-Impulsando juntos el futuro | Huawei publica las 10 principales tendencias de la industria de redes de carga para 2026

SHENZHEN, China, 16 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El 16 de enero, Huawei publicó las 10 principales tendencias de la industria de redes de carga para 2026. Wang Zhiwu, director general de Huawei Smart Charging Network Domain, interpretó exhaustivamente las tendencias de la industria y la tecnología.

Tendencia 1: Desarrollo de alta calidad

Desde vehículos de pasajeros hasta vehículos comerciales, la alta calidad se ha convertido en un requisito indispensable para la infraestructura de carga ultrarrápida, lo que impulsa la modernización a gran escala de los dispositivos de carga tradicionales para satisfacer las necesidades energéticas de los diferentes modelos de vehículos. El desarrollo de alta calidad se extenderá de las "ciudades de carga ultrarrápida" a las "ciudades de carga de megavatios" mediante la unificación de la planificación, los estándares, la supervisión y las operaciones y el mantenimiento, lo que permitirá a los socios del sector convertir la alta calidad en una alta rentabilidad.

Tendencia 2: Carga ultrarrápida integral

Los modelos de vehículos de carga ultrarrápida, que antes eran artículos de primera necesidad, serán adoptados por todos. La aplicación generalizada de materiales semiconductores de potencia de tercera generación y baterías de tracción de alta tasa C aumentará aún más la cuota de mercado de los vehículos de carga ultrarrápida. Los vehículos comerciales con carga de megavatios dominarán el mercado.

Tendencia 3: Electrificación logística a escala de megavatios

La conversión de "combustible a electricidad" para negocios viables expandirá rápidamente los vehículos pesados desde aplicaciones limitadas y cerradas a una adopción generalizada en todos los escenarios. La reducción del coste de las baterías de tracción y la innovación en tecnologías de carga de megavatios harán de la electrificación logística a escala de megavatios una tendencia imparable, que aportará importantes beneficios económicos y sociales.

Tendencia 4: Centrales de cien megavatios

En la tendencia de la logística electrificada, las estaciones de carga de 100 MW se convertirán en la infraestructura esencial para operaciones de alto rendimiento. Factores como las fortalezas técnicas, los precios competitivos de la electricidad y la escalabilidad de la implementación generarán potentes efectos de clúster y garantizarán una rentabilidad sostenible a largo plazo para las inversiones en estaciones de carga.

Tendencia 5: Seguridad y fiabilidad

En comparación con los vehículos de pasajeros, los vehículos comerciales requieren una mayor potencia de carga y una mayor proporción de capacidad del sistema de almacenamiento de energía (ESS) en las estaciones de carga. Por lo tanto, la seguridad y la fiabilidad se convertirán en requisitos fundamentales para las redes de carga. La arquitectura integral de protección de la seguridad eléctrica protegerá eficazmente a las personas, los vehículos y los cargadores, gracias a una sólida base de ciberseguridad.

Tendencia 6: Carga ultrarrápida refrigerada por líquido

La carga ultrarrápida con refrigeración líquida ofrece una disipación de calor y una protección superiores, lo que permite un rendimiento fiable en escenarios de carga cada vez más distribuidos. Por el contrario, los sistemas convencionales refrigerados por aire presentan dificultades en entornos exigentes como altas temperaturas, humedad, niebla salina y polvo denso. En el futuro, la tecnología de refrigeración líquida se aplicará en vehículos y cargadores, lo que permitirá una carga eficiente de megavatios y contribuirá a la reducción del coste total de los vehículos.

Tendencia 7: ESS + cargador basado en CC

Un sistema ESS+cargador basado en CC puede aumentar eficazmente la capacidad de energía, lo que ayuda a los clientes a implementar estaciones de carga ultrarrápida de forma rápida y rentable, incluso en ubicaciones con una red eléctrica limitada. Este sistema es ideal para actualizar estaciones de baja capacidad ya existentes, lo que permite reutilizarlas o instalarlas rápidamente con una red eléctrica mínima y maximizar la capacidad para satisfacer la demanda de carga de vehículos.

Tendencia 8: Construcción de estaciones modulares

La solución modular a nivel de estación está diseñada para la construcción de ingeniería y la puesta en marcha de dispositivos, adaptándose a una amplia gama de escenarios de carga. Su bajo coste, rápida implementación y fácil reubicación la convierten en una opción flexible, mientras que su diseño duradero garantiza valor a largo plazo y protección para los inversores.

Tendencia 9: Microrredes en campus

El sistema fotovoltaico+ESS de formación de red integra la tecnología de carga ultrarrápida con refrigeración líquida y puede funcionar con o sin conexión a la red. Esto constituye una solución integral de "fotovoltaico+ESS+cargador+vehículo+red" que aumenta la capacidad energética, maximiza el uso de energía verde y mejora los ingresos mediante el arbitraje horario.

Tendencia 10: Empoderamiento de la IA

La evolución inteligente de las redes de carga permitirá una colaboración fluida entre redes, estaciones, cargadores y vehículos. Al eliminar los silos digitales, mejorará la experiencia de carga integral para los propietarios de vehículos y optimizará la logística y la eficiencia del transporte.

Huawei seguirá trabajando con sus socios para acelerar el despliegue de redes de carga ultrarrápidas fluidas y de alta calidad, y aprovechar las oportunidades de electrificación de la movilidad.

