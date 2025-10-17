(Información remitida por la empresa firmante)

- Huawei presenta una solución WAN de IA mejorada con una arquitectura centrada en IA para impulsar el crecimiento de los operadores

PARIS, 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Con el lema "Prosperar con Net5.5G para toda la inteligencia", la Cumbre de Redes IP Inteligentes Net5.5G se celebró durante la UBBF 2025 en París el 14 de octubre. Huawei presentó su solución WAN con IA completamente actualizada, con una arquitectura centrada en la IA. Al redefinir la experiencia de usuario, los límites de la red informática, la resiliencia de la seguridad y el modelo de operaciones y mantenimiento (O&M), la solución impulsa un nuevo crecimiento para los operadores.

Leon Wang, presidente de la línea de productos de comunicación de datos de Huawei, pronunció el discurso "Red Inteligente Xinghe centrada en IA: Impulsando el nuevo crecimiento de los operadores". Wang afirmó que la solución WAN de IA de Huawei se ha modernizado por completo. Mediante una arquitectura de tres capas —que comprende dispositivos, conexiones y un cerebro centrados en IA—, la solución redefine las redes portadoras IP en la era Net5.5G, acelerando la transición de los operadores hacia la fase UBB de IA Net5.5G R2.

Para abordar el estancamiento del crecimiento de la banda ancha doméstica y la grave homogeneización de los paquetes, la solución AI WAN de Huawei incorpora los motores de identificación y perfilado Xingluo, lo que permite la monetización a nivel de aplicación. Ayuda a los operadores a diseñar paquetes de servicios diferenciados y utiliza perfiles multidimensionales para aumentar la precisión de la identificación de clientes potenciales por encima del 90 %.

Para satisfacer la creciente demanda empresarial de computación de IA, la solución AI WAN de Huawei ayudó a China Telecom Shanghai a lanzar líneas privadas de computación inteligente, solucionando así los cuellos de botella de rendimiento en las redes tradicionales. Su algoritmo Xingluo sin pérdidas garantiza un control preciso de la congestión a nivel de flujo y, con el motor de conversión vectorial, protege los datos. Al respaldar la capacitación colaborativa edge-cloud, se prevé que la solución multiplique por diez el ARPU de los operadores y genere un retorno de la inversión (ROI) en tan solo dos años.

Para contrarrestar ataques de red cada vez más complejos, la solución AI WAN de Huawei refuerza la resiliencia de la seguridad en las capas de dispositivo, red y configuración. Admite aislamiento de fallos a nivel de sesión y cifrado cuántico. La simulación de configuración en línea verifica decenas de miles de dispositivos en 10 minutos, eliminando así el error humano. Este marco de seguridad multidimensional protege los servicios al cliente con una resiliencia reforzada.

A medida que las redes continúan escalando, los modelos tradicionales de operación y mantenimiento (O&M) se enfrentan a una enorme presión. El sistema NetMaster de Huawei ofrece protección de red 24/7, lo que permite pasar de una respuesta pasiva a una operación y mantenimiento proactiva. En la gestión de fallos, China Mobile Guangdong redujo el tiempo de diagnóstico de 45 a 5 minutos gracias a una base de conocimiento de 300.000 casos. Para la identificación de riesgos, MasOrange España implementó una red de conducción autónoma IP L4 con la solución AI WAN de Huawei, lo que redujo el tiempo medio de reparación, a la vez que redujo los costes y mejoró la eficiencia.

La cumbre concluyó con la Ceremonia de entrega de premios Net5.5G Pioneer, que honró a los ganadores de más de 10 operadores globales y aceleró el lanzamiento comercial global de Net5.5G.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2796791/image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-presenta-una-solucion-wan-de-ia-mejorada-con-una-arquitectura-centrada-en-ia-302587948.html