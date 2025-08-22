Huawei presentará nuevos wearables, tablets y teléfonos en París el 19 de septiembre

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 22 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Huawei presentará su innovador producto "Ride the Wind" el 19 de septiembre en París, Francia. En el evento se presentará la nueva serie HUAWEI WATCH GT 6, que ofrece funciones de fitness y salud de vanguardia, así como los esperados smartphones y tablets.

Desde su entrada en el mercado de wearables inteligentes en 2015, Huawei ha presentado una amplia gama de productos que han tenido una excelente acogida entre los consumidores de todo el mundo. Hasta junio de 2025, la compañía había enviado más de 200 millones de wearables. En el primer trimestre de 2025, los envíos de wearables de Huawei aumentaron un 42,4% interanual, lo que la situó en el primer puesto del mercado mundial de wearables[1]

Durante la última década, Huawei ha impulsado la innovación y redefinido los límites de la industria. La serie HUAWEI WATCH GT 5 incorporó el innovador sistema TruSense, que hizo que el monitoreo de la salud fuera más versátil y ágil que nunca. La serie HUAWEI WATCH 5 contaba con funcionalidad de doble batería para equilibrar un alto rendimiento con una impresionante duración de la batería. La serie HUAWEI WATCH Ultimate ofrecía modos especializados de buceo, golf y excursiones al aire libre para los aventureros más audaces. Con sus más de 100 modos de entrenamiento, diseños elegantes y funciones personalizables, los productos Huawei elevaron el estándar del rendimiento de los wearables.

Las tabletas Huawei también han cautivado a los usuarios gracias a atributos como la pionera pantalla PaperMatte y las herramientas integradas que impulsan la productividad. La pantalla HUAWEI PaperMatte y el M-Pencil han facilitado la lectura y la escritura digital como nunca antes, y aplicaciones como GoPaint[2] y HUAWEI Notes han hecho que la creación digital sea ahora más accesible. El evento del próximo mes también presentará el lanzamiento de una actividad creativa global de GoPaint[3] para impulsar a una nueva generación de creadores a alcanzar nuevas cotas.

Este año, la filosofía de marca de Huawei CBG también da un paso adelante. Con el próximo lanzamiento de producto, Huawei busca estrechar lazos con los jóvenes usuarios mediante la promoción de productos y tecnologías de alta gama, vanguardistas y tecnológicas que superen las barreras digitales y geográficas, y fomenten nuevas comunidades creativas.

[1]Fuente de datos: IDC Worldwide Quarterly Wearables Tracker, 2025T1 [2] GoPaint es una aplicación de creación digital disponible exclusivamente para tabletas Huawei. [3] HUAWEI GoPaint Worldwide Creating Activity es una plataforma para quienes aman crear, expresarse, inspirar la creatividad y empoderar a más personas para que participen en la creación artística.

