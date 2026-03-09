Huawei presenta su visión "Impulsando la movilidad y la logística hacia un mundo inteligente"

(Información remitida por la empresa firmante)

- Huawei presenta su visión para el transporte "Impulsando la movilidad y la logística hacia un mundo inteligente", impulsada por cinco nuevas soluciones

BARCELONA, España, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC Barcelona 2026, Huawei organizó un foro titulado "Acelerar la Inteligencia Digital en el Transporte". Junto con clientes, socios y expertos del sector, Huawei exploró nuevas vías para el transporte inteligente, compartió sus últimos logros técnicos y anunció cinco soluciones innovadoras destinadas a impulsar la movilidad y la logística hacia un mundo inteligente.

David Shi, vicepresidente de Marketing y Ventas de Soluciones TIC de Huawei, afirmó: "Huawei se compromete con la apertura, la cooperación y el éxito compartido. Trabajaremos con clientes y socios para construir una sólida base digital e inteligente, conectando los flujos de pasajeros, mercancías, negocios, ingresos e información". Según Shi, Huawei integrará la IA en los sectores ferroviario, vial, logístico, aéreo y portuario para mejorar la seguridad y la eficiencia en el transporte y la logística integrales, fomentando vínculos más estrechos con el turismo, la energía, el comercio y otros sectores para un futuro mejor.

PhD. Reha Çetin, responsable de información del Aeropuerto Internacional de Estambul y consejero delegado de IST Systems, destacó que, como el centro de aviación de mayor crecimiento de Europa, el Aeropuerto de Estambul continuará impulsando su transformación digital hacia el Aeropuerto 5.0 y ofrecerá experiencias aeroportuarias de última generación, impulsadas por las tecnologías digitales de vanguardia y la experiencia en TIC de Huawei.

Zaiming Ren, subdirector general de CRSC International, explicó cómo FRMCS mejora la eficiencia del control de trenes, incrementa la capacidad de transporte ferroviario y reduce los costes del ciclo de vida, contribuyendo a que los sistemas ferroviarios del futuro funcionen de forma más eficiente y segura.

La IA se convertirá en el centro neurálgico de los sistemas inteligentes de transporte (ITS). Carlos López Gutiérrez, director de la Unidad de Negocio de Transporte de SICE, afirmó: "SICE y Huawei están trabajando para utilizar la IA y las plataformas de computación en el borde para explorar y dar soporte a diversos escenarios de transporte, mejorando significativamente la conectividad de la infraestructura y la fiabilidad del sistema de transporte".

Los puertos desempeñan un papel crucial en la estabilización de los ciclos económicos y la continuidad de la industria y la cadena de suministro. Yang Rong, ingeniero general de Tianjin Port (Group) Co., Ltd., señaló que el Puerto de Tianjin ha priorizado constantemente la integración de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como 5G, IA, la computación en la nube y la conducción autónoma en sus servicios. Hasta la fecha, han gestionado digitalmente todos los elementos del puerto e implementado un sistema de transporte horizontal inteligente, todo ello con el objetivo de forjar el futuro de los puertos inteligentes de clase mundial.

El Dr. Rachad Nassar, director de Negocios Globales y Socios Estratégicos de la Unidad de Negocio de Transporte Inteligente de Huawei, anunció que la compañía ha establecido una base digital integral para la industria global del transporte. Mediante la implementación de una arquitectura integrada de detección inteligente, conectividad, plataformas digitales y aplicaciones, Huawei colabora con socios del ecosistema para lanzar cinco soluciones especializadas en cuatro escenarios clave. Estas innovaciones ofrecen los siguientes beneficios clave:

Carretera: Huawei presentó la solución del Centro de Coordinación de Operaciones de Transporte (TOCC), basada en ITS, para aumentar la eficiencia en diversos escenarios, como la monitorización integrada del transporte, el apoyo a viajes vacacionales y la logística multimodal. Esto establece un nuevo modelo para la gestión y el control integrados del transporte urbano.

Ferrocarril: Huawei ha desarrollado la Red Portadora de Próxima Generación para la Solución de Operación y Despacho de Ferrocarriles. Con una gran fiabilidad, un alto ancho de banda y baja latencia, la solución transporta servicios de comunicación operativa de forma segura, fiable y eficiente, impulsando la industria ferroviaria hacia la digitalización y la inteligencia.

Aduanas: Huawei lanzó una solución de control de riesgos de big data junto con sus socios. Aprovechando las plataformas líderes de big data de Huawei y la gobernanza y los servicios de datos de sus socios, la solución integra eficientemente datos heterogéneos de múltiples fuentes y responde a los riesgos en segundos. Aborda los desafíos tradicionales del control de riesgos, como las dimensiones limitadas, la cobertura incompleta y la alta dependencia de los procesos manuales, lo que permite a las autoridades aduaneras mejorar la precisión de la supervisión y la eficiencia del despacho.

Puertos: Huawei ha desarrollado el primer agente de programación integral de la industria, basado en la tecnología de cadena de pensamiento (CoT). Este agente coordina todo el proceso operativo portuario, incluyendo la planificación de atraques, la distribución y el transporte, reduciendo el tiempo de planificación de horas a minutos. La solución inteligente de transporte horizontal 2.0 facilita el tráfico mixto eficiente de camiones portacontenedores manuales y vehículos guiados inteligentes (IGV). Permite la programación a gran escala de más de 300 vehículos, reduce las tasas de toma de control manual a menos del 0,1 % y garantiza una alineación precisa del estacionamiento con la posición de operación con una precisión de 5 cm, lo que aumenta la eficiencia del movimiento de carga.

En el foro, Huawei y Surge anunciaron el exitoso despliegue comercial de la primera red de acceso inalámbrico fijo (FWA) 5G de 1,4 GHz del mundo para ferrocarriles. Este hito representa un cambio de paradigma en la conectividad ferroviaria, ofreciendo redes de comunicaciones de última generación a lo largo de las vías férreas de Indonesia, a la vez que se logra una cobertura de red inclusiva a nivel nacional.

Además, Huawei destacó los avances clave logrados junto con sus socios globales, impulsando el ecosistema de transporte digital e inteligente. Un excelente ejemplo es la Muestra Global de Puertos Inteligentes, lanzada con el Grupo Portuario de Shandong. Mediante la integración de big data, modelos de gran tamaño y otras tecnologías de vanguardia, la muestra presenta aplicaciones específicas para cada escenario, como las operaciones digitales y la planificación inteligente, y sirve como modelo para la modernización de la industria portuaria global.

Hasta la fecha, Huawei ha prestado servicio a más de 100 puertos, más de 210 aeropuertos y aerolíneas, más de 300 líneas ferroviarias urbanas, más de 180.000 kilómetros de vías férreas, redes de carreteras con más de 200.000 kilómetros de extensión, proyectos ITS en más de 70 ciudades y más de 200 empresas de logística en todo el mundo. De cara al futuro, Huawei seguirá aplicando la estrategia "plataforma + ecosistema". La compañía se especializa en el desarrollo de centros de transporte, redes de transporte, flujos de pasajeros y mercancías, y sistemas aéreos de baja altitud para establecer una base digital e inteligente para un transporte y una logística integrales. Huawei se compromete a impulsar la movilidad y la logística hacia un mundo inteligente, impulsando el transporte inteligente.

