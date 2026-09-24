(Información remitida por la empresa firmante)

- Huawei presenta seis proyectos de energía globales, desbloqueando un nuevo sistema energético con sinergia entre IA y energía

SHANGHÁI, 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Durante HUAWEI CONNECT 2026, Huawei celebró la Cumbre Global de Energía Eléctrica 2026 bajo el título "IA Energía: Desbloqueando un Nuevo Sistema Eléctrico". Más de 600 representantes de compañías eléctricas globales, organizaciones de la industria, socios del ecosistema y medios de comunicación se reunieron con el objetivo de explorar nuevas vías para integrar la transición energética con tecnologías digitales e inteligentes.

Durante la celebración de la cumbre, Huawei, junto con las compañías eléctricas globales, llevó a cabo la presentación de seis proyectos piloto que demostraron prácticas de transformación digital e inteligente de extremo a extremo, abarcando desde la generación hasta el consumo de energía, y desde los mercados nacionales hasta los internacionales. Esto representa un avance sustancial para la industria energética, que pasa de la habilitación unidireccional a la sinergia entre computación y potencia.

El panorama energético global está experimentando una profunda transformación. La energía renovable distribuida se ha vuelto crucial para reducir la dependencia externa, al tiempo que se equilibra la resiliencia de la red y el acceso universal a la electricidad.

Philippe Adam, secretario general del Consejo Internacional de Grandes Sistemas Eléctricos (CIGRE), afirmó en su discurso: "La industria energética está experimentando una transformación masiva, impulsada por la transición energética, los centros de datos de IA (AIDC) y la digitalización".

Ante los desafíos interrelacionados de la transición a las energías renovables, la transformación inteligente y la falta de acceso a la electricidad para 700 millones de personas en todo el mundo, la IA se ha convertido en un elemento esencial para la supervivencia del sistema eléctrico centenario. Huawei cree que la baja tensión —el cuello de botella de las redes eléctricas— se convertirá en el principal ámbito de aplicación de la IA en el futuro. Para cerrar la brecha en la gestión de baja tensión, se requiere una gestión sistemática y transparente en el lado de baja tensión. Esto se basa en seis capacidades fundamentales: observabilidad, medibilidad, controlabilidad, adaptabilidad, comerciabilidad y trazabilidad, todas ellas esenciales para la sostenibilidad a largo plazo.

David Sun, consejero delegado de la Unidad de Negocio de Digitalización de Energía Eléctrica de Huawei, comentó: "La esencia de la transparencia en baja tensión es simple: datos más rápidos, mayor calidad y mayor rentabilidad. Para impulsar un nuevo sistema eléctrico, la industria debe avanzar con tres prioridades fundamentales: talento digital, infraestructura digital y base de activos regulados digitales (RAB)".

Implementación basada en escenarios: Seis ejemplos globales destacan el éxito de la transformación digital e inteligente

En la Cumbre Mundial de Energía Eléctrica, las seis muestras globales presentadas incluyen la red digital e inteligente de CEMIG de Brasil; la nueva zona de demostración de sistemas de energía que muestra la sinergia entre distribución y microrredes en la Oficina de Suministro de Energía de Baiyun de Guangzhou de la Red Eléctrica del Sur de China; el diagnóstico inteligente y las operaciones inteligentes de la nueva red de distribución de energía en Shaoshan, Hunan, China; el suministro y consumo inteligente de energía en Jiangxi, China; la estación convertidora digital de ultra alta tensión de 800 kV en Shaoxing, Zhejiang, China; y la red de comunicación de energía en Liaoning, China. En conjunto, demuestran prácticas exitosas en diferentes escenarios que abarcan todo el proceso energético en la era inteligente.

De cara al futuro, Huawei seguirá centrándose en sus puntos fuertes en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Utilizando su marco de tres capas (métricas, arquitecturas y tecnologías), la compañía colaborará con empresas energéticas globales, organizaciones de normalización y socios del ecosistema para impulsar la innovación, fomentando la modernización del sector y la prosperidad general del ecosistema.

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