presenta el programa "ACT" de tres pasos y nueve soluciones clave para la inteligencia industrial

(Información remitida por la empresa firmante)

Abriendo nuevos caminos en la inteligencia industrial

SHANGHAI, 21 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Leo Chen, vicepresidente sénior y presidente de Ventas Empresariales de Huawei, compartió hoy en HUAWEI CONNECT 2025 las últimas perspectivas y prácticas de Huawei en materia de inteligencia industrial, incluyendo el plan de tres pasos "ACT" de la compañía para la transformación inteligente. Durante la conferencia magistral de Chen, titulada "Abriendo nuevos caminos hacia la inteligencia industrial", Huawei también presentó nueve importantes soluciones de inteligencia industrial desarrolladas en colaboración con sus socios.

Cinco hallazgos clave que impulsan la inteligencia industrial

La tecnología de IA se ha desarrollado rápidamente en los últimos años. Chen señaló que esto ha planteado tres preguntas importantes para las empresas:

¿Cómo pueden las empresas garantizar que sus inversiones en IA generen valor comercial real?

¿Cómo pueden las empresas utilizar sus propios datos para defender sus ventajas competitivas?

¿Cómo pueden las empresas ayudar a que los casos de uso de IA trasciendan los pilotos y se conviertan en aplicaciones a gran escala?

Chen compartió cómo Huawei aborda estas cuestiones con tres casos de éxito.

En primer lugar, Huawei desarrolló una arquitectura dinámica maestro-subagente para el sector bancario que incorpora capacidades de ingeniería sistemática en los flujos de trabajo bancarios. Huawei ayudó a su cliente a acelerar la aplicación de IA utilizando esta arquitectura en diversos escenarios, como interacciones, transacciones y control del riesgo. Esto le ha permitido aumentar sus ingresos y eficiencia, a la vez que gestiona el riesgo de forma más eficaz.

En segundo lugar, China Southern Power Grid utilizó la plataforma informática Ascend de Huawei y el marco MindSpore AI para desarrollar un modelo de gran tamaño al que denominó "MegaWatt". Este modelo se ejecuta en un clúster Ascend MoE Expert Parallelism y combina visión artificial y procesamiento del lenguaje natural. Ha ayudado al cliente a quintuplicar la eficiencia en la identificación de defectos y riesgos durante las inspecciones inteligentes de líneas eléctricas y a aumentar la precisión del reconocimiento de imágenes a más del 90 %.

En tercer lugar, Runda Medical utilizó los servidores de inferencia Ascend de Huawei para desarrollar una solución de IA para dispositivos de registro médico que mejora tanto la calidad como la eficiencia del mantenimiento de registros médicos. Desde su implementación en el Hospital West China, la solución ha reducido el tiempo de generación de registros médicos a aproximadamente un segundo, lo que ha mejorado drásticamente la eficiencia de las consultas en el hospital.

Chen compartió cinco hallazgos clave que Huawei desarrolló en estos y otros proyectos de transformación inteligente.

Primero, elegir los escenarios adecuados para la implementación es fundamental para una transformación exitosa. El valor de la IA reside en su capacidad para transformar procesos y promover la entrega inteligente de productos y servicios cuando se integra profundamente con los escenarios de producción principales.

Segundo, las capacidades de los modelos específicos de cada sector dependen de datos verticales de alta calidad. Los modelos de propósito general suelen tener dificultades al aplicarse en escenarios industriales. Los modelos más exitosos son aquellos que se entrenan y perfeccionan basados en cantidades masivas de datos propietarios de alta calidad, lo que los transforma en modelos específicos de cada sector. Estos modelos específicos de cada sector se convierten en una importante ventaja competitiva para las empresas.

Tercero, la demanda de inferencia a gran escala seguirá creciendo rápidamente junto con los agentes de IA, lo que impulsará la demanda de inferencia a gran escala.

Cuarto, la colaboración entre humanos e IA se está convirtiendo en un nuevo paradigma organizacional.

Quinto, la gobernanza sistemática y la gestión de riesgos son cada vez más cruciales, lo que impulsa a muchas organizaciones a buscar una gobernanza más eficaz. El objetivo de esta gobernanza es garantizar una IA segura, sostenible y confiable.

La ruta "ACT" para la inteligencia industrial

La ruta "ACT" de tres pasos propuesta por Huawei está diseñada para promover la adopción de IA en todos los sectores. ACT significa: Evaluar escenarios de alto valor, Calibrar modelos de IA utilizando datos verticales y Transformar las operaciones comerciales con agentes de IA escalables.

Huawei evalúa escenarios de alto valor utilizando su Marco de Evaluación de Escenarios de IA para evaluar el valor comercial, la madurez de los escenarios y la integración entre la empresa y la tecnología. Este marco ya ha ayudado a los clientes a identificar más de 1.000 escenarios de producción clave para la adopción de IA.

La compañía también proporciona una cadena de herramientas completa y un sistema de protección de seguridad de IA para ayudar a las empresas a calibrar modelos generales y crear modelos específicos para cada sector. Esta cadena de herramientas utiliza datos verticales para transformar los datos empresariales sin procesar en conocimiento y el conocimiento en modelos.

Para el paso final de la ruta ACT, transformando las operaciones comerciales con agentes de IA escalables, Huawei cuenta con la plataforma integral Versatile que puede generar agentes automáticamente, así como flujos de trabajo con más de 100 pasos. Esta plataforma acelera la implementación de agentes. Además, la compañía ha desarrollado un programa de formación de talento en IA que ayuda a los profesionales de negocios a desarrollar, implementar y operar agentes de IA de forma eficaz.

Las empresas que deseen seguir la ruta ACT necesitarán una infraestructura de TIC orientada a la IA que cubra todo el proceso, desde la preparación y el movimiento de datos hasta el entrenamiento, la inferencia y el desarrollo de modelos. Chen enfatizó que Huawei continúa innovando en almacenamiento de datos, computación y redes para este propósito, y está trabajando en la creación de productos integrados que faciliten el proceso a los clientes. Algunos ejemplos de estos productos incluyen el almacenamiento de IA y los complementos de Unified Cache Manager, las soluciones de red para centros de datos de alta velocidad de 800 GE, los módulos ópticos StarryLink de alta confiabilidad de la compañía y el Ascend AI SuperPoD 384.

Evento de lanzamiento: Nueve soluciones desarrolladas conjuntamente para inteligencia industrial

Huawei promueve un ecosistema de colaboración "Huawei + Partners" que desarrollan a través de tres iniciativas principales: la apertura de su software, hardware y sistemas; plataformas y herramientas de habilitación para sus socios; y la rápida replicación de prácticas exitosas mediante el intercambio de experiencias en el sector. Hasta la fecha, su ecosistema ha atraído a más de 6.300 socios de Kunpeng, 2.700 socios de Ascend, 70 consultoras y 750 ISV.

Antes de concluir la sesión inaugural, Huawei presentó nueve soluciones clave para inteligencia industrial desarrolladas en colaboración con sus socios: la Solución City AI Center & Foundation Model, la Solución Intelligent Computing Labs, la Solución Medical Technology Digital and Intelligence 2.0, la Solución Banking AI and Foundation Model, la Solución Intelligent Manufacturing I+D, la Solución SMART Logistics & Warehousing, la Solución Intelligent Distribution, la Solución Intelligent Exploration and Development para petróleo y gas, y la Solución Steel Blast Furnace Temperature Prediction.

