(Información remitida por la empresa firmante)

-Huawei presenta Stellar AI Network mejorada para impulsar el mundo de los agentes con una conectividad segura e inteligente

SHANGHAI, 18 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- En HUAWEI CONNECT 2026, Huawei presentó su solución mejorada Stellar AI Network Solution bajo la filosofía de una conectividad segura e inteligente. Con características destacadas como una producción informática eficiente, una transmisión sin pérdidas y una ejecución ultrarrápida de aplicaciones, esta solución preparada para el futuro potencia la productividad informática al tiempo que protege los servicios en la era de la IA.

Impulsado por la adopción explosiva de la IA, el consumo diario de tokens se ha multiplicado por 260 en un año. La red Stellar AI Network de Huawei, recientemente mejorada —que abarca AI Fabric, AI WAN y AI Campus—, responde a esta situación centrándose en la conectividad inteligente y la seguridad.

Stellar AI Fabric 2.0

Conectividad inteligente: Para abordar desafíos como el aumento de los costes de red, la lentitud en la conversión de protocolos y las retransmisiones de tráfico causadas por la inestabilidad de los enlaces, Huawei ha presentado la serie de switches UBG SF9300. Al combinarse con los modelos Ascend A5/A6, conforma una solución integral de computación y red UBG. En concreto, su arquitectura de dos capas y múltiples planos elimina la capa de núcleo, reduciendo los costes de despliegue de red en un 30 %. La unificación de protocolos disminuye la latencia de extremo a extremo de 20 μs a 11 μs. La retransmisión en capa de enlace (LLR) logra una pérdida de paquetes nula durante las fluctuaciones de enlace, lo que reduce el tiempo de inactividad anual del servicio del clúster en 100 horas. Huawei también presentó su serie de switches NPO CloudEngine XH9300-EN, desarrollados íntegramente por la compañía, los cuales ofrecen tres avances clave. En primer lugar, el diseño de fuente de luz centralizada reduce el consumo de energía de interconexión de 1.000 W a 600 W, disminuyendo así los costes eléctricos del clúster. En segundo lugar, la arquitectura de integración cercana al encapsulado reduce la latencia de conversión óptico-eléctrica en 180 ns, optimizando la latencia de nodo único en un 26 %. Por último, su estructura enchufable de encaje a presión permite la sustitución in situ, reduciendo el tiempo de recuperación ante fallos de días a horas.

Para abordar desafíos como el aumento de los costes de red, la lentitud en la conversión de protocolos y las retransmisiones de tráfico causadas por la inestabilidad de los enlaces, Huawei ha presentado la serie de switches UBG SF9300. Al combinarse con los modelos Ascend A5/A6, conforma una solución integral de computación y red UBG. En concreto, su arquitectura de dos capas y múltiples planos elimina la capa de núcleo, reduciendo los costes de despliegue de red en un 30 %. La unificación de protocolos disminuye la latencia de extremo a extremo de 20 μs a 11 μs. La retransmisión en capa de enlace (LLR) logra una pérdida de paquetes nula durante las fluctuaciones de enlace, lo que reduce el tiempo de inactividad anual del servicio del clúster en 100 horas. Huawei también presentó su serie de switches NPO CloudEngine XH9300-EN, desarrollados íntegramente por la compañía, los cuales ofrecen tres avances clave. En primer lugar, el diseño de fuente de luz centralizada reduce el consumo de energía de interconexión de 1.000 W a 600 W, disminuyendo así los costes eléctricos del clúster. En segundo lugar, la arquitectura de integración cercana al encapsulado reduce la latencia de conversión óptico-eléctrica en 180 ns, optimizando la latencia de nodo único en un 26 %. Por último, su estructura enchufable de encaje a presión permite la sustitución in situ, reduciendo el tiempo de recuperación ante fallos de días a horas. Seguridad: La solución Security Guardrail de tres capas de Huawei protege contra el robo de tasa de hash, la inyección de prompts y el envenenamiento de modelos. En concreto, Network Guardrail incorpora un modelo de detección de cryptojacking que ofrece una tasa de detección del 95 % y bloquea el tráfico malicioso en cuestión de milisegundos. Agent Guardrail protege frente a ataques de inyección de prompts con una precisión del 95 % y una latencia inferior a 150 ms. Host Guardrail supervisa los procesos maliciosos en tiempo real manteniendo el uso de la CPU por debajo del 1 %. En un entorno real de cliente, la solución identificó 415 vulnerabilidades de alto riesgo y 322 eventos de amenaza durante sus primeros siete días, aprovechando la IA para proteger la propia IA y garantizar una generación segura de tokens.

Stellar AI WAN

Conectividad inteligente: La computación entre regiones se enfrenta a problemas como una grave pérdida de eficiencia, elevados costes de infraestructura local y el alto precio de las líneas privadas. Para abordar estos desafíos, la solución Stellar AI WAN de Huawei permite la transmisión de potencia de cómputo sin pérdidas a distancias superiores a 1.000 km: el algoritmo lossless Starnet elimina la pérdida de paquetes en larga distancia, elevando la eficiencia del cómputo remoto por encima del 95 %. El dispositivo de red y cómputo XH emplea un algoritmo de partición de modelos por capas para ejecutar las capas iniciales y finales localmente, transmitiendo a través de la red únicamente vectores de alta dimensión. Esto garantiza que los datos sin procesar permanezcan estrictamente en las instalaciones locales y reduce a una cuarta parte los costes iniciales de los recursos xPU en las sucursales. Además, la superposición de cómputo y comunicación recorta el tiempo de inactividad del ancho de banda en más de un 80 % y reduce cinco veces el ancho de banda necesario.

La computación entre regiones se enfrenta a problemas como una grave pérdida de eficiencia, elevados costes de infraestructura local y el alto precio de las líneas privadas. Para abordar estos desafíos, la solución Stellar AI WAN de Huawei permite la transmisión de potencia de cómputo sin pérdidas a distancias superiores a 1.000 km: el algoritmo lossless Starnet elimina la pérdida de paquetes en larga distancia, elevando la eficiencia del cómputo remoto por encima del 95 %. El dispositivo de red y cómputo XH emplea un algoritmo de partición de modelos por capas para ejecutar las capas iniciales y finales localmente, transmitiendo a través de la red únicamente vectores de alta dimensión. Esto garantiza que los datos sin procesar permanezcan estrictamente en las instalaciones locales y reduce a una cuarta parte los costes iniciales de los recursos xPU en las sucursales. Además, la superposición de cómputo y comunicación recorta el tiempo de inactividad del ancho de banda en más de un 80 % y reduce cinco veces el ancho de banda necesario. Seguridad: La tecnología de defensa WAN multidimensional de Huawei contrarresta vectores novedosos, como APTs y los ataques HNDL. En la capa de dispositivo, las tarjetas de seguridad intrínseca bloquean intrusiones en tiempo real, rastrean amenazas en cuestión de minutos con una precisión superior al 95 % y visualizan rutas de ataque de hasta 100 saltos. En la capa de enlace, la tecnología QKD integrada proporciona una seguridad cuántica robusta sin necesidad de dispositivos adicionales, lo que reduce los costes de implementación en más de un 60 % y amplía la distancia de transmisión a 80 km. En la capa de red, el aislamiento de datos basado en APN6 permite controlar las rutas de tráfico en toda la red, garantizando así la circulación segura de datos confidenciales.

Stellar AI Campus Network

Conectividad inteligente: Dado que se espera que la adopción de agentes empresariales se acerque al 50 % este año, la operación y mantenimiento manual no cumple con las demandas de 24/7, lo que hace que la recuperación de fallos a nivel de minuto sea imprescindible. Huawei logra esto actualizando la autonomía de la red en todos los escenarios a través de datos, modelos y herramientas. Específicamente, la tecnología patentada de reconocimiento de red admite la recopilación de más de 25 tipos de datos exclusivos con un ciclo de muestreo de 100 ms para detectar con precisión anomalías sutiles. El algoritmo Deep Causal Pruning (DCP) optimiza los modelos de IA, reduciendo los errores de inferencia en más del 20 % y aumentando la precisión de la resolución de problemas al 95 %. La tecnología de simulación distribuida iFlow 2.0 garantiza una verificación 24/7, de las rutas de inferencia. Esto permite operaciones impulsadas por IA en toda la red, reduciendo el MTTR a menos de 5 minutos y garantizando una experiencia de servicio de misión crítica.

Dado que se espera que la adopción de agentes empresariales se acerque al 50 % este año, la operación y mantenimiento manual no cumple con las demandas de 24/7, lo que hace que la recuperación de fallos a nivel de minuto sea imprescindible. Huawei logra esto actualizando la autonomía de la red en todos los escenarios a través de datos, modelos y herramientas. Específicamente, la tecnología patentada de reconocimiento de red admite la recopilación de más de 25 tipos de datos exclusivos con un ciclo de muestreo de 100 ms para detectar con precisión anomalías sutiles. El algoritmo Deep Causal Pruning (DCP) optimiza los modelos de IA, reduciendo los errores de inferencia en más del 20 % y aumentando la precisión de la resolución de problemas al 95 %. La tecnología de simulación distribuida iFlow 2.0 garantiza una verificación 24/7, de las rutas de inferencia. Esto permite operaciones impulsadas por IA en toda la red, reduciendo el MTTR a menos de 5 minutos y garantizando una experiencia de servicio de misión crítica. Seguridad: Las empresas actuales se enfrentan al desafío de la rápida vulneración de terminales simples y a las interacciones maliciosas ocultas de los agentes. La solución Stellar AI Campus Network Asset Security 2.0 de Huawei aborda estos problemas mediante una protección colaborativa entre el terminal y la red. Al integrar micromodelos de IA en los conmutadores, la solución reduce el tiempo de detección de amenazas en terminales simples de 5 minutos a menos de 10 segundos. Impulsada por modelos compactos de IA propios y modelos semánticos de gran tamaño basados en NPU, reconstruye íntegramente los escenarios de interacción de los agentes, elevando la tasa de detección de comandos maliciosos al 95 %. Esto elimina los riesgos ocultos y protege las redes y los servicios del campus.

De cara al futuro, Huawei seguirá innovando en sus productos y soluciones Stellar AI Network, en consonancia con la visión 'IA para todo, todo en IP segura', maximizando el valor de cada conexión junto con clientes y socios en la era de la IA.

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