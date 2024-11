(Información remitida por la empresa firmante)

- Huawei propone la estrategia FOUR NEW para ayudar a los operadores a lograr el éxito comercial en la era digital y de inteligencia

ESTAMBUL, Turquía, 4 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- En el 10º Foro de Banda Ultra Ancha (UBBF 2024), James Chen, presidente de la división de operadores de Huawei, pronunció un discurso titulado "Red + IA, liberando más valor comercial". Chen afirmó: "Para explorar el potencial de la IA, la estrategia 'FOUR NEW' (nuevo centro, nuevos servicios, nueva experiencia y nueva operación) es crucial. Ayuda a los operadores a expandir los límites del mercado, promover servicios innovadores y mejorar la competitividad del mercado, al mismo tiempo que optimiza la operación y el mantenimiento de la red y logra el éxito comercial. Huawei se compromete a trabajar con operadores y socios globales para liberar más valor comercial y forjar un futuro digital e inteligente en el que todos ganen a través de la estrategia "FOUR NEW"".

A medida que las industrias de banda ultraancha (UBB) e IA se fortalecen, la cantidad de usuarios de banda ancha de fibra de gigabit en todo el mundo ha superado los 300 millones y la velocidad promedio de los paquetes de banda ancha domésticos ha alcanzado los 570 Mbit/s. Hay más de 1.300 modelos básicos de IA y más de 30.000 empresas relacionadas con IA en todo el mundo. La industria de UBB y la industria de IA se refuerzan mutuamente, impulsando la adopción generalizada de la banda ancha de gigabit.

Huawei cree que la estrategia "FOUR NEW" es clave para generar más valor comercial a través de la red + IA.

Nuevo Hub: el nuevo Hub es el centro de inteligencia artificial para servicios domésticos. El núcleo del centro de inteligencia artificial es el desarrollo de agentes de inteligencia artificial. Los agentes de inteligencia artificial deben conectar personas, cosas y aplicaciones, comprender y responder a los requisitos de los miembros de la familia, controlar dispositivos inteligentes para satisfacer las necesidades de la familia y conectar aplicaciones de inteligencia artificial para ampliar los límites de los servicios domésticos. El nuevo Hub ayuda a los operadores a lograr avances comerciales en el mercado doméstico.

Nuevos servicios: los operadores habilitan nuevos servicios y agregan contenido de alta calidad con IA para construir gradualmente un ecosistema de aplicaciones de IA para el hogar. La IA no solo puede mejorar los servicios tradicionales, como los juegos interactivos de fitness y detección de movimiento, sino que también puede innovar en los servicios para el hogar, como los robots de servicio a domicilio, la atención médica y la educación, etc. Mejora la calidad de vida y construye gradualmente un ecosistema de IA para el hogar.

Nueva experiencia: nuevos servicios como juegos en la nube, comercio en vivo, búsquedas de fotos y vídeos con IA, están surgiendo uno tras otro. Estos servicios tienen altos requisitos en cuanto a calidad de red, incluyendo latencia, ancho de banda de enlace ascendente y descendente, y fluctuación. Esto brinda nuevas oportunidades de monetización de red a los operadores. Los operadores pueden aprovechar las oportunidades de monetización a través de nuevos modelos comerciales, como cobros basados en latencia, cobros basados en ancho de banda ascendente y cobros basados en funciones de IA. Una experiencia de servicio de alta calidad requiere redes de alta calidad. Los operadores construyen redes de alta calidad "verticales prémium y horizontales prémium" para respaldar una experiencia de servicio de alta calidad y la monetización comercial. La clave para construir una red "vertical prémium y horizontal prémium" es construir conexiones de 1 ms entre centros de datos y acceso de 1 ms a un centro de datos.

Nueva operación: a medida que la escala de la red de los operadores aumenta, la red de conducción autónoma se vuelve más importante. La IA respalda la conducción autónoma de la red de alto nivel y mejora la eficiencia de la operación de la red. La red de conducción autónoma L4 de Huawei basada en el modelo Telecom Foundation ayuda a los operadores a reducir las quejas de los clientes, acortar el tiempo de cierre de las quejas, mejorar la eficiencia de la prestación del servicio, reducir la cantidad de visitas al sitio y acelerar la rectificación de fallas.

En la ola de transformación de la inteligencia digital, la estrategia "FOUR NEW" no solo es la encarnación de la innovación en tecnología de redes, sino también la fuerza impulsora importante para liberar continuamente valor comercial de la red. Nuevo centro, nuevos servicios, nueva experiencia y nueva operación se apoyan entre sí y juntos forman un camino completo hacia el éxito comercial de la inteligencia digital.

En el futuro, Huawei seguirá centrándose en el cliente, trabajará con operadores y socios globales para explorar la era de la inteligencia digital, acelerará la liberación del valor comercial de la red + IA y adoptará un mundo inteligente y próspero.

