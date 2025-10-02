(Información remitida por la empresa firmante)

- Huawei presenta la red inteligente Xinghe completamente actualizada para Europa, impulsando la inteligencia del sector

MÚNICH, 2 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La Cumbre de Redes de Huawei 2025 reunió a más de 800 expertos y socios del sector de más de 30 países, entre ellos Alemania, Francia, Italia, Suiza, España y Turquía, para explorar las tendencias en redes inteligentes y compartir perspectivas sobre la transformación digital e inteligente de Europa. En el evento, Huawei presentó su oferta de Red Inteligente Xinghe, totalmente actualizada, para redes de campus, redes de área extensa y centros de datos, diseñada para impulsar la innovación en redes e impulsar la productividad inteligente en toda Europa.

Jim Lu afirmó: A medida que las capacidades de IA avanzan y los costes disminuyen, su adopción a gran escala se acelera. La Red Inteligente Xinghe de Huawei, totalmente actualizada, optimiza el flujo de datos y ofrece una experiencia de aplicación de IA premium, lo que la hace ideal para acelerar la transformación inteligente de las industrias. De cara al futuro, Huawei mantiene su compromiso de trabajar con clientes y socios para construir una base sólida para la inteligencia y lograr el éxito compartido en un futuro más inteligente.

La Red Inteligente Xinghe de Huawei se basa en un marco de innovación '3-Beyond', comentó Steven Zhao, vicepresidente de la Línea de Productos de Comunicación de Datos de Huawei. 'Beyond Performance' amplía las capacidades de red para ofrecer una experiencia de servicio excepcional. 'Beyond Resilience' permite una resiliencia sin precedentes para lograr la máxima fiabilidad y seguridad integral. 'Beyond Autonomy' integra los mundos digital y físico para dar cabida a redes autónomas de alto nivel.

Campus con IA de Xinghe: Construyendo un campus con seguridad integral

Además de la revolucionaria tecnología Wi-Fi Shield, Huawei presentó otras dos innovaciones para campus. El primer punto de acceso (PA) de la industria con detección de cámaras espía aprovecha el escaneo de banda completa y algoritmos inteligentes para detectar cámaras ocultas, protegiendo la privacidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, la detección Wi-Fi emplea algoritmos patentados para detectar micromovimientos de un centímetro, lo que previene intrusiones y protege áreas sensibles.

Xinghe AI Fabric 2.0: Creando redes de centros de datos siempre activas con ultrarresistencia

Los nuevos servicios bancarios actuales pueden implementarse en cuestión de días, pero las actualizaciones manuales de las políticas de seguridad siguen siendo lentas y propensas a errores. Mientras tanto, el volumen de transacciones alcanza las 100.000 por segundo, lo que hace que la rápida recuperación ante fallos sea más importante que nunca. Xinghe AI Fabric 2.0 puede simular y configurar miles de dispositivos de red y seguridad en tan solo cinco minutos, lo que supone una mejora de 100 veces en la eficiencia. El innovador motor Eagle-Eye puede detectar 200.000 flujos en tiempo real para lograr un análisis completo de la calidad del tráfico, detección de fallos en segundos y recuperación de fallos en minutos.

WAN Inteligente Xinghe: Acelerando la inteligencia industrial con garantía determinista

Para los ISP, los métodos tradicionales tienen dificultades para identificar aplicaciones cifradas, lo que dificulta el desarrollo de servicios de valor añadido. Huawei aborda este problema con su algoritmo inteligente de reconocimiento de servicios precisos, que aumenta la precisión de identificación de aplicaciones cifradas a más del 95%.

En el sector eléctrico, la transición a redes flexibles impone estrictos requisitos de latencia para la transmisión basada en IP. Huawei lo aborda con su tecnología inteligente de eliminación de jitter, que controla la variación asimétrica de la latencia en 10 μs, 20 veces mejor que el promedio del sector.

NetMaster: Creando una red inteligente con alta autonomía

Para abordar la proliferación de aplicaciones móviles, la rápida expansión de las redes inalámbricas y la ineficiencia de las operaciones y el mantenimiento (O&M) manuales, Huawei presentó NetMaster, el primer agente inteligente de red de la industria. NetMaster permite la automatización completa de procesos, abarcando el conocimiento, el análisis, la toma de decisiones y la ejecución. En entornos de educación superior y oficinas, NetMaster resuelve automáticamente el 80% de los problemas inalámbricos, reduciendo el tiempo promedio de resolución de horas a minutos.

En el mercado comercial, los entornos sanitarios sufren una alta pérdida de paquetes durante la itinerancia de los dispositivos móviles de enfermería y conexiones poco fiables para los terminales con cable. La tecnología de itinerancia cero de la Red Avanzada de la Misma Frecuencia (ASFN) de Huawei aborda este problema al permitir la sincronización en nanosegundos entre los puntos de acceso para garantizar la itinerancia cero y servicios siempre activos para los terminales médicos. Además, el conmutador bimotor de Huawei, con una unidad de microcontrolador (MCU) dual y una arquitectura de canal de datos dual, permite una conmutación en menos de un segundo. En conjunto, estas innovaciones cumplen con los estrictos requisitos de los servicios médicos.

En el mercado de la distribución, las PYMES se enfrentan a presupuestos de TIC limitados, profesionales de TI insuficientes y videoconferencias deficientes. HUAWEI eKit aborda estas necesidades con productos innovadores. Por ejemplo, el router inalámbrico empresarial AR180 integra ocho funciones clave: enrutamiento, conmutación, Wi-Fi 7 y VPN, lo que reduce el gasto de capital en un 50%. Además, con una capacidad concurrente tres veces superior a la media del sector, el AP673 Wi-Fi 7 de alta densidad permite videoconferencias HD fluidas de 120 canales.

En esta cumbre, Huawei presentó el Libro Blanco sobre la Tecnología Wi-Fi 7 Avanzada, en colaboración con pioneros de la industria y organizaciones de normalización. Wi-Fi 7 Avanzado proporciona innovaciones como redes multi-AP continuas de 80 MHz, comunicación y detección Wi-Fi integradas, y seguridad integral.

Huawei también lanzó de forma conjunta con OEHI el Libro Blanco sobre Interconexión Ethernet de Referencia para Cargas de Trabajo de IA/HPCy Recomendaciones de Diseño de Red, que revela que Ethernet supera a InfiniBand en métricas clave. En particular, con los algoritmos NSLB, el rendimiento de la red RoCE mejora significativamente, posicionando a Ethernet como la opción preferida para centros de datos de computación inteligente.

De cara al futuro, Huawei seguirá impulsando la innovación y la colaboración en el ecosistema, posicionando a Xinghe Intelligent Network como la piedra angular de la infraestructura inteligente para un futuro más inteligente.

