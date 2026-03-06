Huawei presenta la solución Xinghe AI Fabric 2.0 mejorada para la era de la IA

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC Barcelona 2026, Huawei presentó la solución Xinghe AI Fabric 2.0 mejorada y el primer switch fijo comercial de 51.2T (128 400 GE) con refrigeración líquida de la industria: CloudEngine XH9230-128DQ-LC. Estas nuevas soluciones impulsan la transformación digital e inteligente de las empresas de todo el mundo.

Arthur Wang, presidente del área de redes de centros de datos de la línea de productos de comunicación de datos de Huawei, afirmó que las redes de centros de datos han evolucionado rápidamente, pasando de la virtualización y la nube predominantes a una nueva etapa de IA. La recién lanzada solución Xinghe AI Fabric 2.0 se basa en una arquitectura de red de tres capas: cerebro de IA, conectividad de IA y elementos de red de IA, e integra cuatro capacidades principales:

Arquitectura robusta 2.0 que garantiza tres niveles de alta confiabilidad con el motor AI Eagle-Eye.

StarryWing Digital Map 2.0 que ofrece tres niveles de automatización con NetMaster.

Xinghuan AI Turbo 2.0 que ofrece capacidades de balanceo de carga de paquetes de red (NPLB) y balanceo de carga de flujo de red (NSLB).

iFlashboot 2.0 que permite reinicios ultrarrápidos en 5 segundos.

En conjunto, estas innovaciones permiten a las empresas construir redes de centros de datos con agentes de IA siempre activos y con plena potencia de procesamiento.

Huawei también lanzó el primer switch fijo comercial de 51.2T (128 400 GE) con refrigeración líquida del sector: CloudEngine XH9230-128DQ-LC. Este producto proporciona refrigeración líquida al 100 % para módulos ópticos, lo que duplica la eficiencia de disipación de calor promedio del sector. Admite la implementación de ocho switches por gabinete, duplicando la eficiencia de utilización del gabinete.

Además, Huawei presentó la serie completa de módulos ópticos StarryLink de 800 GE/400 GE, que destacan por su fiabilidad, que duplica la media del sector, y sus capacidades de transmisión ultralargas.

El stand de red de centros de datos de Huawei presentó su cartera completa de productos 800GE: los switches modulares de la serie CloudEngine XH16800 con hasta 768 puertos 800GE, el switch fijo CloudEngine XH9330 con 128 puertos 800GE, el switch fijo CloudEngine XH9320 con 64 puertos 800GE y la serie completa de módulos ópticos StarryLink 800GE. Otras exposiciones destacadas incluyeron productos estrella como el CloudEngine XH9230-128DQ-LC, el primer switch de 51.2T de alta densidad con refrigeración líquida de la industria.

De cara al futuro, Huawei mantendrá su compromiso con la colaboración abierta, profundizando continuamente en la innovación tecnológica de redes de centros de datos y promoviendo actualizaciones inteligentes. Junto con clientes y socios globales, Huawei también impulsará la innovación conjunta para generar mayor valor tanto para las industrias como para los clientes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926071/Arthur_Wang_delivering_a_keynote_speech.jpg

