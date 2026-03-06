Huawei presenta solución integral de seguridad para campus Xinghe AI, redefine la seguridad del campus con IA

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC Barcelona 2026, Huawei presentó la solución de seguridad integral para campus Xinghe con IA, diseñada para redefinir la seguridad de las redes de campus en la era de la IA. Huawei también anunció el primer lanzamiento comercial del punto de acceso AirEngine Pre Wi-Fi 8, lo que marca otro hito en fiabilidad, rendimiento y experiencia móvil inalámbrica.

Shawn Zhao, presidente del Dominio de Redes de Campus de la Línea de Productos de Comunicación de Datos de Huawei, afirmó: "En la era de la IA, las redes de campus han trascendido la conectividad y se han convertido en el centro seguro que conecta los mundos digital y físico. La solución de seguridad integral para campus Xinghe AI de Huawei satisface esta necesidad al ofrecer seguridad de activos, conectividad, espacio y privacidad".

Seguridad de activos: La solución de Huawei aprovecha la identificación por clústeres para reconocer automáticamente terminales inactivas con una precisión del 95 %. Al combinar la detección de anomalías en el comportamiento de los terminales con la inferencia local en los switches, puede detectar anomalías en el comportamiento de los terminales en segundos y bloquearlas proactivamente, previniendo intrusiones.

Seguridad de la conectividad: La solución de Huawei aprovecha Wi-Fi Shield para eliminar la interceptación de datos en la capa física. También emplea MACsec de extremo a extremo y criptografía postcuántica (PQC) para proporcionar garantía de seguridad a largo plazo para la transmisión de datos, incluso a medida que la computación cuántica madura.

Seguridad espacial: La solución de Huawei detecta el estado de la seguridad espacial en la red de un campus a través de un único punto de acceso inalámbrico, identificando actividades no autorizadas en segundos.

Seguridad de la privacidad: El punto de acceso iGuard de Huawei detecta con precisión dispositivos de imagen ilegales, como cámaras ocultas, para proteger los secretos comerciales y la privacidad personal en espacios privados como oficinas ejecutivas y habitaciones de hotel.

Huawei también presentó muchos productos innovadores para redes de campus.

AP AirEngine Pre Wi-Fi 8: Este AP aprovecha la Programación Inteligente Coordinada y Reutilización Espacial (iCSSR), una tecnología de colaboración multi-AP, para reducir la interferencia cocanal y duplicar el rendimiento de la red. Su tecnología Smart Beamforming (Smart BF) detecta el movimiento del usuario en milisegundos y garantiza una velocidad constante en entornos de movilidad de terminales. La tecnología Advanced Same Frequency Network (ASFN) virtualiza múltiples AP en un único super AP, lo que permite cero roaming en la red.

Switches gemelos CloudEngine: Para evitar fallos de acceso en los puntos finales de enlace ascendente único, los switches gemelos de Huawei adoptan una arquitectura matricial de multiconmutación, que garantiza la recuperación de fallos en menos de un segundo y actualizaciones fluidas y sin tiempo de inactividad, ofreciendo una experiencia de red de alto rendimiento y alta fiabilidad con servicios ininterrumpidos.

De cara al futuro, Huawei seguirá innovando para construir una base de red de campus de 10 Gbps de alta calidad e impulsar la inteligencia de la industria, junto con clientes, socios y organizaciones de la industria.

